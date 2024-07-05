Представители Министерства иностранных дел Украины выложили в Сеть заявление, где рассказали о своем негодовании из-за того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Они хотели бы, чтобы этот визит был с ними согласован.
"Для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым, и призываем все государства неуклонно его придерживаться", — написано в заявлении.
По информации МИД Украины, для них единственный вариант переговоров — "формула мира" Зеленского.
РИА Новости сообщает, что Орбан прилетел в Москву на переговоры с российским лидером. Из-за этого на него свалился шквал критики и возмущения со стороны политиков Запада.
Фото: flickr. com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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