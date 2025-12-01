Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Коттедж зимой
© flickr.com by Timo Newton-Syms is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 22:38

Не думала, что загородный Новый год может быть таким чудесным: мой опыт отдыха в арендованном доме

Спрос на аренду коттеджей на Новый год в Подмосковье увеличился на 40% — Суточно.ру

Традиция встречать Новый год в городской квартире всё больше уступает место новому тренду — празднованию на даче или в арендованном коттедже. В 2023 году Ленинградская область впервые стала лидером по популярности аренды домов на Новый год, обогнав традиционно востребованное Подмосковье. Почти 20% россиян планируют встретить праздник за городом, что является значительным изменением в предпочтениях. Об этом сообщает ТурПром.

Тренд: Новый год за городом

Празднование Нового года в городской квартире постепенно уступает место новому тренду — проведению праздников в загородных домах. Это становится особенно актуальным для россиян, стремящихся избежать шумных городских улиц и провести праздники в более уединённой атмосфере. Опрос, проведённый аналитиками финтех-компании ЮMoney совместно с сервисом Суточно. ру, показал, что почти 20% респондентов в 2023 году намерены встретить Новый год на даче или в арендованном коттедже.

Ранее лидером по количеству бронирований жилья на Новый год являлась Московская область, но в 2023 году её обогнала Ленинградская область. Этот факт подтверждает растущий интерес к загородному отдыху среди россиян. Многие отмечают, что такая смена обстановки позволяет не только насладиться праздником, но и получить уникальные ощущения, уединившись от суеты.

Почему россияне выбирают загородные дома

Опрос показал, что 20% россиян планируют провести новогоднюю ночь за городом, выбрав дачу или коттедж, и это число продолжает расти. По данным опроса ЮMoney:

  1. 14% респондентов планируют провести праздник в гостях.

  2. 2% отправятся в путешествие.

  3. 64% предпочитают оставаться дома.

Многие жители страны положительно оценивают идею празднования в загородном доме. 17% респондентов считают такую идею отличной, а 13% уже имеют дачу, где собираются встречать Новый год. При этом 25% опрошенных исключают этот вариант, так как предпочитают провести праздник с родственниками и друзьями. 45% людей пока не определились с местом празднования.

Загородные дома и коттеджи предлагают своим арендаторам не только уединённость и комфорт, но и возможности для активного отдыха, такие как катание на санках, прогулки по зимнему лесу или катание на лыжах. Такие мероприятия привлекают тех, кто хочет избежать городской суеты и насладиться природой в зимнее время.

Стоимость аренды загородного жилья

Спрос на аренду домов в Подмосковье в период новогодних праздников значительно вырос. По данным Суточно. ру, аренда домов в этом регионе увеличилась на 40% по сравнению с прошлым годом. Это привело к росту цен: средняя стоимость аренды в новогодние каникулы составляет 24 000 рублей за сутки, что на 8% больше, чем в 2022 году. В среднем арендаторы бронируют дома на три дня, и общая сумма затрат составляет около 72 000 рублей.

Для тех, кто планирует отметить Новый год за городом, наиболее популярные даты для бронирования — с 30 декабря по 2 января. В эти дни спрос на аренду домов на пике, и цены могут достигать своего максимума.

Среди популярных направлений Подмосковья можно выделить следующие города:

  1. Истра - средняя стоимость аренды 22 800 рублей за сутки.

  2. Коломна - 26 000 рублей за сутки.

  3. Дмитров - 24 000 рублей за сутки.

  4. Домодедово - 23 800 рублей за сутки.

Эти города остаются востребованными благодаря близости к Москве и живописным окрестностям, что делает их идеальными для проведения праздников.

Сравнение цен: Ленинградская область и Подмосковье

Ленинградская область постепенно обходит Подмосковье по популярности аренды домов на Новый год. Рассмотрим, как различаются эти два региона по стоимости аренды и предпочтениям арендаторов.

  1. Ленинградская область: спрос на аренду домов растёт, и эта область обогнала Подмосковье по количеству бронирований, предлагая своим отдыхающим живописные уголки и уединённые места.

  2. Подмосковье: по-прежнему остаётся одним из самых популярных направлений для аренды, но повышение цен и рост конкуренции с другими регионами заставляет туристов искать новые возможности.

Таким образом, Ленинградская область становится привлекательной для тех, кто ищет не только доступную цену, но и более уединённое место для праздника.

Плюсы и минусы аренды загородного жилья

Аренда загородных домов имеет свои преимущества, но также есть и некоторые ограничения, которые стоит учитывать.

Плюсы:

  1. Уединение: в загородных домах можно насладиться тишиной и уединением вдали от городской суеты.

  2. Активный отдых: возможность организовать прогулки на свежем воздухе, катание на санках, лыжах и других зимних развлечениях.

  3. Близость к природе: загородные дома часто расположены в живописных местах, что позволяет провести время на природе в зимний период.

  4. Спокойная атмосфера: идеально подходит для семейных праздников, где важно провести время в кругу близких.

Минусы:

  1. Высокая стоимость: время аренды загородных домов в пик новогодних праздников часто стоит дороже, особенно в популярных направлениях.

  2. Ограниченные удобства: не все загородные дома могут предложить тот же уровень удобства, что и городские квартиры.

  3. Зависимость от погоды: погода в зимний период может ограничивать активные виды отдыха.

  4. Транспортная доступность: в некоторых регионах может быть сложнее добраться до места назначения, особенно в зимний период.

Советы для арендаторов загородных домов

Чтобы сделать аренду загородного жилья максимально комфортной и выгодной, стоит обратить внимание на несколько важных моментов:

  1. Раннее бронирование: забронируйте дом заранее, чтобы избежать повышения цен и нехватки свободных объектов.

  2. Изучите отзывы: перед бронированием ознакомьтесь с отзывами других арендаторов, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

  3. Проверьте условия проживания: убедитесь, что в доме есть все необходимые удобства для комфортного отдыха.

  4. Не забывайте о транспорте: уточните, как добраться до загородного дома и есть ли рядом транспортная доступность.

  5. Сезонность: если вы хотите избежать зимних холодов, рассмотрите вариант аренды дома в более тёплое время года.

Популярные вопросы об аренде загородных домов на Новый год

1. Когда лучше бронировать дом для новогодних праздников?
Для того чтобы избежать переплат, лучше бронировать дом как минимум за несколько месяцев до праздников.

2. Какие самые популярные места для аренды?
В 2023 году лидируют Ленинградская область и Подмосковье, с такими популярными городами, как Истра и Коломна.

3. Сколько стоит аренда загородного дома на Новый год?
Средняя стоимость аренды варьируется от 22 000 до 26 000 рублей за сутки, в зависимости от местоположения и уровня удобства.

Читайте также

В Калининграде, Рязани и Тобольске можно необычно провести Новый год — OneTwoTrip сегодня в 6:08
Забытые уголки России: в этих городах Новый год будет не как у всех

Ищете нестандартное место для встречи Нового 2026 года в России? От заснеженных городков до морских берегов — подборка идей для ярких каникул.

Читать полностью » Популярный десерт Омм Али имеет от 500 до 700 калорий на порцию — ТурПром сегодня в 4:36
Отель все включено как коварный враг: почему египетские десерты не способствуют стройности

"Омм Али" и другие египетские десерты могут сыграть злую шутку с фигурой туристов. Узнайте, как избежать набора веса и насладиться отдыхом без лишних калорий.

Читать полностью » Путешественница оценила в Исине ремесленную улицу Шушань сегодня в 2:52
Поехала смотреть музей в Исине — а главное открытие ждало за соседним поворотом

Мария Кнутова случайно оказалась в Исине, и её план на одну ночь оказалась лишь началом четырёхдневного погружения в уникальную культуру и керамические традиции.

Читать полностью » Сочи предлагает больше инфраструктуры и сервиса зимой, чем Абхазия — Народная Газета Сочи сегодня в 0:56
Зимняя Абхазия поразила путешественников: цены копеечные, людей минимум — но секрет успеха в другом

Осенняя Абхазия удивляет мягкой погодой, красивой природой и доступными ценами. Узнайте, чем она отличается от Сочи и какой формат отдыха выбрать в межсезонье.

Читать полностью » Банк Греции зафиксировал рост въездного турпотока до 31,6 млн вчера в 22:31
Европа тормозит, а Греция растёт: новый турпоток взлетел до исторического максимума

Греция фиксирует рост туристического потока: за девять месяцев страну посетили 31,6 млн путешественников. Разбираемся, какие страны обеспечили прирост и как меняется структура турпотока.

Читать полностью » Марокко позволяет совмещать горы, море и пустыню в одном маршруте вчера в 20:41
От медин до океана за одну поездку: Марокко удивило сочетанием мест, о которых я даже не слышала

Исследуйте захватывающее Марокко с его историческими городами, пустынями и пляжами. Узнайте секреты, которые сделают ваше путешествие не забываемым.

Читать полностью » Масленицу, Пасху, Сабантуй и Ивана Купалу назвали ключевыми праздниками для путешествий по регионам России — соцсети вчера в 18:50
Путешествия по России заиграли по-новому: эти праздники заставляют туристов менять маршруты в последний момент

Россия круглый год наполнена фестивалями, древними традициями и яркими событиями. Какие праздники стоит увидеть лично и чем они привлекают путешественников?

Читать полностью » Группа Sporades получила сертификацию Great Place to Work второй год — travel.gr вчера в 16:30
Гостиницы, где сотрудники счастливы: почему Skiathos Palace и Alkyon обогнали конкурентов

Два отеля на Скиатосе получили международное признание за корпоративную культуру. Разбираемся, как забота о сотрудниках помогает бренду укреплять позиции в сфере гостеприимства.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Бумажные стаканчики защитили молодые саженцы от ветра
Наука
Вулканические пузырьки CO2 изменяют рифовые экосистемы — CB
Спорт и фитнес
Праздничное меню помогает удерживать вес при правильном планировании — диетологи
Авто и мото
Загрязнённые автомобильные фильтры ускоряют износ двигателя и ухудшают работу систем — naavtotrasse.ru
Красота и здоровье
Социальный долг провоцирует ненужные траты — журналист Сьюзан Гриффин
Красота и здоровье
Неподходящая поза сна вызывает ночное онемение рук — по данным специалистов
Дом
Дизайнеры назвали лампу ключевым элементом уюта в ванной
Еда
Горячий напиток с апельсином и мёдом стал трендом зимы — Alfavita
