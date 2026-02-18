Проросший лук пугает многих — но всё решает одна деталь
Иногда обычный лук из кладовой преподносит сюрприз — из центра появляется зелёный росток. Многие в этот момент без раздумий отправляют луковицу в мусор, считая её испорченной. Однако зелёный побег не всегда означает, что продукт стал опасным. Об этом сообщает Southern Living.
Почему лук начинает прорастать
Лук — это луковица, предназначенная для выращивания нового растения. Если он хранится при подходящей температуре и получает достаточно света, запускается естественный процесс роста.
Появившийся зелёный стебель — не признак порчи, а результат "пробуждения" растения. Это означает, что луковица получила сигнал к развитию, чаще всего из-за неправильного хранения.
Безопасно ли есть проросший лук
Проросший лук не становится токсичным. Его можно использовать в кулинарии, и никакой угрозы для здоровья он не представляет.
Однако есть нюанс: по мере роста побега луковица теряет влагу и питательные вещества. Вкус становится более горьким, а текстура — мягче. Особенно это заметно при употреблении в сыром виде.
Если лук уже дал росток, лучше использовать его как можно быстрее. Длинный побег означает, что изменения вкуса и структуры будут более выраженными.
Как использовать проросший лук
Росток съедобен, но если он кажется слишком жёстким или горьким, его можно просто срезать. Саму луковицу стоит разрезать пополам и удалить центральную часть с побегом.
Такие луковицы лучше подходят для:
- Жарки и тушения.
- Супов и рагу.
- Соусов и запеканок.
При термической обработке возможная горчинка становится менее заметной.
Когда лук действительно испорчен
Прорастание не равно гниению. Насторожить должны другие признаки:
- Слизь или выделяющийся сок.
- Плесень или тёмные пятна.
- Резкий неприятный запах.
- Сильно размягчённая структура.
В этих случаях лук действительно лучше выбросить.
Как предотвратить прорастание
Главный враг лука — влага. Хранение в холодильнике может ускорить появление ростков. Также негативно влияет солнечный свет.
Оптимальные условия:
- Прохладное, сухое и тёмное место.
- Температура примерно от 7 до 13°C.
- Хорошая вентиляция.
- Отдельное хранение от картофеля — лук выделяет этилен, ускоряющий процессы созревания.
Пластиковые пакеты тоже не лучший вариант, так как они задерживают влагу.
