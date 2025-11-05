Визовый пинг-понг: Шри-Ланка снова разрешила получать разрешение по прилёту

Власти Шри-Ланки вновь изменили правила въезда для иностранных туристов, включая россиян. Теперь обязательное предварительное оформление электронного разрешения ETA отменено - путешественники снова могут получить документ по прибытии в страну. Об этом сообщили в Миграционном департаменте Шри-Ланки.

"Объявление, в котором говорилось, что с 15 октября 2025 года получение электронного разрешения на въезд (ETA) станет обязательным для всех краткосрочных посетителей Шри-Ланки, отменяется до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении ведомства.

Что изменилось

Напомним, с 15 октября 2025 года на Шри-Ланке ввели правило, по которому все иностранцы должны были оформлять электронное разрешение ETA заранее — до вылета. Это требование действовало всего две недели и было отменено уже 30 октября.

Теперь путешественники снова могут:

оформить ETA онлайн заранее, чтобы ускорить прохождение контроля в аэропорту; получить визу по прибытии (Visa On Arrival), заполнив анкету и оплатив сбор на месте.

Для россиян, как уточнили в департаменте, процедура остаётся бесплатной при краткосрочном туристическом визите.

Почему Шри-Ланка отменила нововведение

По данным местных СМИ, резкое изменение правил вызвало замешательство у туристов и туроператоров. Многие путешественники жаловались на сбои при онлайн-заполнении анкеты, а также на то, что не могли оплатить сбор через зарубежные карты.

Чтобы не отпугнуть туристов в разгар зимнего сезона, правительство решило вернуться к прежним правилам - оформить разрешение можно как заранее, так и по прилёту.

Представители туристического ведомства страны подчеркнули, что цель отмены — "сохранить поток иностранных гостей и облегчить им процесс въезда".

Что такое ETA

ETA (Electronic Travel Authorization) - это электронное разрешение, заменяющее классическую визу. Оно необходимо для туристов и деловых путешественников, планирующих пребывание на острове до 30 дней.

Основные параметры:

оформление возможно онлайн на официальном сайте миграционного департамента;

срок рассмотрения — от нескольких минут до 24 часов;

при въезде достаточно предъявить паспорт и подтверждение ETA (распечатку или электронное письмо).

Путешественники, не оформившие документ заранее, могут сделать это прямо в аэропорту Коломбо через терминалы или у стойки миграционного контроля.

Как россиянам въехать на Шри-Ланку сейчас

Паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. Билеты в обе стороны или подтверждение выезда из страны. Подтверждение брони отеля или адрес проживания. ETA - оформленная онлайн либо на месте по прибытии.

Стоимость визы для россиян — 0 долларов в рамках действующей программы поддержки туризма.

При этом иностранцы, пребывающие в стране более 30 дней, должны продлить разрешение в миграционной службе Коломбо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать авиабилеты без уточнения актуальных правил въезда.

Последствие: возможная задержка или отказ при регистрации на рейс.

Альтернатива: проверять информацию на официальном сайте миграционного департамента.

Ошибка: не оформить ETA заранее при высоком потоке туристов.

Последствие: длинные очереди в аэропорту.

Альтернатива: заполнить онлайн-заявку хотя бы за сутки до вылета.

Ошибка: пользоваться сторонними сайтами для получения ETA.

Последствие: переплата или мошенничество.

Альтернатива: использовать только официальный портал www.eta.gov.lk.

Почему туристы выбирают Шри-Ланку

Отмена строгих визовых правил — ещё один шаг в сторону восстановления туристического потока. Страна активно продвигает себя как доступное круглогодичное направление с уникальной природой, культурой и возможностью пляжного отдыха.

Лучшее время для поездки: ноябрь — апрель (сухой сезон на юго-западе острова).

Популярные курорты: Бентота, Хиккадува, Мирисса, Галле, Унаватуна.

Главные достопримечательности: Сигирия, Канди, национальные парки Яла и Удавалаве, чайные плантации Эллы.

Интересные факты

Шри-Ланка входила в топ-5 самых популярных направлений для россиян в 2024 году. В 2025-м страна планирует полностью перейти на электронную визовую систему без бумажных форм. Туристы из России составляют около 8% общего потока иностранных гостей.

Исторический контекст

Система ETA действует на Шри-Ланке с 2012 года, но за последние два года правила её оформления менялись несколько раз. Это связано с попытками правительства найти баланс между безопасностью, цифровизацией и удобством для туристов.

Последняя отмена обязательного оформления до вылета показывает, что приоритетом страны остаётся поддержка туризма, который является одним из ключевых источников дохода национальной экономики.