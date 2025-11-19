Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 1:59

Финчер берёт курс на триллер: что ждёт зрителей в американской версии культового сериала

Американскую версию "Игры в кальмара" начнут снимать 26 февраля 2026 года — New York Post

Американский спин-офф популярного сериала "Игра в кальмара" наконец получает конкретные сроки запуска съёмок. Согласно свежим данным Альянса кино- и телевизионной индустрии, проект с рабочим названием "Игра в кальмара: Америка" начнёт съёмки 26 февраля следующего года. Пока официального подтверждения от режиссёра Дэвида Финчера нет, но это впервые за долгое время появились реальные детали о развитии проекта, сообщает New York Post.

Особенности адаптации и кастинг

Информация о составе актёров держится в строгой тайне. Известно лишь, что героиня Кейт Бланшетт, появившаяся в финале третьего сезона оригинальной корейской версии, в американской адаптации не будет участвовать. Ранее многие фанаты предполагали, что именно этот персонаж станет связующим звеном между двумя сериалами, но создатели выбрали иной путь.

Оригинальная "Игра в кальмара", вышедшая в 2021 году, мгновенно стала мировым феноменом. Первоначально задумывавшаяся как мини-сериал, она была продлена Netflix на ещё два сезона, которые зрители увидели в декабре прошлого года и июле текущего. Несмотря на впечатляющие показатели просмотров, многие отмечают, что продолжения уступают первому сезону по напряжённости и глубине сюжета.

Хван Дон Хек, создатель оригинала, уже подтвердил существование американского проекта и выразил ему полную поддержку.

Советы шаг за шагом для фанатов

  1. Подпишитесь на обновления Netflix и новостные порталы о сериалах.

  2. Следите за соцсетями Дэвида Финчера и официальными страницами "Игра в кальмара: Америка".

  3. Сохраняйте закладки на фанатские форумы и каналы, где появляются слухи и тизеры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидать, что персонажи оригинала напрямую появятся в американской версии.

  • Последствие: разочарование фанатов и ложные прогнозы по сюжету.

  • Альтернатива: воспринимать новую адаптацию как самостоятельный проект с собственными персонажами и драматургией.

А что если…

Что если адаптация превзойдёт оригинал по визуальному стилю и драматической насыщенности? Американский подход, ориентированный на зрителя с привычкой к напряжённым триллерам и визуальным эффектам, может предложить новые захватывающие сценарные решения.

FAQ

1. Когда начнутся съёмки американской версии?
Съёмки стартуют 26 февраля 2026 года.

2. Будет ли Кейт Бланшетт в новом сериале?
Нет, её героиня не будет перенесена в американскую адаптацию.

3. Как следить за новостями о проекте?
Подписка на Netflix, соцсети Дэвида Финчера, фанатские форумы.

Мифы и правда

  • Миф: американская версия полностью повторяет сюжет оригинала.

  • Правда: проект создаётся с новыми персонажами и изменёнными сюжетными линиями.

3 интересные факта

  1. "Игра в кальмара" стала первым корейским сериалом, который мгновенно вошёл в топ мировых просмотров Netflix.

  2. Дэвид Финчер известен своим визуально выразительным стилем, который может заметно изменить восприятие истории.

  3. Американская адаптация — один из редких случаев, когда создатель оригинала публично поддерживает международный ремейк.

