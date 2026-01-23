Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шри-Ланка
Шри-Ланка
© commons.wikimedia.org by calflier001 is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована вчера в 23:41

Чуть не выбрал “лучший пляж” Шри-Ланки — потом понял главный секрет: решает месяц и побережье

Восточное побережье Шри-Ланки раскрывается с мая по сентябрь — Lonely Planet

Шри-Ланка умеет удивлять пляжами: за один отпуск здесь легко увидеть и тихие бухты, и места с волнами для серфинга, и длинные полосы песка для прогулок. Но "идеального побережья на каждый день" не бывает — погоду и море сильно меняют сезонные ветра и течения. Поэтому главный секрет удачной поездки не в выборе одного "самого лучшего" пляжа, а в правильном направлении на нужный месяц. Об этом пишет Lonely Planet.

Как выбрать сезон и не промахнуться с погодой

Береговая линия острова тянется примерно на 1340 км, и она очень разная по характеру: от оживлённых курортов до почти пустынных участков. На Шри-Ланку влияют два противоположных муссона, поэтому условия на побережьях чередуются. Обычно юго-запад комфортнее с ноября по апрель, а восток лучше раскрывается с мая по сентябрь.

Пляжи здесь важны не только для отдыха: часть побережья служит местами гнездования морских черепах, а в океане у острова встречаются синие киты. Это ещё одна причина соблюдать ограничения там, где действуют правила охраны природы.

Юго-запад: купание, инфраструктура и вечерняя жизнь

Если хочется спокойной воды и удобств, часто выбирают районы рядом с Галле. Унаватуна считается одним из самых удачных вариантов для купания: риф делает воду более спокойной, а вдоль берега хватает лежаков и развлечений. Для семей многие советуют Далавеллу (её также знают как пляж Виджая) — там есть защищённая лагуна и нередко появляются черепахи.

Тем, кто хочет совместить пляж и обучение серфингу без лишнего риска, подходит Велигама: у залива мягкое песчаное дно, а школ и прокатов достаточно. Более камерная атмосфера — у Кабаланы в районе Ахангамы, где днём серфят, а вечером выбирают рестораны у дороги Галле-Матара. За яркими впечатлениями многие едут в Мириссу: отсюда в сезон выходят лодки на наблюдение за китами, а сам пляж остаётся живым и разнообразным. Хирикетия ценится за "всё в одном": живописная бухта, купание и плотная подборка кафе, гестхаусов и небольших отелей.

Восток и север: простор, серф-споты и места без толпы

На западном побережье выделяют Бентоту — длинный песчаный участок с возможностями для водных активностей и более организованным отдыхом. За тишиной на востоке выбирают Калкуду, где меньше застройки, но к морю стоит относиться внимательнее вне сезона. Самый известный восточный серф-магнит — залив Аругам, который лучше всего работает с мая по сентябрь и даёт доступ к знаменитым спотам с "говорящими" названиями.

Любителям снорклинга и дайвинга подходит Нилавели недалеко от Тринкомали: рядом находится охраняемая морская зона острова Пиджен, где встречаются черепахи и рифовая живность. На севере, у полуострова Джафна, выделяют Казуарину — там меньше тени и больше ветра, зато ощущение удалённости настоящее. Для кайтсерфинга чаще упоминают Калпитию с её лагуной и ветреным сезоном. А если нужен почти "ничегонеделательный" отдых, Мавелла на юге ценится за спокойный ритм и минимум лишнего вокруг.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Семья провела 5 месяцев с годовалым ребёнком в автотрипе по Грузии, Турции и Египту вчера в 12:59
Один чемодан, коляска и два рюкзака — минимальный багаж спас переезды с ребёнком, но нужно знать хитрость

Пять месяцев в пути с годовалым ребёнком по Грузии, Турции и Египту: минимальный багаж, подстройка под сон и еду и выбор городов, удобных для семьи.

Читать полностью » Законы Таиланда предусматривают тюрьму и депортацию для туристов — турэксперты вчера в 11:46
До 15 лет за одно неосторожное действие: тайские запреты, которые легко нарушить по незнанию

Таиланд привлекает туристов со всего мира, но строгие законы и традиции требуют внимательности. Какие запреты важно знать, чтобы отдых прошёл без проблем.

Читать полностью » Болгария готовится перейти на евро в 2026 году вчера в 8:01
Европа вводит новые сборы в 2026 году — поездка может подорожать, если пропустить один пункт

В 2026 году отдых меняется: экзотика с прямыми рейсами набирает популярность, а в Египте, Италии и Болгарии появляются новые правила и сборы.

Читать полностью » Весной в Малайзии легче планировать поездки и нацпарки — Lonely Planet 21.01.2026 в 17:15
Собрался в Малайзию без визы — погода чуть не испортила планы: месяц решает всё

Россиянам стало проще планировать поездки в Малайзию: безвиз до 30 дней и перспектива соглашения — в какие месяцы погода будет на вашей стороне, какие регионы выбрать?

Читать полностью » Таиланд сохранил статус популярного направления у россиян — туроператоры 21.01.2026 в 14:30
Пока мир охладел, Россия согрелась: Таиланд стал редким исключением на туристическом рынке

Таиланд остается одним из самых востребованных зарубежных направлений у россиян, несмотря на спад мирового турпотока и рост конкуренции на туристическом рынке.

Читать полностью » Най Харн выбирают для купания без толпы на юге Пхукета 21.01.2026 в 11:41
Прилетела на Пхукет за морем — на Патонге стало тесно уже в первый день: спасли 5 пляжей без толпы

На Пхукете не все пляжи одинаковы: Най Харн, Сурин, Панва, Камала и Бангтао — где купаться спокойнее, когда ехать и как сэкономить, не теряя комфорта.

Читать полностью » Отдых в Куршевеле оказался сопоставим по цене с курортами России — туристы 21.01.2026 в 10:29
Куршевель без глянца, но с русской речью: блеск ушёл, а ценники остались пугающе реальными

Отдых в Куршевеле и на российских горнолыжных курортах в 2026 году сближается по цене. Почему туристы все чаще сравнивают Альпы и Сочи.

Читать полностью » Суммарное пребывание в Мьянме ограничивают 90 днями в год — МИД России 21.01.2026 в 3:52
Собрался в Мьянму без визы на 30 дней — маршрут через Мандалай удивил: главное спрятано в деталях

С 27 января вступает взаимное безвизовое соглашение России и Мьянмы: туристы смогут въезжать без визы до 30 дней за поездку, годовой лимит — 90 суток. Гид по Мандалаю и Мингуна.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Семена подбирают отдельно для теплицы и открытого грунта — агроном Леунов
Дом
Влажное пятно на матрасе создаёт среду для бактерий и запахов — Southern Living
Спорт и фитнес
Тип мышечных волокон влияет на сжигание жира при тренировках — Панов тренер
Садоводство
Сырой рис разрыхляет верхний слой почвы под лимоном — iefimerida.gr
Дом
Плитку в ванной очищают без абразивов, чтобы не царапать покрытие — Southern Living
Красота и здоровье
Стоматологический гигиенист заподозрил грибок при трещинах на губах
Авто и мото
Honda выходит из совместного производства топливных элементов с GM — autojournal
Дом
Ошибки планировки и декора ухудшают восприятие кухни — The Spruce
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet