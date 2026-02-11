Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Проросший картофель
Проросший картофель
© commons.wikimedia.org by EugeneZelenko is licensed under CC BY-SA 2.0
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 19:50

Ростки на картофеле оказались не приговором — главное знать одно правило

Проросший картофель часто вызывает сомнения и споры на кухне. Он выглядит непривычно, а зелёные пятна и ростки настораживают даже опытных хозяек. Однако в большинстве случаев такой продукт можно использовать, если знать важные нюансы. Об этом сообщает издание Southern Living.

Безопасно ли есть проросший картофель

Короткий ответ — да, в большинстве случаев проросший картофель остаётся съедобным. Главное условие — перед приготовлением удалить ростки, так называемые "глазки", а также все участки с изменившимся цветом. Именно в этих зонах концентрируются гликоалкалоиды — природные соединения, которые в больших дозах могут быть токсичными.

"Ростки содержат повышенную концентрацию гликоалкалоидов — веществ, которые при употреблении в больших количествах способны вызывать токсические реакции", — объяснил заместитель директора по исследованиям и разработкам Kraft Heinz Брайан Силнесс.

Сам по себе картофель всегда содержит небольшое количество этих соединений, но прорастание и появление зелёного оттенка указывают на их рост. Очистка кожуры и тщательное вырезание "глазков" помогает существенно снизить потенциальный риск.

Когда картофель лучше выбросить

Даже если ростки небольшие, важно оценить общее состояние клубня. Качественный картофель должен быть плотным, с ровной и упругой кожурой. Если он стал мягким, вялым или сильно сморщился, от употребления лучше отказаться.

"Если картофель мягкий на ощупь или выглядит увядшим и морщинистым — его стоит выбросить", — отметила Силнесс.

Отдельного внимания требует зелёный цвет мякоти. Если после разрезания заметны зелёные участки, такой продукт рекомендуется утилизировать. Чаще всего это связано с образованием соланина и хлорофилла под воздействием света после сбора урожая.

Ростки или корни: в чём разница

Важно различать небольшие "глазки" и полноценные корни. Если на картофеле появились тонкие ростки, их можно аккуратно срезать, а сам клубень использовать в пищу. Если же он пустил длинные корни, стал мягким и заметно потерял форму, такой картофель уже не подходит для еды.

Почему картофель прорастает

Прорастание связано с условиями хранения. Картофелю не всегда нужна почва для роста — ему достаточно темноты и влаги. Даже в кухонном шкафу он может "решить", что пришло время развиваться, и начать выпускать ростки.

По сути, клубень воспринимает тёплое и влажное пространство как подходящую среду и запускает естественный процесс роста.

Как правильно хранить картофель

Для хранения картофелю необходим доступ воздуха. Именно поэтому его часто продают в сетчатых упаковках. Специалисты советуют использовать бумажные пакеты, сетки или картонные коробки и держать картофель в прохладном, сухом и тёмном месте.

"Лучше всего хранить картофель в дышащей упаковке и избегать тёплых и влажных зон, которые ускоряют прорастание", — пояснил Силнесс.

При этом холодильник тоже не подходит: слишком низкая температура ухудшает вкус и структуру клубней.

Что делать с проросшим картофелем на даче

Картофель, непригодный для еды, можно использовать в огороде. Если разрезать его так, чтобы на каждом кусочке остался росток, и посадить в почву, он даст новый урожай.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

