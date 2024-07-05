Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров Telegram-канале опубликовал фото с полученным им флагом одного из подразделений украинской армии.
Этот трофей ему доставил командир батальона "Юг-АХМАТ" Минобороны России Муса Иблаев, сообщает РИА Новости.
"Друзья! Дорогой БРАТ, боевой офицер и отважный командир батальона "Юг-АХМАТ" МО РФ Муса Иблаев, привёз из зоны СВО трофейный флаг одного из батальонов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", — подписал публикацию Кадыров.
По его словам, этот флаг забрали в ходе штурма вражеского опорного пункта южнее села Новоандреевка на Ореховском направлении Запорожья. А это значит, что положение войск ВСУ плачевно.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
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