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CBS: США направили ВМС для слежки за российскими кораблями, идущими в направлении Кубы
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:08

CBS: США направили ВМС для слежки за российскими кораблями, идущими в направлении Кубы

Телеканал CBS сообщил, что Соединенные Штаты направили военно-морские силы для отслеживания группы кораблей ВМФ России, которая направляется в порт Гаваны.

По данным американских чиновников, Вашингтон не считает предстоящий визит российских кораблей в Кубу угрозой, однако американские корабли были отправлены для мониторинга действий "русских".

Ранее Революционные вооруженные силы Кубы объявили, что группа кораблей ВМФ России прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня. Кубинские силы подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия.

Фото:navy.mil/Gary Prill(Creative Commons CC0 License)

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