Тело выдаёт возраст без паспорта: нормы приседаний, которые многое говорят о форме

Приседания давно считаются простым и одновременно показательным упражнением, по которому можно многое понять о физической форме мужчины. Они не требуют сложного оборудования, но при этом отражают уровень силы, выносливости и общего состояния организма. Количество повторений, которое человек способен выполнить без потери техники, меняется с возрастом и напрямую связано с образом жизни. Об этом сообщает Men Today.

Почему приседания считают индикатором формы

Это базовое движение задействует сразу несколько крупных мышечных групп и поэтому считается универсальным. При правильном выполнении активно работают квадрицепсы, мышцы задней поверхности бедра, ягодицы и икры, а также включается корпус. Именно поэтому приседания часто рассматривают как упражнение, которое влияет не только на ноги, но и на устойчивость всего тела, улучшая координацию и контроль движений, что подробно описывается в материале про пользу приседаний для всего тела.

Регулярное выполнение этого упражнения повышает общую силовую отдачу. Улучшается способность развивать мощность, что отражается на скорости, прыжках и умении выполнять взрывные движения. Для мужчин это особенно важно, так как силовая база напрямую связана с сохранением активности с возрастом.

Польза для здоровья и повседневной активности

Приседания воздействуют не только на мышцы, но и на гормональный фон. Нагрузка такого типа стимулирует выработку тестостерона и гормона роста, которые поддерживают мышечную массу и плотность костей. Этот эффект объясняет, почему базовые упражнения часто включают в программы, направленные на силу и набор мышц, о чём также говорится в контексте упражнений, стимулирующих рост мышц.

Кроме того, приседания улучшают подвижность тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. Это помогает сохранять равновесие, снижает риск падений и облегчает повседневные действия — от подъёма со стула до переноски тяжёлых сумок. С возрастом именно такие "бытовые" преимущества становятся особенно заметны.

Как проверить свой уровень подготовки

Для оценки используется простой тест без дополнительного веса. Нужно встать спиной к стулу, поставить ноги на ширине плеч и выполнять приседания до лёгкого касания сиденья. В нижней точке колени должны образовывать прямой угол, а спина оставаться ровной. Повторения выполняют до выраженной усталости, но без полного отказа, после чего результат сравнивают с возрастными нормативами.

Сколько приседаний считается нормой в разном возрасте

В 20 лет отличным уровнем считают более 34 приседаний, средним — 27-29, а показателем ниже нормы — результат менее 24 повторений.

К 30 годам ориентиры немного снижаются: высокий уровень начинается от 32 приседаний, средний находится в диапазоне 24-26, а низкий — ниже 21.

В 40 лет отличным считают результат выше 29, средним — 21-23, а слабую подготовку отражает показатель менее 18.

В 50 лет хорошим уровнем называют 24-26 приседаний, средним — 18-20, а критически низким — менее 12.

В 60 лет отличным считается результат выше 23, средним — 15-17, а слабым — менее девяти повторений.

Как влияет масса тела

Вес также играет заметную роль. По данным Strength Level, мужчины с меньшей массой тела обычно выполняют больше повторений, тогда как при весе свыше 100 кг нормативы ниже. Это связано с тем, что собственный вес уже создаёт значительную нагрузку на мышцы и суставы, и меньшее количество повторений может соответствовать тому же уровню силы.

В итоге приседания остаются простым, но информативным тестом. Они помогают оценить физическую форму, увидеть динамику и понять, в каком направлении стоит развиваться, не прибегая к сложным измерениям или оборудованию.