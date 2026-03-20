Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
туристка отель все включено
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 8:32

Турецкий берег выбрасывает белый флаг: отели вдвое снижают цены ради спасения летнего сезона

Весенние планы на отпуск у многих россиян в этом году напоминают попытку собрать карточный домик при открытом окне. Еще месяц назад выбор страны был делом привычки, но события на Ближнем Востоке буквально в одночасье перекроили логистику и бюджеты. Вчерашние расчеты на "все включено" в Эмиратах теперь упираются в закрытое небо и снижение тарифов, а операторы судорожно ищут альтернативы, чтобы не оставить туристов "за бортом" в пик сезона. В такой обстановке даже малейшая заминка с рейсом доставляет массу неприятностей, заставляя путешественников менять привычные маршруты на ходу, буквально на бегу перестраивая логистические цепочки.

"Мы наблюдаем четкую реакцию рынка на изменение внешних условий. Если после начала кризиса продажи просели вдвое, то сейчас ситуация стабилизируется, и мы видим активное восстановление спроса. Туристы адаптируются к новым реалиям, выбирая страны, где инфраструктура остается стабильной и предсказуемой. Главное в текущей ситуации — грамотное планирование маршрутов, чтобы избежать рисков, связанных с транзитными точками, которые сейчас стали крайне нестабильными"

Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Рыночные качели: от спада к восстановлению

После того как обстановка на Ближнем Востоке накалилась, рынок зарубежных туров ощутимо просел. Продажи рухнули наполовину, заставив игроков нервничать и пересматривать планы на лето. Однако паника оказалась краткосрочной — уже к середине марта динамика сменилась на позитивную.

Статистика последних двух дней подтверждает: недельный прирост бронирований составляет от 30 до 40 процентов. Люди продолжают планировать поездки, просто теперь они делают это гораздо осторожнее, сверяясь с новостной повесткой и выбирая направления, где риск отмены рейсов сведен к минимуму.

Специалисты отмечают, что текущее поведение потребителей продиктовано желанием сэкономить там, где это возможно. Именно поэтому внимание приковано к странам, способным обеспечить привычный уровень сервиса при вменяемой стоимости.

Турецкая стратегия выживания и цены

Турция сейчас пытается занять максимально выгодную позицию, предлагая россиянам невиданные ранее скидки. В то время как обычная практика раннего бронирования предполагала завершение акций в феврале, сегодня некоторые отельеры готовы уступать до 50 процентов стоимости проживания.

Подобные предложения пока носят локальный, точечный характер. Однако эксперты настаивают на том, что такая стратегия должна стать массовой, чтобы избежать повторения ситуации прошлого года, когда завышенные ожидания привели к пустующим номерам в самый пик сезона.

Освобождающиеся места, на которых раньше отдыхали европейцы, могут стать спасательным кругом для турецкого турбизнеса. При грамотном подходе к ценообразованию, отели имеют все шансы привлечь массового российского гостя уже этим летом.

Египет как главный бенефициар

Египет сегодня рассматривается как основная замена закрытым или проблемным направлениям Залива. Сходный климат и доступность позволяют курортам Красного моря успешно перетягивать на себя поток туристов, ранее ориентированных на Эмираты.

Конкуренция между Турцией и Египтом станет определяющей для летнего сезона. Если спрос продолжит расти, египетские отельеры неизбежно поднимут цены, поэтому эксперты советуют не затягивать с бронированием, чтобы не попасть в ситуацию с необоснованным подорожанием.

Помимо традиционных лидеров, внимание туристов смещается в сторону Юго-Восточной Азии. Например, Вьетнам сейчас предлагает рынку куда более интересные условия, чем Таиланд, где стоимость отдыха подталкивается вверх активным спросом со стороны Китая.

Авиация диктует условия

Перестройка транзитных маршрутов — еще одна головная боль туроператоров. Те, кто привык летать через Дубай на острова, теперь вынуждены искать альтернативные пути, включая использование китайских перевозчиков. Это неизбежно приведет к увеличению времени в пути и структурным изменениям стоимости билетов.

Общий рост цен на перелеты в этом году практически неизбежен. Прогнозы указывают на повышение тарифов на 5-7 процентов из-за удорожания авиационного топлива. Этот фактор будет закладываться в стоимость всех будущих туров, что делает раннее бронирование активом, а не просто привычкой.

Важно помнить, что даже в случае удачного выбора направления, нужно быть готовыми к любым переменам. Как показывает опыт других популярных регионов, инфраструктурные сложности могут возникнуть внезапно, ставя под угрозу весь отпуск.

"Выбор альтернативного направления сегодня требует от туриста повышенного внимания к деталям бронирования. Мы видим, как меняется активность на рынке Юго-Восточной Азии, где цены на еду и услуги перестали быть низкими, как это было раньше. Планируя поездку на лето, стоит учитывать не только звездность отеля, но и устойчивость выбранного направления к логистическим сбоям. Сейчас лучше отдавать предпочтение прямым рейсам или проверенным стыковочным хабам, чтобы минимизировать финансовые риски"

Эксперт по туризму Елена Кузнецова

Проверено экспертом: эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet