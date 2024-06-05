Американское правительство, возможно, на этой неделе объявит о новом пакете военной помощи для Украины, который оценивается в $225 миллионов. Об этом стало известно от агентства Reuters, ссылающегося на свои источники.
По имеющейся информации, объявление может быть сделано 6 июня на мероприятии, приуроченном к 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии.
На этом событии президент США Джо Байден планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. О том, какие именно виды вооружений будут включены в этот пакет помощи, пока не сообщается.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшие недели Соединенные Штаты намерены объявить о поставках Украине новых значительных партий вооружений.
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