Пограничные службы в штате Калифорния получили инструкцию немедленно депортировать нелегальных мигрантов из России и еще пяти стран бывшего СССР. Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на внутренний документ.

Для граждан остальных стран Восточного полушария, включая более 100 стран Африки, Азии, Европы и Австралии, предусмотрена возможность оставаться в США во время рассмотрения их дел.

Однако только совершеннолетние мигранты из Грузии, Молдавии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана будут немедленно направлены на высылку из США.

Фото:abrahamsanieoff.com/Abraham Sanieoff(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)