Украинские боевики в ночь на 5 июля ударили по южным регионам России 50 беспилотниками. Из-за атаки БПЛА на Кубани умерла шестилетняя девочка. Она скончалась в больнице, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
В Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО уничтожили и подавили 50 БПЛА: 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью, 10 — над Ростовской. Основной удар пришелся на город Приморско-Ахтарск.
На Кубани обломки дронов упали на жилой дом, среди пострадавших оказалась шестилетняя девочка, которая умерла в больнице от полученных травм. Местные жители Приморско-Ахтарска рассказали, что атака началась почти сразу после 00:00 и продолжалась 40-50 минут.
По данным Baza, во время атаки беспилотников девочка находилась в автомобиле — семья пыталась уехать из зоны обстрела. Ребенок получил осколочное ранение в живот. Ее госпитализировали, но спасти девочку не удалось.
Еще один пострадавший ребенок ранен в колено и сейчас находится в больнице, сообщает газета.ru, cсылаясь на Telegram-канал.
"Жильцов поврежденного дома эвакуировали. Подготовлен пункт временного размещения для всех, кому это будет необходимо", — написал Кондратьев в Telegram-канале.
Фото: mos.ru/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).
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