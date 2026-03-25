Элла Рок, Шри-Ланка
© commons.wikimedia.org by Abishek Palraj is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 7:04

Завтрак с видом на инфляцию: меню в ресторанах Шри-Ланки прибавило в весе из-за логистики

Представьте: вы на Шри-Ланке, жара под сорок, микроавтобус с кондиционером тарахтит по пыльной дороге к сафари в Яле. Водитель вдруг сворачивает к заправке, очередь из машин тянется километров на пять, все с QR-кодами в телефонах. Знакомая в прошлом месяце чуть не опоздала на поезд в Эллу из-за такой же суеты — топливо кончалось, а цены скакнули. Туристы нервничают, туроператоры успокаивают: экскурсии идут по плану, но за бензином теперь следят строже. Власти ввели квоты для отрасли, чтобы слоны в Удавалаве не ждали.

"Туристам на Шри-Ланке сейчас главное — гибкость в планах. Кризис с поставками топлива из-за проблем на Ближнем Востоке ударил по всем, но отрасль держится за счет квот и приоритетов. Экскурсии в Сигирию или Галле идут без сбоев, просто выбирайте групповые варианты ближе к курортам. Запасов хватит до конца апреля, паниковать рано."

Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Цены на топливо подскочили

Из-за кризиса поставок с Ближнего Востока власти Шри-Ланки за две недели дважды подняли цены на бензин и дизель. Последний раз рост составил 25% — обычный бензин подорожал с 317 до 398 рупий за литр, то есть примерно с 83 до 104 рублей. Дизель, который таскает автобусы по острову, прибавил 79 рупий и встал на 382 рупии, около 100 рублей за литр.

В стране ввели нормирование горючего — выдают по QR-кодам. Туристическая отрасль в приоритете, так что транспорт для гостей не простаивает. Ограничений на передвижение нет, острова объезжают свободно.

Туроператоры вроде ITM group и Anex подтверждают: партнеры держат ситуацию под контролем. Пока все стабильно, но следят за каждым литром.

Что с экскурсиями и трансферами

Стоимость поездок для туристов не выросла — от трансферов до сафари в Яле и Удавалаве. Крупные компании вроде "Интуриста" не меняют тарифы, жмут запасы и оптимизируют маршруты. Программы в Коломбо, Сигирию, Дамбуллу, Эллу на поезде, морские прогулки и форт Галле идут по старым ценам.

В "Русском Экспрессе" просчитывают варианты — возможен рост на 30% в ближайшие недели. Space Travel тоже не исключает корректировок, ведь транспорт — часть расходов. Но приостановок нет, все работает.

Туристы катаются без проблем, квоты для отрасли спасают дело. Аналогичные кризисы в других местах учат быть готовым к мелким сдвигам.

Изменения в маршрутах минимальны

Дефицит топлива не ломает логистику — отмен нигде нет. Corona Travel сообщает: некоторые фирмы сокращают дальние индивидуальные выезды, реже ездят в удаленные края, толкают групповые туры. Ближние экскурсии в час-два от отелей, комбо с поездами и короткие культурные — все на месте.

Туристы посещают ключевые точки без барьеров. Остров открыт, слонов и храмы не отменяют. Туроператоры подстраиваются тихо, без шума.

Похоже на адаптацию маршрутов в других направлениях — главное, не паниковать.

Запасы и цены в кафе

Топлива хватит минимум до конца апреля, уверены в "Интуристе" со ссылкой на партнеров. Доставка продуктов подорожала, генераторы жрут больше — кафе и рестораны прибавили 5-15%. Местные фрукты и товары выросли на 5-10%.

Инфляция в начале 2026 года низкая — 1,6-2,5%, ничего вроде кризиса 2022-го. Паники нет, для гостей стараются. Цены на еду растут повсюду, но терпимо.

Кризис не первый, остров привык. Туристам советуют наслаждаться, пока все гладко.

"На Шри-Ланке топливный дефицит решают квотами для туризма, так что трансферы и экскурсии в Сигирию или Эллу не встанут. Цены в ресторанах подросли чуть-чуть, но инфляция держится в узде. Планируйте поездки с учетом местных реалий — групповые туры надежнее сейчас. До апреля запасов полно, отдыхайте спокойно."

Эксперт по туризму, специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков

Ответы на ваши вопросы

Подорожают ли экскурсии в ближайшее время?
Туроператоры вроде "Русского Экспресса" готовят рост на 30%, Space Travel тоже допускает. Пока тарифы прежние.

Можно ли свободно ездить по острову?
Ограничений нет, квоты для туризма обеспечивают бензин. Посещайте все достопримечательности.

Что с ценами на еду?
Кафе подняли на 5-15%, продукты на 5-10%. Инфляция низкая, скачков не ждите.

Проверено экспертом: эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

