Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака
Собака
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 8:18

Клещи ждут у ворот: почему весной защитить питомца становится непростой задачей для владельцев

Теплая весна ударила внезапно: в парке под Москвой пес соседей вернулся с прогулки весь в слюнях, чешется как сумасшедший, а на загривке болтается клещ размером с горошину. Хозяин в панике рванул к ветеринару, благо вовремя заметили. Роспотребнадзор уже фиксирует первые укусы: с начала года около ста случаев в девятнадцати регионах, половина в Краснодарском крае и Крыму, хоть и в полтора раза меньше, чем год назад. Сезон активности стартовал на третью декаду марта, и теперь каждый выход на улицу — лотерея для четвероногих. Питомцы бегают по проталинам, а клещи ждут в прошлогодней траве, готовые впиться.

"Клещи активизируются при первых теплых днях, и питомцы первыми попадают под удар из-за прогулок. Пироплазмоз поражает кровь, вызывает лихорадку и отказ внутренних органов без лечения. Кошки тоже страдают: зуд, аллергия, а паразит легко переползает на хозяина. Обработка обязательна круглый год, особенно весной с повышенной влажностью, которая будит инфекции."

Врач-ветеринар Марина Черкасова

Ранние клещи: почему весна опасна

Аномальная жара разбудила паразитов раньше срока. Роспотребнадзор прогнозировал пик на конец марта, и данные подтверждают: сто укусов за первые месяцы. В южных краях, как Краснодарский и Крым, фиксируют половину случаев — там трава высохла, но клещи роятся в проталинах.

Питомцы выходят на улицу после зимы, полные сил, и сразу в зону риска. Весенние прогулки с влажностью усиливают угрозу: клещи цепляются за шерсть, проникают под кожу за минуты. Хозяева часто не замечают, пока не начнется чесотка или хуже.

Статистика падает по сравнению с прошлым годом, но расслабляться рано. Девятнадцать регионов уже под ударом, и с потеплением цифры вырастут. Проверяйте питомцев после каждой вылазки тщательно.

Болезни от укусов: пироплазмоз и аллергия

Бабезиоз плотоядных, он же пироплазмоз, бьет по крови: паразиты разрушают эритроциты, животное слабеет, мочеиспускание темнеет. Без срочной помощи смерть наступает за дни. Собаки в группе риска, но кошки тоже под угрозой.

Аллергия добавляет зуд и отек — кошка мучается, расчесывает до ран. Клещ с нее переползает на человека, разнося инфекцию. Стресс от укуса усугубляет: питомец прячется, отказывается от еды.

Многие ошибаются, думая, что кошки неуязвимы. Реальность жестче: зуд портит жизнь, а паразиты вызывают системные сбои. Ветеринары фиксируют случаи круглый год, но весна — пик.

Четыре способа защиты питомцев

Ошейник отпугивает слабо: клещи пробираются мимо. Спреи работают перед прогулкой, но дождь смывает, а неровный слой оставляет бреши. Капли на холку держат месяц, потом обновляй.

Таблетки для приема внутрь — лидер: низкая токсичность, подходят беременным и слабым. За годы практики ветеринары видят минимум атак, хоть цена кусается. Минус в усвояемости: не всегда препарат полностью всасывается.

Выносливые породы переносят легче, но всем нужна защита. Комбинируй средства для надежности, читай инструкции.

Прогулки без риска: простые правила

Выбирай ухоженные тропы: скошенная трава, асфальт — минимум укрытий. Избегай сухих полян и проталин, где клещи активизированы теплом. Держи собаку на коротком поводке.

Дисциплина на прогулке помогает: не давай носиться в кустах. После улицы осматривай уши, подмышки, живот — hotspots для паразитов.

Влажная весна усиливает миграцию, так что бдительность окупается. Родители с детьми и собаками вдвойне осторожны.

"Профилактика — ключ: таблетки блокируют паразитов изнутри, не давая клещам присосаться. Пироплазмоз диагностируют по крови, лечение антибиотиками и капельницами спасает в 90% случаев. Кошкам капли предпочтительны, собакам — комплекс. Всегда проверяйте после улицы, особенно в траве."

Врач-ветеринар Сергей Ермаков

Ответы на ваши вопросы

Нужна ли обработка кошкам от клещей?
Да, они чешутся, аллергируют, паразиты переходят на людей. Капли или таблетки — лучший выбор.

Что лучше: капли или таблетки?
Таблетки надежнее на месяц, низкая токсичность. Капли проще наносить, но обновляй вовремя.

Что делать при укусе?
Удалите клеща пинцетом, сдайте на анализ. К ветеринару — срочно, если пес вялый или моча темная.

Проверено экспертом: врач-ветеринар Сергей Ермаков

Читайте также

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Любовь на кончиках пальцев: особая точка на кошачьем лбу вызывает мгновенный экстаз 11.03.2026 в 9:48

Привычное желание погладить спящего любимца может обернуться неожиданным укусом из-за игнорирования эволюционных инстинктов и особого строения нервной системы.

Читать полностью » Кошка прячется, как шпион в густых тенях: поводы тревоги и как помочь питомцу 11.03.2026 в 6:50

Как справиться с застенчивостью вашего кота и вернуть уверенность, заботясь о его здоровье.

Читать полностью » Шипение и игры: как поведение кошек раскрывает их настоящий характер и настроение в доме 11.03.2026 в 0:45

Взаимодействие домашних кошек может скрывать множество нюансов, влияющих на их поведение и отношение друг к другу. Узнайте об этом.

Читать полностью » Волчья смесь побеждает выставочную чистоту: генетика пастухов дарит суставы крепче бетона 10.03.2026 в 23:06

В сырую осень выбор собаки оборачивается инвестицией в радость без бесконечных клиник, ведь генетические ловушки модных красавцев съедают нервы и бюджет, а выносливые линии дарят годы без хворей.

Читать полностью » Тихий часовой у порога: природные сенсоры кошки собирают сигналы возвращения хозяина 10.03.2026 в 20:20

В типичной московской панельке мурлыкающий силуэт с подрагивающим хвостом уже ждет у порога, предугадывая минуту возвращения благодаря комбинации природных ритмов и сенсоров.

Читать полностью » Пушистый лекарь рядом: как общение с кошкой помогает справиться с хроническим стрессом и тревогой 10.03.2026 в 14:01

Узнайте, как пушистые любимцы влияют на здоровье хозяев, уменьшая уровень стресса и помогая сохранить хорошее настроение.

Читать полностью » Два килограмма лишнего груза: весенняя линька питомцев скрывает в себе опасные сюрпризы 10.03.2026 в 13:59

Сезонная смена подшёрстка у кошек и собак превращает жизнь владельцев в бесконечную борьбу за чистоту, но системный подход позволяет победить в противостоянии.

Читать полностью » Загадка послушания: как львы становятся цирковыми звездами, а кошки остаются независимыми 09.03.2026 в 11:24

Разница в послушании диких львов и домашних кошек открывает двери в мир поведения питомцев.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Сталь сдаётся без боя: привычки на кухне, которые превращают острые ножи в тупые железки
Авто и мото
Машина чувствует каждый зевок: системы контроля водителя становятся стандартом на новых трассах
Недвижимость
Ботинки больше не похожи на солёные блины — биохимический трюк возвращает обуви былой блеск
Авто и мото
Ловушка в красивом костюме: нулевое обслуживание навязывает услуги, которых нет в регламенте
СЗФО
Турникеты, которые понимают: как технологии упрощают жизнь петербуржцам с помощью биометрии
СЗФО
Кто и как теряет суммы: как готовая еда из магазинов рушит ресторанный бизнес в Калининграде
СЗФО
Город на Неве становится магнитом для путешественников: как Санкт-Петербург привлёк 12,4 миллиона туристов в 2025
СЗФО
Когда обычные методы не работают: уникальная операция по спасению груди провела команда хирургов в Калининграде
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet