Финчер берёт курс на триллер: что ждёт зрителей в американской версии культового сериала
Американский спин-офф популярного сериала "Игра в кальмара" наконец получает конкретные сроки запуска съёмок. Согласно свежим данным Альянса кино- и телевизионной индустрии, проект с рабочим названием "Игра в кальмара: Америка" начнёт съёмки 26 февраля следующего года. Пока официального подтверждения от режиссёра Дэвида Финчера нет, но это впервые за долгое время появились реальные детали о развитии проекта, сообщает New York Post.
Особенности адаптации и кастинг
Информация о составе актёров держится в строгой тайне. Известно лишь, что героиня Кейт Бланшетт, появившаяся в финале третьего сезона оригинальной корейской версии, в американской адаптации не будет участвовать. Ранее многие фанаты предполагали, что именно этот персонаж станет связующим звеном между двумя сериалами, но создатели выбрали иной путь.
Оригинальная "Игра в кальмара", вышедшая в 2021 году, мгновенно стала мировым феноменом. Первоначально задумывавшаяся как мини-сериал, она была продлена Netflix на ещё два сезона, которые зрители увидели в декабре прошлого года и июле текущего. Несмотря на впечатляющие показатели просмотров, многие отмечают, что продолжения уступают первому сезону по напряжённости и глубине сюжета.
Хван Дон Хек, создатель оригинала, уже подтвердил существование американского проекта и выразил ему полную поддержку.
А что если…
Что если адаптация превзойдёт оригинал по визуальному стилю и драматической насыщенности? Американский подход, ориентированный на зрителя с привычкой к напряжённым триллерам и визуальным эффектам, может предложить новые захватывающие сценарные решения.
FAQ
1. Когда начнутся съёмки американской версии?
Съёмки стартуют 26 февраля 2026 года.
2. Будет ли Кейт Бланшетт в новом сериале?
Нет, её героиня не будет перенесена в американскую адаптацию.
3. Как следить за новостями о проекте?
Подписка на Netflix, соцсети Дэвида Финчера, фанатские форумы.
Мифы и правда
-
Миф: американская версия полностью повторяет сюжет оригинала.
-
Правда: проект создаётся с новыми персонажами и изменёнными сюжетными линиями.
3 интересные факта
-
"Игра в кальмара" стала первым корейским сериалом, который мгновенно вошёл в топ мировых просмотров Netflix.
-
Дэвид Финчер известен своим визуально выразительным стилем, который может заметно изменить восприятие истории.
-
Американская адаптация — один из редких случаев, когда создатель оригинала публично поддерживает международный ремейк.
