Шри-Ланка пейзаж
Шри-Ланка пейзаж
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 17:45

Рай для туриста, кошмар для страны: подробности затопленной Шри-Ланки

Курортные зоны Шри-Ланки работают в обычном режиме после циклона — РСТ

Ситуация на Шри-Ланке постепенно стабилизируется после мощного циклона Дитвах, который на прошлой неделе вызвал масштабные наводнения и оползни, став одними из самых разрушительных за последние восемь лет. По информации Российского союза туриндустрии (РСТ), курортные зоны на побережье функционируют в обычном режиме, пляжный отдых безопасен, а отели и туристическая инфраструктура восстановлены. Несмотря на это, центральные районы острова остаются закрытыми для туристов из-за сохраняющихся последствий стихии.

Курортные зоны и транспорт

В прибрежных городах туристы могут продолжать отдых без ограничений. Аэропорт Коломбо в выходные дни столкнулся с задержками рейсов, но не прекращал работы и сейчас функционирует в штатном режиме. Национальная авиакомпания SriLankan Airlines предупредила о возможных задержках и отменах рейсов, а часть авиарейсов была перенаправлена в другие авиаузлы.

Несколько железнодорожных маршрутов приостановлены из-за оползней и падения камней на пути. Власти страны объявили, что иностранные туристы, не успевшие вовремя покинуть Шри-Ланку из-за нарушений авиасообщения, будут освобождены от уплаты сбора за продление визы и штрафов за просрочку.

Центральные районы острова

Последствия циклона в центральной части страны остаются серьёзными.

"Уровень воды остается высоким, ряд дорог закрыт, фиксируются обвалы. Экскурсионные поездки в эти районы временно приостановлены до восстановления транспортной инфраструктуры", — пояснили в компании "Спектрум".

Экскурсии в другие районы проводятся в обычном режиме, за исключением зон, сильно пострадавших от стихии. В числе таких территорий — высокогорья и низменности рядом с водоемами и дамбами. Поездки в эти районы отменены до полного устранения последствий непогоды, что ограничивает возможности туристов посетить центральные достопримечательности страны.

Масштабы разрушений и последствия

Циклон Дитвах вызвал наводнения в столице Коломбо и оползни по всей территории страны. По последним данным, число погибших превышает 360 человек, около 370 считаются пропавшими без вести. Значительная часть территории осталась без электричества и водоснабжения, что создаёт дополнительные трудности для местного населения и туристов.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, вызванными стихией. Международное сообщество продолжает мониторинг ситуации и оказывает помощь пострадавшим регионам.

