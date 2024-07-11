Военнослужащих-срочников во время осеннего призыва не будут задействовать для участия в спецоперации на Украине, заявил журналистам SHOT глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, позиция комитета в этом вопросе остаётся прежней.

"Ничего не поменялось: мы как не планировали их брать, так и не будем этого планировать. У них всё будет хорошо", — сказал парламентарий.

Ранее внешняя разведка России рассекретила документы о поисках США альтернативы Зеленскому*.

*Бывший президент Украины, признан нелегитимным главой государства.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).