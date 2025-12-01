Не думала, что загородный Новый год может быть таким чудесным: мой опыт отдыха в арендованном доме

Традиция встречать Новый год в городской квартире всё больше уступает место новому тренду — празднованию на даче или в арендованном коттедже. В 2023 году Ленинградская область впервые стала лидером по популярности аренды домов на Новый год, обогнав традиционно востребованное Подмосковье. Почти 20% россиян планируют встретить праздник за городом, что является значительным изменением в предпочтениях. Об этом сообщает ТурПром.

Тренд: Новый год за городом

Празднование Нового года в городской квартире постепенно уступает место новому тренду — проведению праздников в загородных домах. Это становится особенно актуальным для россиян, стремящихся избежать шумных городских улиц и провести праздники в более уединённой атмосфере. Опрос, проведённый аналитиками финтех-компании ЮMoney совместно с сервисом Суточно. ру, показал, что почти 20% респондентов в 2023 году намерены встретить Новый год на даче или в арендованном коттедже.

Ранее лидером по количеству бронирований жилья на Новый год являлась Московская область, но в 2023 году её обогнала Ленинградская область. Этот факт подтверждает растущий интерес к загородному отдыху среди россиян. Многие отмечают, что такая смена обстановки позволяет не только насладиться праздником, но и получить уникальные ощущения, уединившись от суеты.

Почему россияне выбирают загородные дома

Опрос показал, что 20% россиян планируют провести новогоднюю ночь за городом, выбрав дачу или коттедж, и это число продолжает расти. По данным опроса ЮMoney:

14% респондентов планируют провести праздник в гостях. 2% отправятся в путешествие. 64% предпочитают оставаться дома.

Многие жители страны положительно оценивают идею празднования в загородном доме. 17% респондентов считают такую идею отличной, а 13% уже имеют дачу, где собираются встречать Новый год. При этом 25% опрошенных исключают этот вариант, так как предпочитают провести праздник с родственниками и друзьями. 45% людей пока не определились с местом празднования.

Загородные дома и коттеджи предлагают своим арендаторам не только уединённость и комфорт, но и возможности для активного отдыха, такие как катание на санках, прогулки по зимнему лесу или катание на лыжах. Такие мероприятия привлекают тех, кто хочет избежать городской суеты и насладиться природой в зимнее время.

Стоимость аренды загородного жилья

Спрос на аренду домов в Подмосковье в период новогодних праздников значительно вырос. По данным Суточно. ру, аренда домов в этом регионе увеличилась на 40% по сравнению с прошлым годом. Это привело к росту цен: средняя стоимость аренды в новогодние каникулы составляет 24 000 рублей за сутки, что на 8% больше, чем в 2022 году. В среднем арендаторы бронируют дома на три дня, и общая сумма затрат составляет около 72 000 рублей.

Для тех, кто планирует отметить Новый год за городом, наиболее популярные даты для бронирования — с 30 декабря по 2 января. В эти дни спрос на аренду домов на пике, и цены могут достигать своего максимума.

Среди популярных направлений Подмосковья можно выделить следующие города:

Истра - средняя стоимость аренды 22 800 рублей за сутки. Коломна - 26 000 рублей за сутки. Дмитров - 24 000 рублей за сутки. Домодедово - 23 800 рублей за сутки.

Эти города остаются востребованными благодаря близости к Москве и живописным окрестностям, что делает их идеальными для проведения праздников.

Сравнение цен: Ленинградская область и Подмосковье

Ленинградская область постепенно обходит Подмосковье по популярности аренды домов на Новый год. Рассмотрим, как различаются эти два региона по стоимости аренды и предпочтениям арендаторов.

Ленинградская область: спрос на аренду домов растёт, и эта область обогнала Подмосковье по количеству бронирований, предлагая своим отдыхающим живописные уголки и уединённые места. Подмосковье: по-прежнему остаётся одним из самых популярных направлений для аренды, но повышение цен и рост конкуренции с другими регионами заставляет туристов искать новые возможности.

Таким образом, Ленинградская область становится привлекательной для тех, кто ищет не только доступную цену, но и более уединённое место для праздника.

Плюсы и минусы аренды загородного жилья

Аренда загородных домов имеет свои преимущества, но также есть и некоторые ограничения, которые стоит учитывать.

Плюсы:

Уединение: в загородных домах можно насладиться тишиной и уединением вдали от городской суеты. Активный отдых: возможность организовать прогулки на свежем воздухе, катание на санках, лыжах и других зимних развлечениях. Близость к природе: загородные дома часто расположены в живописных местах, что позволяет провести время на природе в зимний период. Спокойная атмосфера: идеально подходит для семейных праздников, где важно провести время в кругу близких.

Минусы:

Высокая стоимость: время аренды загородных домов в пик новогодних праздников часто стоит дороже, особенно в популярных направлениях. Ограниченные удобства: не все загородные дома могут предложить тот же уровень удобства, что и городские квартиры. Зависимость от погоды: погода в зимний период может ограничивать активные виды отдыха. Транспортная доступность: в некоторых регионах может быть сложнее добраться до места назначения, особенно в зимний период.

Советы для арендаторов загородных домов

Чтобы сделать аренду загородного жилья максимально комфортной и выгодной, стоит обратить внимание на несколько важных моментов:

Раннее бронирование: забронируйте дом заранее, чтобы избежать повышения цен и нехватки свободных объектов. Изучите отзывы: перед бронированием ознакомьтесь с отзывами других арендаторов, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Проверьте условия проживания: убедитесь, что в доме есть все необходимые удобства для комфортного отдыха. Не забывайте о транспорте: уточните, как добраться до загородного дома и есть ли рядом транспортная доступность. Сезонность: если вы хотите избежать зимних холодов, рассмотрите вариант аренды дома в более тёплое время года.

Популярные вопросы об аренде загородных домов на Новый год

1. Когда лучше бронировать дом для новогодних праздников?

Для того чтобы избежать переплат, лучше бронировать дом как минимум за несколько месяцев до праздников.

2. Какие самые популярные места для аренды?

В 2023 году лидируют Ленинградская область и Подмосковье, с такими популярными городами, как Истра и Коломна.

3. Сколько стоит аренда загородного дома на Новый год?

Средняя стоимость аренды варьируется от 22 000 до 26 000 рублей за сутки, в зависимости от местоположения и уровня удобства.