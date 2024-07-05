Украинские боевики в ночь на 5 июля ударили по южным регионам России 50 беспилотниками. Из-за атаки БПЛА на Кубани умерла шестилетняя девочка. Она скончалась в больнице, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

В Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО уничтожили и подавили 50 БПЛА: 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью, 10 — над Ростовской. Основной удар пришелся на город Приморско-Ахтарск.

На Кубани обломки дронов упали на жилой дом, среди пострадавших оказалась шестилетняя девочка, которая умерла в больнице от полученных травм. Местные жители Приморско-Ахтарска рассказали, что атака началась почти сразу после 00:00 и продолжалась 40-50 минут.

По данным Baza, во время атаки беспилотников девочка находилась в автомобиле — семья пыталась уехать из зоны обстрела. Ребенок получил осколочное ранение в живот. Ее госпитализировали, но спасти девочку не удалось.

Еще один пострадавший ребенок ранен в колено и сейчас находится в больнице, сообщает газета.ru, cсылаясь на Telegram-канал.

"Жильцов поврежденного дома эвакуировали. Подготовлен пункт временного размещения для всех, кому это будет необходимо", — написал Кондратьев в Telegram-канале.

Фото: mos.ru/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).