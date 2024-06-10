Телеканал CBS сообщил, что Соединенные Штаты направили военно-морские силы для отслеживания группы кораблей ВМФ России, которая направляется в порт Гаваны.
По данным американских чиновников, Вашингтон не считает предстоящий визит российских кораблей в Кубу угрозой, однако американские корабли были отправлены для мониторинга действий "русских".
Ранее Революционные вооруженные силы Кубы объявили, что группа кораблей ВМФ России прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня. Кубинские силы подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия.
Фото:navy.mil/Gary Prill(Creative Commons CC0 License)
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