Не успел сделать салат Море на новогодний стол — он исчез за 5 минут: секрет в заправке

Салат с кальмарами "Море" — это одно из тех блюд, которые способны удивить своим вкусом и простотой в приготовлении. Если вы хотите попробовать что-то новое, что будет не только вкусным, но и легким, этот рецепт именно для вас. Он сочетает нежность кальмаров, свежесть огурцов и богатый вкус маринованных грибов, что делает его идеальным для любого повода. А если добавить в салат домашний майонез, он станет по-настоящему неповторимым. Об этом сообщает дзен-канал Готовим с Натальей Калниной.

Ингредиенты для салата

Кальмары — 600 г

Грибы маринованные — 200 г (например, опята)

Свежий огурец — 1-2 шт.

Яйца — 3 шт.

Для домашнего майонеза

Растительное масло — 150 мл

Яйцо — 1 шт.

Горчица — 1 ч. ложка

Сок лимона — 1 ст. ложка

Сахар — половина ч. ложки

Соль — 1/3 ч. ложки

Способ приготовления

1. Приготовление кальмаров

Кальмары являются основным компонентом этого салата, и важно правильно их подготовить. Для этого возьмите 600 г неочищенных кальмаров. Сначала удаляем хорду, а пленку можно не снимать на этом этапе, так как её легче удалить после варки.

Затем ставим кастрюлю с водой на огонь, доводим до кипения и опускаем в неё кальмары. После того как вода закипела, держим кальмары в воде не больше 2-3 минут — важно, чтобы они не переварились, так как в противном случае они станут жесткими. После того как прошло 2-3 минуты, вынимаем кальмары и сразу заливаем их холодной водой. Это поможет остановить процесс варки и сделать кальмары мягкими.

После охлаждения кальмаров снимаем оставшуюся пленку и нарезаем их соломкой. Эта текстура идеально подходит для салатов и добавляет нужный вкус.

2. Подготовка других ингредиентов

Пока кальмары остывают, можно заняться другими ингредиентами. Возьмите 1 большой свежий огурец (или 2 маленьких) и нарежьте его соломкой. Для этого используйте острый нож или специальный прибор для нарезки овощей. Такой способ нарезки придаст салату красивый внешний вид и добавит хрустящую текстуру.

Далее, займитесь маринованными грибами. В этом рецепте подойдут любые маринованные грибы — у меня были опята. Грибы нарезаем на мелкие кусочки, чтобы они равномерно распределились по салату и не перебивали вкус других ингредиентов.

Отварите 3 яйца и нарежьте их соломкой. Для удобства можно использовать яйце-резку, чтобы яйца нарезались аккуратно и одинаковыми частями. Яйца придадут салату нежность и питательность.

3. Приготовление домашнего майонеза

Майонез — это важный компонент, который связывает все ингредиенты салата в одно целое. Домашний майонез не только вкуснее, но и намного полезнее, так как в нем нет консервантов и искусственных добавок.

Чтобы приготовить домашний майонез, возьмите небольшую миску. В неё добавьте половину ч. ложки сахара, 1/3 ч. ложки соли и 1 ст. ложку сока лимона (для удобства можно использовать готовый лимонный сок). Перемешайте все ингредиенты до растворения сахара и соли.

Теперь подготовим сам майонез. В банку или кружку для блендера налейте 150 мл растительного масла. Влейте в неё подготовленную смесь с лимоном, сахаром и солью, добавьте 1 ч. ложку горчицы и не перемешивайте. Затем добавьте 1 яйцо, аккуратно опустив его в банку. Важно, чтобы желток оказался под погружным блендером, иначе процесс взбивания не будет успешным.

Включите блендер и не поднимайте его, пока не начнется образование майонеза. Этот процесс занимает всего 5-6 секунд. После этого начните медленно поднимать блендер, чтобы добиться нужной густоты. Взбивайте майонез ещё 15-20 секунд, пока он не станет однородным и густым.

4. Сборка салата

Теперь, когда все ингредиенты готовы, можно собрать салат. В глубокой миске соедините нарезанные кальмары, огурцы, грибы и яйца. Добавьте домашний майонез и аккуратно перемешайте все ингредиенты. Салат "Море" готов к подаче! Этот салат идеально подходит для праздников, ужинов с друзьями или как легкое блюдо на обед.

Плюсы и минусы

Плюсы:

Простой в приготовлении. Салат готовится быстро, а все ингредиенты легко найти в любом магазине. Нежный вкус. Кальмары, маринованные грибы и свежие огурцы в сочетании с домашним майонезом создают нежный и сбалансированный вкус. Полезность. Домашний майонез без консервантов и добавок — это более здоровая альтернатива магазинному продукту.

Минусы:

Время на подготовку. Нарезка ингредиентов и приготовление майонеза занимает немного времени, хотя в целом процесс не слишком сложный. Не всем понравятся кальмары. Некоторые люди могут не любить морепродукты, что сделает этот салат не самым подходящим для их стола.

Популярные вопросы о салате с кальмарами

1. Как долго можно хранить этот салат?

Салат с кальмарами лучше всего есть сразу после приготовления, так как свежие ингредиенты теряют свой вкус при длительном хранении. Однако если нужно, можно оставить его в холодильнике на 1-2 дня.

2. Можно ли использовать готовый майонез?

Да, если нет времени на приготовление домашнего майонеза, можно использовать магазинный. Однако домашний майонез придаст салату более насыщенный вкус и текстуру.

3. Какие грибы можно использовать вместо маринованных опят?

Вместо опят можно использовать любые другие маринованные грибы, такие как шампиньоны, лисички или лесные грибы. Главное, чтобы они были маринованные, что придаст салату нужный вкус.

4. Как сделать салат более сытным?

Если хотите сделать салат более сытным, можно добавить отварное куриное филе или креветки. Эти добавки сделают блюдо более питательным и разнообразным.

5. Какой огурец лучше использовать?

Для этого салата лучше всего подойдут свежие огурцы средней или крупной величины, с хрустящей текстурой. Избегайте слишком водянистых огурцов, так как они могут сделать салат слишком жидким.