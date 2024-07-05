Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал что над чёрным морем авиация ликвидирует воздушные цели. Об этом он предупредил местных жителей в своем Telegram-канале.

"Авиация работает по уничтожению воздушных целей на значительном расстоянии от берега над акваторией", — цитирует Развожаева РИА Новости.

По его словам, все службы находятся в боевой готовности. Местных жителей губернатор попросил сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

В Севастополе объявлена воздушная тревога с 10:19 мск, она продлилась более полутора часов.

Добавим, что украинские боевики постоянно пытаются атаковать своими БПЛА Севастополь — главную базу Черноморского флота. Однако большинство из дронов уничтожают системы ПВО.

Фото: commons. wikimedia.org/Специалист по массовым коммуникациям 1-го класса Тревор Уэлш.