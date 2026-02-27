Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 7:22

Внутренние батарейки на нуле: дефицит витаминов превращает весеннее ожидание в борьбу

С приближением весны многие испытывают упадок сил, поскольку к концу зимы уровень витамина D достигает годового минимума из-за сокращения светового дня и дефицита солнечного излучения. Хотя смена сезонов не провоцирует прямых гормональных перестроек, биохимические процессы в организме реагируют на недостаток ультрафиолета, влияя на настроение и энергию. Эволюционно человек сформировался в экваториальной Африке с мягкой сезонностью, что объясняет отсутствие жесткой зависимости от климата. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалист подчеркивает, что длина светового дня напрямую сказывается на самочувствии, вызывая подавленность зимой. Антропологически это связано с миграцией из регионов с постоянным освещением, где физика фотопериодов не нарушала баланс.

"Физиологически выраженного прямого влияния смены времен года на здоровье и гормональный фон нет. Эволюционно такой зависимости не сформировалось, поскольку человек как биологический вид формировался в Африке, где сезонность выражена не так резко и нет такой зимы, как в нашем климате. Однако есть отдельные факторы, которые могут отражаться на самочувствии и в определенной степени на гормональном балансе. В первую очередь это длина светового дня", — отметил Илья Барсуков, главный специалист по эндокринологии ГК "МЕДСИ", к. м. н.

По словам Барсукова, около 80% витамина D синтезируется в коже под UVB-лучами, а лишь 15-20% поступает с пищей, такой как жирная рыба и молочные продукты. В России дефицит усиливается зимой-весной, требуя анализа и коррекции под контролем врача. Это биохимический дисбаланс объясняет сезонную усталость, подчеркивая роль солнца в метаболизме.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

