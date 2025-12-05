Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина делает приседания
Женщина делает приседания
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 9:24

Начала приседать каждый день — и тело изменилось быстрее, чем я ожидала

Приседания улучшают координацию и осанку — Fit Seven

Многие уверены, что приседания нужны лишь для тренировки ног. Однако это одно из самых эффективных упражнений для развития всего тела. При правильном выполнении активизируются мышцы спины, пресса, ягодиц и даже рук, ведь тело работает как единая система. Кроме того, приседания со штангой стимулируют выработку тестостерона и гормона роста, что положительно сказывается на наборе мышечной массы и общей выносливости. Об этом сообщает Fit Seven.

Зачем нужны приседания

Приседания относятся к базовым упражнениям, которые лежат в основе любой силовой программы. Игнорируя их, вы значительно снижаете потенциал своих тренировок. Без базовых движений тело развивается медленнее, а мышечный рост замедляется.
Это упражнение улучшает координацию, укрепляет связки и суставы, делает осанку устойчивой. Особенно важно, что оно тренирует не только силу, но и выносливость, помогая сжигать жир и формировать рельеф.

"Приседания — фундамент силы. Это движение развивает не только мышцы ног, но и стабилизаторы корпуса", — говорится в материале Fit Seven.

Кроме того, приседания способствуют развитию сердечно-сосудистой системы. Многим атлетам они помогают повысить эффективность других упражнений: становая тяга, жим лёжа и подтягивания становятся результативнее благодаря улучшению базовой силы.

Как правильно выполнять приседания

Несмотря на то, что движение кажется естественным, далеко не все делают приседания технически правильно. Основное правило — колени не должны выходить за линию носков. Представьте, будто вы садитесь на стул: таз уходит назад, а пятки остаются прижатыми к полу.

Во время движения спина сохраняет небольшой прогиб в пояснице, грудь приподнята, пресс напряжён. Это позволяет зафиксировать положение корпуса и избежать чрезмерной нагрузки на позвоночник.
Контролируйте дыхание: на опускании делайте вдох, на подъёме — выдох. Задержка дыхания может вызвать головокружение и потерю равновесия, особенно при работе с большими весами.

"При правильной технике приседания становятся не опасным, а лечебным упражнением для суставов", — отмечается в публикации Fit Seven.

Частые ошибки новичков

  1. Слишком сильный наклон вперёд. Это переносит нагрузку на поясницу и колени.

  2. Неполная амплитуда — приседания выше параллели пола не дают нужной нагрузки ягодицам.

  3. Излишнее выпрямление ног в верхней точке. Это убирает напряжение с мышц.

  4. "Гуляющие" колени — нарушение устойчивости и риск травмы.

Чтобы избежать ошибок, тренируйтесь у зеркала или снимайте себя на видео. Анализируйте технику и корректируйте осанку. При возможности занимайтесь под контролем тренера.

Боль в коленях и как её избежать

Если вы чувствуете боль в коленях после приседаний, значит, нарушена техника. Основная причина — смещение коленей вперёд или неправильное положение стоп. Следите, чтобы колени двигались в одной плоскости со стопами и не сводились внутрь.

Также не стоит приседать слишком глубоко, особенно новичкам. Оптимальная глубина — когда бёдра параллельны полу. Со временем, укрепив мышцы, можно увеличивать амплитуду.
Использование специальных наколенников и правильная разминка перед тренировкой помогут предотвратить микротравмы.

"Если колени болят, не стоит сразу исключать приседания. Нужно понять, что именно делается неправильно", — советует Fit Seven.

Положение головы и баланс тела

Голова должна быть направлена вперёд или немного вверх. Опуская взгляд вниз, вы автоматически переносите вес тела вперёд и теряете баланс. Это особенно опасно при работе со штангой.
Держите шею прямо, взгляд зафиксируйте на уровне чуть выше горизонта — так сохраняется стабильное положение позвоночника и равномерное распределение нагрузки.

Приседания требуют концентрации. Любое отвлечение может привести к нарушению равновесия. Тренируйтесь сосредоточенно, без резких движений и лишних разговоров.

Сравнение приседаний со штангой и без

Приседания с собственным весом подходят для начинающих — они помогают освоить движение и укрепить мышцы кора. Однако со временем нагрузка становится недостаточной.
Штанга добавляет прогрессивную перегрузку, что стимулирует рост мышц и силу. Но при этом увеличивается риск ошибок и травм, поэтому важно оттачивать технику.

Приседания без веса развивают гибкость и координацию, с весом — силу и массу. Оптимальный вариант — комбинировать оба формата: использовать собственный вес в разминке и отрабатывать технику со штангой в основной части тренировки.

Плюсы и минусы приседаний со штангой

Преимущества очевидны, но важно понимать и возможные риски.

Плюсы:

  • развивают все основные мышечные группы;

  • укрепляют суставы и связки;

  • ускоряют обмен веществ;

  • повышают силу и выносливость.

Минусы:

  • требуют строгого соблюдения техники;

  • создают нагрузку на позвоночник при неправильном положении;

  • не рекомендуются при травмах спины и коленей;

  • могут вызывать головокружение при нарушении дыхания.

При грамотном подходе плюсов значительно больше, чем минусов. Главное — не гнаться за весом, а работать качественно.

Советы по технике и тренировкам

  1. Всегда выполняйте разминку — разогрейте колени, тазобедренные суставы, спину.

  2. Начинайте с малого веса, постепенно увеличивая нагрузку.

  3. Следите за осанкой и дыханием.

  4. Не спешите — скорость движения должна быть контролируемой.

  5. Используйте пояс для тяжёлых подходов.

  6. После приседаний растяните мышцы, чтобы избежать крепатуры.

  7. Делайте приседания не чаще трёх раз в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Популярные вопросы о приседаниях

1. Что лучше: приседания со штангой или с гантелями?

Штанга позволяет нагрузить большее количество мышц, а гантели — безопаснее и лучше подходят для домашних тренировок.

2. Сколько нужно приседать для результата?

Для развития силы достаточно 3-5 подходов по 5-8 повторений. Для похудения — 3 подхода по 15-20 повторений с умеренным весом.

3. Можно ли приседать каждый день?

Нет, мышцам нужно время на восстановление. Оптимально — 2-3 раза в неделю с днями отдыха между тренировками.

4. Что делать, если болит поясница?

Снизить вес, проверить технику и укрепить мышцы кора. Если боль не проходит — обратиться к специалисту.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жесткие диеты вызывают потерю мышц и откат веса — диетолог Ханна Хоуп вчера в 17:19
Лишние 10 кг уходят быстрее, чем декабрь на календаре: схема питания, которая ломает привычные диеты

Интервальное питание и простые изменения в рационе помогают безопасно снизить вес перед праздниками, не прибегая к жёстким диетам и строгим ограничениям.

Читать полностью » Пять упражнений помогли людям после 50 лет убрать жир на животе — ZarpaNews вчера в 15:47
Живот тает, как весенний лёд: программа, которая возвращает талию без диет и марафонов

Узнайте, какие пять простых упражнений помогут избавиться от жира на животе после 50 лет, укрепить мышцы и вернуть уверенность без изнурительных тренировок.

Читать полностью » Отжимания на BOSU повышают устойчивость тела — тренер Мэри Джордж вчера в 13:10
Пробую новую технику отжиманий — живот ушёл, а я стала держать спину ровно

Классические упражнения вроде приседаний, выпадов и отжиманий по-прежнему остаются лучшими инструментами для сильного и подтянутого тела

Читать полностью » Калистеника помогает развивать силу и выносливость — Валентина Счастье вчера в 11:10
Тело откликается на каждое повторение: простые упражнения заставляют метаболизм работать на максимум

Калистеника — простой и доступный путь для новичков в фитнесе. Узнайте, как тренировки с собственным весом помогают развить силу, укрепить суставы.

Читать полностью » Тренировки с собственным весом набрали популярность — Welt вчера в 9:25
Железо больше не нужно: новое поколение фитнеса растит силу без спортзала

Тренировки с собственным весом становятся новой классикой: без оборудования, но с реальным эффектом. Почему калистеника покоряет мир и подходит каждому?

Читать полностью » О лучшем упражнении для упругих ягодиц — рассказала тренер Рэйчел Росс вчера в 7:10
Делала приседания годами — а упругие ягодицы получила только так

Как добиться ягодиц, как у звёзд? Тренер The Sports Club/LA делится комплексом упражнений, которые помогут сформировать идеальные формы без сложных тренажёров

Читать полностью » ИИ и 5G обеспечили стабильную трансляцию матчей для фанатов — BBC вчера в 5:53
Будущее спортивных арен уже здесь: технология превращает смартфон в портал к самому сердцу матча

Новая технология, объединяющая ИИ и 5G, помогает стадионам обеспечивать стабильную трансляцию матчей и улучшает взаимодействие болельщиков.

Читать полностью » Физическая активность после 60 лет укрепляет кости и сердце — ВОЗ вчера в 3:25
После 60 тело начинает мстить за бездействие: спорт становится спасением

После 60 лет спорт помогает сохранить здоровье, бодрость и ясность ума. Узнайте, какие виды активности подходят именно вам и как избежать травм.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат с говядиной, консервированными грибами и болгарским перцем сохраняет форму — повар
Авто и мото
Едва заметная вибрация способна прервать концентрацию водителя — психологи
Авто и мото
В Новосибирске изменили расчет утилизационного сбора — ГИБДД
Авто и мото
Число тотальных аварий выросло на 6% за год — Демидов
Происшествия
Женщину ошибочно признали мертвой и доставили в морг — The Sun
Происшествия
Студент Джордж Смит пропал в горах у замка Дракулы — NYP
Культура и шоу-бизнес
Съёмки фильма о первом тренере Путина начнутся в 2026 году — Газета СПб
Технологии
Теневые каналы в Telegram живут в среднем семь месяцев — Лаборатория Касперского
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet