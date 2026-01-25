Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Скандинавский стиль в интерьере
Скандинавский стиль в интерьере
© https://unsplash.com by Brina Blum is licensed under Free
Главная / Дом
Артём Кожин Опубликована сегодня в 19:31

Кровать скрипела каждую ночь — помог простой трюк без масла и запахов

Воск свечи убрал скрип кровати в стыках рамы - Радек Тесар

Скрип кровати ночью способен выбить из колеи: кажется, что звучит каждый поворот, и расслабиться уже не получается. Зимой эта мелочь часто превращается в настоящую проблему — в квартире тише, а материалы острее реагируют на перепады температуры. Многие по привычке хватаются за масло или спрей, но эффект бывает кратким, а следы и запахи — лишними в спальне. Об этом сообщает автор Радек Тесар.

Почему зимой кровать начинает скрипеть сильнее

Чаще всего звук появляется там, где две жёсткие детали трутся друг о друга: дерево о дерево, металл о металл или дерево о металл. В холодный сезон ситуация усугубляется из-за сухого воздуха от отопления. Древесина может немного "подсыхать" и сжиматься, крепления — микроскопически ослабевать, и в местах контакта возникает трение, которое и превращается в скрип.

Есть и психологический момент: когда вокруг тише, даже небольшой звук кажется громче. Поэтому зимой многие впервые замечают то, что летом почти не раздражало.

Почему масло не всегда помогает

Жидкие смазки действительно могут дать быстрый результат, но у такого решения есть слабые стороны. Масло или силиконовый спрей со временем выдавливаются из щели, не всегда удерживаются на вертикальных стыках и могут оставлять следы на поверхности или рядом с кроватью. В итоге шум возвращается, а повторять процедуру приходится снова и снова — особенно если источник скрипа в разболтавшемся соединении, а не только в сухом трении.

Свеча как простая и "чистая" альтернатива

Вместо жидкой смазки автор предлагает использовать обычный воск — подойдёт простая белая свеча без аромата. Воск образует тонкий слой на контактных участках, не стекает и остаётся на месте дольше, чем масло. Он заполняет мелкие неровности в стыке и снижает трение, благодаря чему звук уходит заметно спокойнее и надолго.

Как сделать всё аккуратно

  1. Снимите матрас, чтобы получить доступ к раме и соединениям.
  2. Найдите участок, откуда идёт скрип: чаще всего это углы, крепления, места опоры ламелей или стыки металлических деталей.
  3. Натрите свечой зоны контакта тонким слоем — без усилий, важна равномерность, а не количество.
  4. Если конструкция на болтах или винтах, после нанесения воска аккуратно подтяните соединения.
  5. Соберите кровать и проверьте результат, несколько раз сменив положение.

Тишина, которая держится

Плюс воска в том, что он не высыхает и не "уходит" из шва так быстро, как жидкая смазка. Если конструкция ровная и крепления затянуты, спокойствие может сохраниться надолго, а риск испачкать бельё или пол заметно ниже. Скрипящая кровать в январе не обязательно означает покупку новой мебели — иногда достаточно найти источник звука и применить простое решение, которое возвращает в спальню самое важное: тишину и сон.

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Посудомоечные средства с отдушками застревают в силиконе — Бранди Грюнер сегодня в 13:01
Духовка ни при чём — мыльный привкус в выпечке появился из-за одной ошибки

Мыльный привкус от силиконовых форм портит выпечку? Узнайте 7 рабочих способов очистки (уксус, сода, лимон), рекомендации по мытью и как избежать проблемы.

Читать полностью » Прочность напольного покрытия зависит от материала и технологии укладки — Spruce сегодня в 12:31
Царапают, топчут, заливают — а им всё нипочём: 8 полов, которые избавляют от постоянного ремонта

Как выбрать напольное покрытие для помещений с высокой проходимостью: обзор самых прочных материалов, их особенностей и нюансов эксплуатации.

Читать полностью » Антисептик для белья добавляют только на этапе полоскания — Мэри Леверетт сегодня в 5:14
Обычная стирка подвела, когда все болеют — вот что действительно спасает бельё

В сезон простуд: зачем нужен антисептик для белья, как и когда добавлять в стирку, какие вещи дезинфицировать (полотенца, носки, постель) и какие есть альтернативы.

Читать полностью » Лишний порошок склеивает наполнитель подушек и одеял вчера в 15:55
Подушка после стирки стала "блином" — одна ошибка в машинке сбивает весь наполнитель

Как стирать подушки и одеяла, чтобы наполнитель не сбился в комки: 5 простых правил — от режима и дозировки порошка до правильной сушки и мячей в барабане.

Читать полностью » Обновление покрытия ванны можно выполнить самостоятельно — The Spruce вчера в 13:41
Старая ванна получила вторую жизнь — результат поразил: выглядела безнадёжно, а теперь как новая

Обновление покрытия ванны позволяет вернуть аккуратный вид сантехнике без замены и больших затрат. Разбираемся, как проходит процесс и когда нужен специалист.

Читать полностью » Занавеска из макраме освобождает место перед шкафом — Hunker вчера в 12:29
Дверцы шкафа съедают место — простая замена сразу освободила проход и сделала комнату уютнее

Макраме-занавеска — простой приём, чтобы освободить место у шкафа, убрать скрипящие дверцы и добавить бохо-уют без ремонта; как повесить и что учесть.

Читать полностью » Медленный слив в раковине возникает из-за волос и мыльного налёта — The Spruce вчера в 11:22
Раковина захлёбывается каждый день: 7 способов прочистки, которые добираются до скрытого засора

Медленный слив воды — первый признак засора в раковине. Простые и доступные способы помогут справиться с проблемой без вызова сантехника.

Читать полностью » Смешивание уксуса с отбеливателем выделяет хлорный газ вчера в 8:31
Хотела усилить эффект при уборке — а получила опасные пары: 13 сочетаний под строгим запретом

Не смешивайте бытовую химию: 13 опасных сочетаний (уксус, отбеливатель, аммиак и др.) могут дать токсичные газы, ожоги и повредить поверхности — как действовать безопасно.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Древесная зола улучшила рост салата и шпината на грядках - House Digest
Красота и здоровье
Зёрна граната обеспечивают организм пищевыми волокнами — Daily Galaxy
Питомцы
У кошек не выявили научных подтверждений лунатизма — Le Mag du Chat
Красота и здоровье
Врачи госпитализировали пациентку после чатов с GPT - Live Science
Наука
Под снегами Антарктиды создали "ковчег" для исчезающих ледников
Еда
Малиновые чизкейк маффины подходят для завтрака без тяжёлой глазури — Tasting Table
Дом
Влага между стёклами снизила теплоэффективность окон — The Spruce
Спорт и фитнес
Ошибки в тренировках замедлили похудение у занимающихся в зале — фитнес-тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet