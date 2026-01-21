Квадратный край начал скалываться — помогли простые привычки, которые обычно игнорируются

Квадратная форма ногтей снова выходит на первый план и меняет впечатление от рук буквально за один маникюр. Она выглядит собранно, современно и при этом остаётся удобной для повседневной жизни — от офиса до прогулок. В 2026 году квадрат воспринимается как аккуратная альтернатива сложным формам и перегруженному дизайну, особенно на короткой и средней длине. Об этом сообщает BOVARY.

Почему квадрат снова в моде

Квадратные ногти долго считались слишком "жёсткими" или устаревшими, но сейчас их возвращают в более динамичном, чистом исполнении. Такая форма подчёркивает контур ногтя и делает маникюр визуально "дороже" даже без сложного декора. Ещё один плюс — практичность: короткий квадрат выглядит ухоженно и не требует постоянной коррекции длины, как, например, сильно заострённые варианты.

Тренд поддерживает и общий курс на минимализм с акцентом на качество: ровный край, гладкая пластина и безупречный финиш производят больше впечатления, чем перегруженный рисунок.

Как сделать квадратные ногти дома

Начните с базы: снимите старое покрытие, вымойте руки и тщательно высушите их. Затем подстригите ногти так, чтобы длина была примерно одинаковой, и не заходите слишком близко к чувствительной зоне у кожи.

Дальше важно сформировать линии без спешки. Сначала подпилите боковые стороны прямыми движениями, стараясь не "пилить туда-сюда" слишком активно — так проще сохранить симметрию и не ослабить край. Затем оформите переднюю часть: линия должна быть ровной и визуально параллельной линии кожи у свободного края. Если ногти склонны цепляться или ломаться, допустимо слегка смягчить углы, не теряя общего квадратного силуэта. В завершение пройдитесь мягкой пилкой по поверхности, чтобы выровнять пластину: так лак ляжет аккуратнее и будет выглядеть более опрятно.

Цвета и эффекты, которые лучше всего подчёркивают форму

Квадрат заметнее любых "огрехов", поэтому оттенок и финиш играют ключевую роль. Для спокойного, универсального результата чаще выбирают нюдовые, бежевые и бледно-розовые тона — они смотрятся чисто и создают ощущение постоянного ухода. Яркий красный, бордовый и винный остаются классикой: на квадрате эти цвета выглядят особенно графично. Если хочется современности, подойдут обновлённый французский маникюр, зеркальные эффекты или "кошачий глаз" — при условии, что покрытие выполнено без полос и наплывов.

Уход, без которого квадрат быстро теряет вид

У квадратных ногтей край более "открытый", поэтому они чаще скалываются, если их перегружать. Работают простые привычки: регулярное увлажнение рук, масло для кутикулы, защитные перчатки при уборке и мытье посуды, а также запрет на использование ногтей как инструмента — например, чтобы поддеть крышку или открыть упаковку. Чем аккуратнее повседневные действия, тем дольше форма остаётся ровной и не требует срочного подпиливания.

Квадратный маникюр хорош тем, что не спорит ни с базовым стилем, ни с яркими акцентами: он подчёркивает ухоженность и легко подстраивается под настроение. Достаточно подобрать комфортную длину, выбрать оттенок под тон кожи и следить за краем — и руки действительно начинают выглядеть более собрано и современно.