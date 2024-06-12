В среду Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, обвиняющую министра юстиции и генерального прокурора США Меррика Гарленда в неуважении к законодательному органу страны.

Заседание транслировалось на официальном сайте нижней палаты Конгресса.

16 мая юридический комитет и комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей одобрили эту резолюцию.

Документ обвиняет Гарленда в неуважении к Конгрессу из-за отказа предоставить аудиозапись разговора президента США Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хёром о неправильном обращении с секретными документами, в ходе которого у президента были замечены проблемы с памятью.

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