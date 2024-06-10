Пограничные службы в штате Калифорния получили инструкцию немедленно депортировать нелегальных мигрантов из России и еще пяти стран бывшего СССР. Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на внутренний документ.
Для граждан остальных стран Восточного полушария, включая более 100 стран Африки, Азии, Европы и Австралии, предусмотрена возможность оставаться в США во время рассмотрения их дел.
Однако только совершеннолетние мигранты из Грузии, Молдавии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана будут немедленно направлены на высылку из США.
Фото:abrahamsanieoff.com/Abraham Sanieoff(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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