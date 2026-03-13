Клещи ждут у ворот: почему весной защитить питомца становится непростой задачей для владельцев

Теплая весна ударила внезапно: в парке под Москвой пес соседей вернулся с прогулки весь в слюнях, чешется как сумасшедший, а на загривке болтается клещ размером с горошину. Хозяин в панике рванул к ветеринару, благо вовремя заметили. Роспотребнадзор уже фиксирует первые укусы: с начала года около ста случаев в девятнадцати регионах, половина в Краснодарском крае и Крыму, хоть и в полтора раза меньше, чем год назад. Сезон активности стартовал на третью декаду марта, и теперь каждый выход на улицу — лотерея для четвероногих. Питомцы бегают по проталинам, а клещи ждут в прошлогодней траве, готовые впиться.

"Клещи активизируются при первых теплых днях, и питомцы первыми попадают под удар из-за прогулок. Пироплазмоз поражает кровь, вызывает лихорадку и отказ внутренних органов без лечения. Кошки тоже страдают: зуд, аллергия, а паразит легко переползает на хозяина. Обработка обязательна круглый год, особенно весной с повышенной влажностью, которая будит инфекции." Врач-ветеринар Марина Черкасова

Ранние клещи: почему весна опасна

Аномальная жара разбудила паразитов раньше срока. Роспотребнадзор прогнозировал пик на конец марта, и данные подтверждают: сто укусов за первые месяцы. В южных краях, как Краснодарский и Крым, фиксируют половину случаев — там трава высохла, но клещи роятся в проталинах.

Питомцы выходят на улицу после зимы, полные сил, и сразу в зону риска. Весенние прогулки с влажностью усиливают угрозу: клещи цепляются за шерсть, проникают под кожу за минуты. Хозяева часто не замечают, пока не начнется чесотка или хуже.

Статистика падает по сравнению с прошлым годом, но расслабляться рано. Девятнадцать регионов уже под ударом, и с потеплением цифры вырастут. Проверяйте питомцев после каждой вылазки тщательно.

Болезни от укусов: пироплазмоз и аллергия

Бабезиоз плотоядных, он же пироплазмоз, бьет по крови: паразиты разрушают эритроциты, животное слабеет, мочеиспускание темнеет. Без срочной помощи смерть наступает за дни. Собаки в группе риска, но кошки тоже под угрозой.

Аллергия добавляет зуд и отек — кошка мучается, расчесывает до ран. Клещ с нее переползает на человека, разнося инфекцию. Стресс от укуса усугубляет: питомец прячется, отказывается от еды.

Многие ошибаются, думая, что кошки неуязвимы. Реальность жестче: зуд портит жизнь, а паразиты вызывают системные сбои. Ветеринары фиксируют случаи круглый год, но весна — пик.

Четыре способа защиты питомцев

Ошейник отпугивает слабо: клещи пробираются мимо. Спреи работают перед прогулкой, но дождь смывает, а неровный слой оставляет бреши. Капли на холку держат месяц, потом обновляй.

Таблетки для приема внутрь — лидер: низкая токсичность, подходят беременным и слабым. За годы практики ветеринары видят минимум атак, хоть цена кусается. Минус в усвояемости: не всегда препарат полностью всасывается.

Выносливые породы переносят легче, но всем нужна защита. Комбинируй средства для надежности, читай инструкции.

Прогулки без риска: простые правила

Выбирай ухоженные тропы: скошенная трава, асфальт — минимум укрытий. Избегай сухих полян и проталин, где клещи активизированы теплом. Держи собаку на коротком поводке.

Дисциплина на прогулке помогает: не давай носиться в кустах. После улицы осматривай уши, подмышки, живот — hotspots для паразитов.

Влажная весна усиливает миграцию, так что бдительность окупается. Родители с детьми и собаками вдвойне осторожны.

"Профилактика — ключ: таблетки блокируют паразитов изнутри, не давая клещам присосаться. Пироплазмоз диагностируют по крови, лечение антибиотиками и капельницами спасает в 90% случаев. Кошкам капли предпочтительны, собакам — комплекс. Всегда проверяйте после улицы, особенно в траве." Врач-ветеринар Сергей Ермаков

Ответы на ваши вопросы

Нужна ли обработка кошкам от клещей?

Да, они чешутся, аллергируют, паразиты переходят на людей. Капли или таблетки — лучший выбор.

Что лучше: капли или таблетки?

Таблетки надежнее на месяц, низкая токсичность. Капли проще наносить, но обновляй вовремя.

Что делать при укусе?

Удалите клеща пинцетом, сдайте на анализ. К ветеринару — срочно, если пес вялый или моча темная.

