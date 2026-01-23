Чуть не выбрал “лучший пляж” Шри-Ланки — потом понял главный секрет: решает месяц и побережье

Шри-Ланка умеет удивлять пляжами: за один отпуск здесь легко увидеть и тихие бухты, и места с волнами для серфинга, и длинные полосы песка для прогулок. Но "идеального побережья на каждый день" не бывает — погоду и море сильно меняют сезонные ветра и течения. Поэтому главный секрет удачной поездки не в выборе одного "самого лучшего" пляжа, а в правильном направлении на нужный месяц. Об этом пишет Lonely Planet.

Как выбрать сезон и не промахнуться с погодой

Береговая линия острова тянется примерно на 1340 км, и она очень разная по характеру: от оживлённых курортов до почти пустынных участков. На Шри-Ланку влияют два противоположных муссона, поэтому условия на побережьях чередуются. Обычно юго-запад комфортнее с ноября по апрель, а восток лучше раскрывается с мая по сентябрь.

Пляжи здесь важны не только для отдыха: часть побережья служит местами гнездования морских черепах, а в океане у острова встречаются синие киты. Это ещё одна причина соблюдать ограничения там, где действуют правила охраны природы.

Юго-запад: купание, инфраструктура и вечерняя жизнь

Если хочется спокойной воды и удобств, часто выбирают районы рядом с Галле. Унаватуна считается одним из самых удачных вариантов для купания: риф делает воду более спокойной, а вдоль берега хватает лежаков и развлечений. Для семей многие советуют Далавеллу (её также знают как пляж Виджая) — там есть защищённая лагуна и нередко появляются черепахи.

Тем, кто хочет совместить пляж и обучение серфингу без лишнего риска, подходит Велигама: у залива мягкое песчаное дно, а школ и прокатов достаточно. Более камерная атмосфера — у Кабаланы в районе Ахангамы, где днём серфят, а вечером выбирают рестораны у дороги Галле-Матара. За яркими впечатлениями многие едут в Мириссу: отсюда в сезон выходят лодки на наблюдение за китами, а сам пляж остаётся живым и разнообразным. Хирикетия ценится за "всё в одном": живописная бухта, купание и плотная подборка кафе, гестхаусов и небольших отелей.

Восток и север: простор, серф-споты и места без толпы

На западном побережье выделяют Бентоту — длинный песчаный участок с возможностями для водных активностей и более организованным отдыхом. За тишиной на востоке выбирают Калкуду, где меньше застройки, но к морю стоит относиться внимательнее вне сезона. Самый известный восточный серф-магнит — залив Аругам, который лучше всего работает с мая по сентябрь и даёт доступ к знаменитым спотам с "говорящими" названиями.

Любителям снорклинга и дайвинга подходит Нилавели недалеко от Тринкомали: рядом находится охраняемая морская зона острова Пиджен, где встречаются черепахи и рифовая живность. На севере, у полуострова Джафна, выделяют Казуарину — там меньше тени и больше ветра, зато ощущение удалённости настоящее. Для кайтсерфинга чаще упоминают Калпитию с её лагуной и ветреным сезоном. А если нужен почти "ничегонеделательный" отдых, Мавелла на юге ценится за спокойный ритм и минимум лишнего вокруг.