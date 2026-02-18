Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Артём Соколов Опубликована сегодня в 12:01

Проросший лук пугает многих — но всё решает одна деталь

Иногда обычный лук из кладовой преподносит сюрприз — из центра появляется зелёный росток. Многие в этот момент без раздумий отправляют луковицу в мусор, считая её испорченной. Однако зелёный побег не всегда означает, что продукт стал опасным. Об этом сообщает Southern Living.

Почему лук начинает прорастать

Лук — это луковица, предназначенная для выращивания нового растения. Если он хранится при подходящей температуре и получает достаточно света, запускается естественный процесс роста.

Появившийся зелёный стебель — не признак порчи, а результат "пробуждения" растения. Это означает, что луковица получила сигнал к развитию, чаще всего из-за неправильного хранения.

Безопасно ли есть проросший лук

Проросший лук не становится токсичным. Его можно использовать в кулинарии, и никакой угрозы для здоровья он не представляет.

Однако есть нюанс: по мере роста побега луковица теряет влагу и питательные вещества. Вкус становится более горьким, а текстура — мягче. Особенно это заметно при употреблении в сыром виде.

Если лук уже дал росток, лучше использовать его как можно быстрее. Длинный побег означает, что изменения вкуса и структуры будут более выраженными.

Как использовать проросший лук

Росток съедобен, но если он кажется слишком жёстким или горьким, его можно просто срезать. Саму луковицу стоит разрезать пополам и удалить центральную часть с побегом.

Такие луковицы лучше подходят для:

  1. Жарки и тушения.
  2. Супов и рагу.
  3. Соусов и запеканок.

При термической обработке возможная горчинка становится менее заметной.

Когда лук действительно испорчен

Прорастание не равно гниению. Насторожить должны другие признаки:

  1. Слизь или выделяющийся сок.
  2. Плесень или тёмные пятна.
  3. Резкий неприятный запах.
  4. Сильно размягчённая структура.

В этих случаях лук действительно лучше выбросить.

Как предотвратить прорастание

Главный враг лука — влага. Хранение в холодильнике может ускорить появление ростков. Также негативно влияет солнечный свет.

Оптимальные условия:

  1. Прохладное, сухое и тёмное место.
  2. Температура примерно от 7 до 13°C.
  3. Хорошая вентиляция.
  4. Отдельное хранение от картофеля — лук выделяет этилен, ускоряющий процессы созревания.

Пластиковые пакеты тоже не лучший вариант, так как они задерживают влагу.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

