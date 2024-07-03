Солнцезащитный крем не мешает естественной выработке витамина D под солнцем. Применение этого средства гарантирует защиту как от ожогов солнца, так и от пагубного эффекта ультрафиолета. Об этом информировал Health News сотрудник некоммерческой компании Henry Ford Health, а также дерматолог из США Генри Лим.

Эксперт объяснил, что, невзирая на популярное мнение о вреде солнца, возможность получить рак кожи возникает при любых повреждениях, которые могли появиться от ультрафиолетового излучения. Дерматолог заявил, что УФ уничтожает ДНК ничем не прикрытой кожи. Он также добавил, что при обычном осмотре тела никаких последствий ультрафиолета увидеть будет невозможно.

Для предотвращения кожных повреждений эксперт посоветовал каждый день применять средство для местного применения для избежания воздействия части солнечного ультрафиолетового излучения, имея в виду различные кремы от загара. По его словам, даже с использованием подобных средств натуральный витамин D всё равно сможет попадать на тело. Он объяснил, что многие ошибочно полагают, что защитные средства не позволяют проникать витамину D.

Генри Лим заявил, что даже 5 минут в неделю, которые человек проводит на солнце с естественно открытыми частями тела, как руки или, например, лицо, позволят заполучить организму нужную дозу витамина D. Эксперт также заявил, что многие забывают повторно наносить крем, с которым долгое время находятся на улице. Он уточнил, что некоторые люди и вовсе наносят маленькое количество средства. Все эти отклонения от правил защиты кожи подвергают её ультрафиолету намного больше, чем 10 минут.

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