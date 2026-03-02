Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анурадхапура
© commons.wikimedia.org by Balou46 is licensed under CC BY-SA 3.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 8:24

Океанский бриз с запахом гари: блокада пролива лишила курортный остров транспорта и дешевых туров

Представьте: вы только что приземлились в Коломбо, воздух пропитан ароматом специй и океанского бриза, а в кармане — план на пляжи Мириссы и чайные плантации Нуара-Элии. Но вместо привычного роя тук-туков у аэропорта — пустые улицы, километровые очереди на заправках и тишина, прерываемая лишь гудками раздраженных водителей. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке ударила по Ормузскому проливу, заблокировав 20% мировой нефти, и Шри-Ланка, зависящая от импорта топлива, оказалась в топливном коллапсе. Туристы, включая россиян, застряли без трансферов, экскурсий и даже простых поездок по острову — тук-туки стоят, а цены на бензин взлетели, усугубляя хаос.

Эта ситуация эхом отзывается на недавний кубинский кризис, где дефицит керосина привел к отменам рейсов и транспортному параличу. Пока на Шри-Ланке полеты не отменяют, но вопрос эвакуации тысяч отдыхающих висит в воздухе. А в ОАЭ, где иранские дроны задели Бурж-аль-Араб и пляжи Пальмы Джумейра, туристы прячутся в подземных парковках, а Шарджа горит от обломков. Эксперты предупреждают: нефть может перевалить за 100 долларов за баррель, подскочив цены на авиабилеты и сделав тропические курорты зоной риска.

"Топливный кризис на Шри-Ланке — это классический удар по логистике: прямые поставки прерваны, запасы на исходе, а альтернативные маршруты через Индию удлиняют цепочку на недели. Туристам рекомендую мониторить apps вроде FuelCheckLK и иметь план B — аренду электросамокатов или групповые трансферы на автобусах, которые пока работают на остатках дизеля".

эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Логистика под ударом: как добраться без тук-туков

Ормузский пролив заблокирован, нефть не течет — Шри-Ланка в очередях на АЗС, где бензин кончается быстрее, чем успевают встать. Туристы в Коломбо и Галле жалуются на заторы: вместо 15-минутного тук-тука до отеля — часы пешком или ожидания редких такси. Цена литра выросла на рубль за сутки, но проблема в дефиците: заправки пусты, транспортные компании сокращают рейсы на 70%.

Прагматичный подход логиста: переходите на автобусы Ceylon Transport Board — они на дизеле, реже стоят, билет до Канди 500 рупий (150 рублей). Арендуйте велосипеды в Хиккадуве за 1000 рупий в день или электроскутеры через apps вроде PickMe, которые заряжаются от солнечных панелей. Групповые трансферы от отелей — золотая середина: делите стоимость на 4-6 человек, экономя 40% бюджета.

Избегайте пиковых часов: заправки открыты с 5 утра, но к 8 — уже хвосты. Мониторьте новые правила перелетов - керосин дорожает, билеты из Москвы в Коломбо могут подскочить на 20%.

Безопасность превыше всего: риски и инструктаж

Пока рейсов не отменяют, как на Кубе в феврале, но транспортный паралич усложняет эвакуацию. В ОАЭ дроны бьют по Дубаю: пляжи Пальмы закрыты, Бурж-аль-Араб поврежден, в Шардже пожар от обломков. Туристы в укрытиях — прямой риск. На Шри-Ланке паника минимальна, но очереди провоцируют воровство: держите документы в сейфе отеля.

Инструктаж экспедитора: страховка обязательна с покрытием эвакуации (от 5000 рублей на человека). Пейте только бутилированную воду, запаситесь едой на 48 часов — рынки работают, рис и кокосы по 50 рупий. Скачайте оффлайн-карты Maps. me, имейте powerbank — связь стабильна, но пробки глушат сигнал.

"Шри-Ланка теряет очки как тропический рай, но для смелых — шанс увидеть аутентику: рынки в 6 утра без толпы туристов. Переключайтесь на Хайнань или Таиланд — там логистика устойчивее, пляжи не хуже, а цены стабильны".

эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Альтернативы: куда переключиться без потерь

Нефть за 100 долларов — удар по всем импортозависимым курортам. Замените Шри-Ланку на Пхукет: уличная еда за 100 бат, транспорт на газу не встанет. Или Хайнань - смотровые за 25 рублей, без рисков кризиса. Ближе — Золотое кольцо: выходные в Ярославле без перелетов.

Для авантюристов — Байкал зимой или Марокко: базары без топлива-зависимости. Проверяйте визы — Япония упростила для россиян.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Стоит ли лететь на Шри-Ланку сейчас? Нет, если нет плана B — ждите стабилизации поставок.
  • Как вывезут туристов? Чартеры на керосине из запасов, но трансферы — автобусами.
  • Альтернативы с пляжами? Пхукет, Хайнань — логистика крепче.
эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

