Клещи вышли из спячки: когда защитные меры для собак становятся особенно актуальными в этом сезоне

Весеннее пробуждение природы несет скрытую угрозу для домашних питомцев: клещи активизируются значительно раньше, чем исчезает снежный покров. Для защиты собаки от опасных инфекций, таких как пироплазмоз, владельцам необходимо проявлять бдительность уже при первых температурных колебаниях в сторону плюса. Особую зону риска представляют участки с прогретой землей, где паразиты просыпаются от зимнего анабиоза. Об этом сообщает EcoSever. Ru.

Ветеринарные специалисты подчеркивают, что современные фармакологические препараты начинают действовать в течение 24-36 часов после применения, обеспечивая надежный биологический барьер. Выбор метода защиты зависит от образа жизни животного, его физиологического состояния и частоты водных процедур.

"Лучшим средством от клещей по-прежнему остаются таблетки симпарика, бравекто, сейчас есть российский аналог, тиксфли, очень хороший препарат, который разрешен даже беременным и кормящим собакам, что говорит об его достаточно высокой безопасности", — рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева.

Согласно заявлению Гольневой, альтернативой таблеткам могут выступать капли на холку, требующие ежемесячного обновления, или качественные антипаразитарные ошейники. При этом эксперт предостерегла от использования бюджетных аксессуаров, которые нередко провоцируют контактные дерматиты и аллергические реакции. Тщательный осмотр шерсти после прогулок вблизи теплосетей и проталин остается обязательным ритуалом для сохранения здоровья четвероногого друга.