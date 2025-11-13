Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кротон
Кротон
© hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 8:41

Срезала макушку кротона и чуть не испортила всё: теперь делаю иначе — корни появляются за 3 недели

Укоренение кротона возможно в воде или рыхлом субстрате с углём — Елена Громова

Кодиеум, или кротон, — одно из самых эффектных комнатных растений, поражающее разнообразием форм и красок листвы. Его яркие пёстрые листья украшают любой интерьер, но сам цветок довольно капризен и требует внимания. Особенно непростым этапом считается размножение: укоренение макушки кротона требует терпения и точного соблюдения условий. Однако, если действовать правильно, даже новичок может успешно вырастить новое растение из черенка.

Почему укоренение кротона требует особого подхода

Кротон относится к растениям с плотными древеснеющими стеблями, в которых циркулирует густой млечный сок. После среза он быстро застывает и может мешать образованию корней. Поэтому важно не только выбрать подходящее время, но и правильно подготовить побег.

Идеальная длина черенка — 10-15 см. Макушка растения обычно тяжёлая, поэтому для облегчения черенка рекомендуется удалить все крупные листья, оставив только 3-4 небольших верхних. Это уменьшает испарение влаги и помогает растению сосредоточить силы на формировании корней.

Лучше всего кротон укореняется весной или летом, когда температура держится в пределах 24-26 °C, а световой день длинный. В осенне-зимний период черенки часто загнивают или высыхают, так как света недостаточно, а воздух в помещениях прохладный.

"Кротон — не растение для спешки. Ему нужно время, стабильность и немного тепла, чтобы начать новую жизнь", — отметила цветовод Елена Громова.

Сравнение условий укоренения

Время года Вероятность укоренения Рекомендации
Весна Высокая (до 80%) Активный рост, достаточно света и тепла
Лето Средняя (60-70%) Избегайте прямых солнечных лучей и перегрева
Осень Низкая (до 30%) Требуется искусственное освещение
Зима Очень низкая (10-20%) Подходит только при использовании фитоламп

Советы шаг за шагом

  1. Выберите подходящий побег.
    Используйте здоровую макушку длиной 10-15 см. Побеги должны быть упругими, с неповреждённой корой.

  2. Подготовьте черенок.
    После среза промойте стебель под тёплой водой, чтобы удалить млечный сок. Затем оставьте подсохнуть на 2-3 часа.

  3. Удалите листья.
    Снимите нижние листья полностью, а большие верхние обрежьте наполовину — так черенок сохранит влагу.

  4. Выберите способ укоренения.

  • В воде. Используйте отстоянную воду комнатной температуры. Для предотвращения гниения добавьте немного активированного или древесного угля.
  • В субстрате. Подойдёт лёгкая смесь из торфа и перлита. Черенок заглубляют на 2-3 см и накрывают прозрачным колпаком или пакетом.

  1. Создайте мини-теплицу.
    Поддерживайте температуру 24-26 °C и высокую влажность. Проветривайте каждый день по 10-15 минут, чтобы избежать плесени.

  2. Освещение.
    Свет должен быть ярким, но рассеянным. Если света мало, установите фитолампу.

  3. Ожидание корней.
    Первые корешки появляются через 3-5 недель. После этого растение можно пересаживать в постоянный горшок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: укоренять зимой без подсветки.
    Последствие: черенок загнивает или не даёт корней.
    Альтернатива: использовать фитолампы и подогрев почвы.

  2. Ошибка: не удалить млечный сок со среза.
    Последствие: закупорка сосудов, отсутствие корнеобразования.
    Альтернатива: промывать черенок тёплой водой сразу после среза.

  3. Ошибка: оставить много крупных листьев.
    Последствие: растение теряет влагу, листья обвисают.
    Альтернатива: оставить 3-4 мелких листа, остальные удалить.

А что если укоренять крупнолистный сорт?

Крупнолистные кротоны, такие как "Голдфингер" или "Петра", действительно укореняются сложнее. Из-за тяжёлой листвы макушка часто перевешивает, а черенок сгибается. Чтобы избежать этого, можно закрепить стебель в почве опорой или поместить горшок в тепличку с дополнительным освещением.

Кротоны с мелкими листьями (например, "Занзибар") приживаются быстрее и требуют меньше внимания, поэтому они подходят для первых экспериментов.

Плюсы и минусы разных способов укоренения

Метод укоренения Преимущества Недостатки
В воде Можно наблюдать рост корней, легко контролировать состояние Риск загнивания без угля
В субстрате Быстрое привыкание к почве, меньше стресс при пересадке Требует постоянного тепла и влажности

FAQ

Сколько времени нужно для укоренения?
В среднем от 4 до 6 недель, в зависимости от сорта и условий.

Когда лучше срезать макушку?
Оптимально — весной или в начале лета, когда растение активно растёт.

Нужно ли использовать стимуляторы роста?
Можно, но не обязательно. Если температура и освещение подходящие, корни появятся и без стимуляторов.

Мифы и правда

  1. Миф: кротон легко размножается, как фикус.
    Правда: он гораздо более требователен и чувствителен к колебаниям температуры.

  2. Миф: укоренение возможно в любое время года.
    Правда: осенью и зимой растение плохо приживается.

  3. Миф: если поставить черенок в воду, он обязательно даст корни.
    Правда: без тепла и света черенок сгниёт даже в чистой воде.

Исторический контекст

Кодиеум родом из тропических регионов Индонезии и Малайзии. В Европе его начали выращивать в XIX веке как декоративное растение. Благодаря селекции появились десятки сортов, отличающихся формой и цветом листвы. С тех пор кротон стал символом уюта и яркости, но его сложный характер по-прежнему требует внимания и любви от владельца.

Три интересных факта

  1. Млечный сок кротона ядовит — при работе с растением лучше надевать перчатки.

  2. Цветение у комнатных кротонов бывает редко: чаще всего растение радует только декоративными листьями.

  3. При хорошем освещении окраска листвы становится ярче — от зелёно-золотой до пурпурно-красной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Квилентия Уингфилд-Аксим: тупой инструмент ускоряет гниение срезанной капусты сегодня в 9:28
Срезала кочан не вовремя — и всё пропало: теперь знаю, когда капуста "просится" в погреб

Секрет вкусной и хрустящей капусты не только в сорте и уходе, но и в точном моменте сбора. Когда и как срезать кочаны, чтобы урожай не растрескался и дольше хранился?

Читать полностью » Янтарная кислота помогает укрепить иммунитет растений зимой — биологи сегодня в 9:09
Не использую никакие химикаты зимой — опрыскиваю листья этим простым раствором, и вредителей нет

Зимой уход за комнатными растениями требует особого внимания. Узнайте, как правильно поливать и подкармливать цветы, чтобы они не только пережили холод, но и продолжали радовать вас своим внешним видом.

Читать полностью » Лаура Суини: весенняя посадка вишни снижает стресс деревьев сегодня в 4:56
Посадила вишню не в тот сезон — и потом удивилась, почему нет урожая

Откройте для себя секреты успешной посадки вишни. Узнайте, когда лучше сажать, чтобы получить урожай уже через несколько лет. Весна или осень?

Читать полностью » Уход за орхидеями невозможен без регулярного погружного полива и хорошего дренажа — Елена Зорина сегодня в 4:25
Орхидея не цвела больше года — просто поменяла один привычный приём ухода, и бутонов стало вдвое больше

Как заставить орхидею цвести круглый год: секреты правильного полива, освещения и подкормок от опытных цветоводов.

Читать полностью » Агроном Кэти Бартон: опавшие листья хосты вызывают гниль корней сегодня в 3:48
Оставила листья хосты на зиму — весной куста сгнил: жаль, раньше не знала этой ошибки

Правильная подготовка хосты к зиме включает удаление опавших листьев. Узнайте, как это предотвратит болезни и обеспечит здоровый рост весной.

Читать полностью » Омоложение фиалки проводят при вытянутом стебле и пожелтевших нижних листьях — Игорь Смирнов сегодня в 3:25
Фиалка перестала цвести — я просто омолодил куст, и через месяц он покрылся бутонами

Хотите, чтобы фиалка снова цвела пышно и ярко? Узнайте, как правильно омолодить сенполию, сохранить сорт и продлить жизнь любимому растению.

Читать полностью » Тля на растениях активно размножается рядом с черемухой и калиной — Дмитрий Руднев сегодня в 2:25
Соседка посадила бузину у забора — теперь вся её смородина в тле: не повторяйте эту ошибку

Какие растения привлекают тлю и как защитить свой сад от вредителей. Простые советы и проверенные методы без химии.

Читать полностью » Натуральный стимулятор для семян из золы и мёда повышает всхожесть растений — Сергей Трофимов сегодня в 1:14
Замочил семена в золе с мёдом — и через день появились первые ростки

Натуральное средство из золы и мёда пробуждает семена, усиливает их рост и помогает получить богатый урожай. Всё просто, безопасно и эффективно — без химии и лишних затрат.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Регистрация автомобиля в ГАИ может быть заблокирована при неоплаченном утилизационном сборе — автоюристы
Красота и здоровье
Диетолог Александр Бурлаков: алкоголь повышает восприимчивость организма к инфекциям
Туризм
Мальдивы, Италия и Япония названы самыми популярными направлениями для медового месяца
Садоводство
Подкормка гортензий после цветения помогает кустам подготовиться к зиме — Николай Артемьев
Авто и мото
Госуслуги Авто помогают водителям оформлять европротоколы и штрафы — Госуслуги
СФО
В Ханты-Мансийске пропали лыжи Устюгова на тренировке, полиция начала проверку — УМВД по ХМАО
Питомцы
Кошка выбирает дистанцию, чтобы чувствовать контроль — зоопсихологи
Дом
Самое ипотечное поколение в России: миллениалы интересуются ипотекой чаще всех
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet