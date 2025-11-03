Он тише гиалуронки, но работает не хуже: почему дерматологи любят сквалан

Сквалан — один из тех косметических ингредиентов, о которых часто вспоминают вскользь, хотя по своей эффективности он не уступает гиалуроновой кислоте или керамиду. Этот компонент умеет глубоко увлажнять кожу, защищать её от пересушивания и при этом подходит даже для самых чувствительных типов кожи.

Что представляет собой сквалан

Многие путают два похожих слова — "сквален" и "сквалан". Разница действительно только в одной букве, но химически это разные вещества. Сквален — натуральное соединение, которое вырабатывается нашими сальными железами и входит в состав кожного сала.

"Сквален — часть кожного сала, которое образует защитную плёнку и помогает удерживать влагу", — пояснила ассистент кафедры дерматологии NYU Langone Medical Center Мэри Стивенсон.

Именно эта плёнка защищает эпидермис от обезвоживания и микроповреждений. Ранее основным источником сквалена считались печень акулы, однако современные производители всё чаще получают его из растительных источников — оливкового масла, амаранта или сахарного тростника.

Сквалан — это тот же сквален, только прошедший процесс гидрогенизации. Добавление атомов водорода делает вещество более устойчивым к окислению, что увеличивает срок его хранения и делает безопасным компонентом для косметики.

Чем полезен сквалан

Несмотря на то что научных публикаций о пользе сквалана не так много, дерматологи сходятся во мнении: его регулярное использование помогает коже оставаться увлажнённой, мягкой и защищённой.

Поддерживает барьерные функции кожи

Если кожа шелушится и стянута, сквалан способен быстро восстановить её баланс.

"Он действует как эмолент — удерживает влагу, проникая между клетками и укрепляя наружный слой кожи", — отметила доцент кафедры дерматологии Howard University Шери Фрей.

Такой эффект помогает уменьшить потерю воды, улучшить текстуру и сделать кожу визуально более гладкой. Ещё один плюс: сквалан некомедогенен, то есть не закупоривает поры. Это редкость для масел, что делает его отличным выбором для жирной и комбинированной кожи.

Может помочь при акне

Поскольку сквален является частью себума, логично, что избыток этого вещества может способствовать появлению прыщей.

"Если кожа сама вырабатывает достаточно кожного сала, добавление сквалана может быть излишним", — сказала дерматолог NYU Langone Мэри Стивенсон.

Тем не менее для сухой или раздражённой кожи он способен снизить воспаления и облегчить заживление после высыпаний.

Сравнение: сквален и сквалан

Параметр Сквален Сквалан Происхождение Натуральный компонент кожного сала, иногда добывается из печени акулы Получают из сквалена путём гидрогенизации Устойчивость Быстро окисляется Устойчив к свету и воздуху Использование в косметике Редко, из-за нестабильности Часто — как увлажняющий и смягчающий компонент Подходит для Сухой и нормальной кожи Любого типа кожи, включая чувствительную Риск комедогенности Средний Минимальный

Как использовать сквалан

Чтобы получить максимум пользы, важно правильно включить сквалан в уход:

Очищайте кожу мягким гелем или пенкой без спирта. Нанесите тонер или эссенцию для базового увлажнения. Добавьте 2-3 капли скваланового масла или сыворотки и распределите по лицу лёгкими движениями. Закройте уход кремом, чтобы "запечатать" влагу.

Можно использовать продукт утром и вечером. Для жирной кожи подойдёт лёгкая форма сквалана в виде сыворотки, для сухой — плотное масло.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: наносить сквалан на сухую кожу без предварительного увлажнения.

Последствие: кожа может остаться тусклой и обезвоженной.

Альтернатива: использовать после тоника или увлажняющего спрея.

Ошибка: сочетать сквалан с агрессивными кислотами.

Последствие: может появиться раздражение.

Альтернатива: использовать сквалан вечером, а кислоты — утром.

Ошибка: наносить слишком много масла.

Последствие: жирный блеск, закупоренные поры.

Альтернатива: 2-3 капли достаточно для лица и шеи.

А что если кожа жирная?

Многие опасаются, что масло добавит блеска. Но сквалан отличается от большинства масел своей текстурой — он лёгкий, быстро впитывается и не оставляет липкости. Если кожа склонна к жирности, выбирайте продукты с пометкой "non-comedogenic" и наносите их только на сухие участки.

Плюсы и минусы сквалана

Плюсы Минусы Глубоко увлажняет Может быть лишним для очень жирной кожи Подходит для чувствительной кожи Эффект не всегда заметен сразу Укрепляет барьер и делает кожу мягкой При неправильном применении возможен блеск Легко комбинируется с другими средствами Цена качественных продуктов может быть выше среднего Не имеет запаха и цвета Требует регулярного использования

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать средство со скваланом?

Обращайте внимание на состав: сквалан должен быть ближе к началу списка ингредиентов. Хорошо, если в формуле есть также витамины Е или ниацинамид.

Сколько стоит хорошее средство?

Цены варьируются: от 800 рублей за базовое масло до 4000 рублей за профессиональную сыворотку.

Что лучше — сквалан или гиалуроновая кислота?

Они выполняют разные задачи. Гиалурон удерживает влагу в коже, а сквалан помогает не потерять её. В идеале использовать оба компонента в одном уходе.

Мифы и правда

Миф: сквалан — жирное масло, которое вызывает прыщи.

Правда: вещество не закупоривает поры и подходит даже для проблемной кожи.

Миф: его делают только из печени акулы.

Правда: современные бренды используют растительные источники — оливки, рисовые отруби, сахарный тростник.

Миф: сквалан заменяет крем.

Правда: это вспомогательный компонент, который усиливает действие кремов и сывороток, но не заменяет их полностью.

3 интересных факта

• Сквален впервые был выделен в 1906 году из печени акулы, но массовое производство растительных аналогов началось только в 1990-х.

• Слово "сквален" происходит от латинского Squalus - "акула".

• В организме человека около 13 % кожного сала составляют именно скваленовые соединения.

Исторический контекст

Первые кремы со скваланом появились в Японии в 1950-х годах. Позже их стали выпускать французские и итальянские бренды, а к началу 2000-х этот компонент вошёл в состав большинства увлажняющих средств класса люкс. Сегодня сквалан можно найти даже в аптечных марках и веганских формулах.