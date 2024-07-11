Военнослужащих-срочников во время осеннего призыва не будут задействовать для участия в спецоперации на Украине, заявил журналистам SHOT глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, позиция комитета в этом вопросе остаётся прежней.
"Ничего не поменялось: мы как не планировали их брать, так и не будем этого планировать. У них всё будет хорошо", — сказал парламентарий.
Ранее внешняя разведка России рассекретила документы о поисках США альтернативы Зеленскому*.
*Бывший президент Украины, признан нелегитимным главой государства.
Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
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Врач-диетолог Кабанов порекомендовал не сочетать свиную отбивную и белый рис
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Тимирязевский суд вынес вердикт по делу о продаже младенца в Москве
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