Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал что над чёрным морем авиация ликвидирует воздушные цели. Об этом он предупредил местных жителей в своем Telegram-канале.
"Авиация работает по уничтожению воздушных целей на значительном расстоянии от берега над акваторией", — цитирует Развожаева РИА Новости.
По его словам, все службы находятся в боевой готовности. Местных жителей губернатор попросил сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.
В Севастополе объявлена воздушная тревога с 10:19 мск, она продлилась более полутора часов.
Добавим, что украинские боевики постоянно пытаются атаковать своими БПЛА Севастополь — главную базу Черноморского флота. Однако большинство из дронов уничтожают системы ПВО.
Фото: commons. wikimedia.org/Специалист по массовым коммуникациям 1-го класса Тревор Уэлш.
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