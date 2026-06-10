Весна традиционно ассоциировалась с затишьем после свирепых зимних штормов. Казалось, природа брала передышку, готовясь к следующему сезону. Однако последние исследования вносят коррективы в этот устоявшийся взгляд. Учёные обнаружили, что весенние штормы над Северной Атлантикой набирают силу и становятся всё чаще. Причина, как выясняется, кроется в ускорении климатических изменений. Эта трансформация меняет привычный ритм природы, заставляя пересмотреть наши представления о сезонных погодных циклах.

"Мы наблюдаем значительные изменения, особенно в весенние и осенние месяцы. Штормы, которые раньше были бы слабыми или проходили мимо, теперь достигают большей интенсивности и продолжительности. Это связано с комплексом факторов, включая изменения в Арктике, которые ранее не учитывались в моделях, сосредоточенных в основном на зимних условиях. Новые закономерности требуют пристального внимания для точного прогнозирования и адаптации". Климатолог Дмитрий Грачёв

Сдвиг в активности штормов: картина мира 80 лет спустя

Климатолог Чжи-Бо Ли и его команда из Гётеборгского университета проанализировали метеорологические данные за почти вековой период, с 1940 по 2024 год. Их работа проливает свет на изменения в штормовой активности Северного полушария, уделяя внимание не только традиционно изучаемым зимам, но и переходным сезонам — весне и осени. Эти месяцы, которые раньше оставались в тени более экстремальных периодов, теперь показывают свои собственные, не менее важные тенденции.

Большинство климатических исследований фокусируется на пиковых моментах: самых сильных зимних бурях или, наоборот, летнем затишье. Промежуточные сезоны, такие как весна и осень, изучались гораздо меньше, создавая пробел в понимании общей картины. Исследование Ли призвано восполнить этот пробел, предлагая результаты, которые трудно игнорировать. Особое внимание учёные уделили Арктике, выше 65-й параллели, где весенние штормы демонстрируют беспрецедентную интенсивность, длительность и площадь распространения.

В Северной Атлантике число весенних штормов также увеличилось. Что касается Тихого океана, то там наибольшие изменения зафиксированы осенью: штормы стали сильнее и задерживаются на более долгий срок, чем это было ранее. Эти наблюдения показывают, что изменения происходят неравномерно, затрагивая разные регионы и сезоны с разной степенью интенсивности.

Роль Арктики: тающий лед как катализатор

Ключевым фактором, влияющим на участившиеся штормы, оказалась ситуация в Арктике. Морской лёд, который десятилетиями отступал, теперь оказывает прямое влияние на формирование и распространение штормовых систем. "Сокращение площади арктического морского льда — один из факторов, который может способствовать учащению штормов", — отмечает Чжи-Бо Ли. Открытая вода, в отличие от ледяного покрова, испаряет больше тепла и влаги, подпитывая атмосферу.

Уменьшение ледяного покрова также открывает новые пути для движения штормов в арктических океанах. Иными словами, тающий лёд является своего рода топливом для штормов. Чем меньше льда, тем больше воды подвергается нагреву и испарению, что даёт энергию системам, которые раньше не успевали набирать силу. Именно эти процессы способствуют формированию более мощных и продолжительных штормов, которые теперь стали чаще наблюдаться весной.

Таяние арктических льдов — это не только локальная проблема. Последствия этого процесса ощущаются по всему Северному полушарию. Учёные подчеркивают, что полное понимание влияния изменений климата на погодные явления требует комплексного подхода, учитывающего все факторы, включая Арктику.

Мощные и продолжительные: рождение новых штормовых гигантов

Шторм "Дейв", обрушившийся на Северную Европу во время Пасхи, стал ярким примером описываемых в исследовании тенденций. Мощная и затяжная буря в апреле, месяце, когда такие явления были редкостью, теперь становится более привычной. "Мы видим, что штормы в Северной Атлантике, северной части Тихого океана и Северном Ледовитом океане очень заметно изменились за весну и осень", — констатирует Чжи-Бо Ли. Это означает, что сезонный ритм штормов перестает соответствовать нашим ожиданиям.

Раньше большая часть весенних штормов затухала над Британскими островами, но теперь они могут достигать Скандинавии. "Такая северная траектория имеет значение", — подчёркивают исследователи. Страны Северной Европы, такие как Норвегия, Швеция и Дания, теперь страдают от бурь, которые раньше обходили их стороной. Это накладывает дополнительную нагрузку на инфраструктуру и системы экстренного реагирования.

Эти новые погодные реалии требуют пересмотра существующих моделей прогнозирования и планирования. Привычные подходы, рассчитанные на старый климат, могут оказаться недостаточными для адекватного реагирования на участившиеся и усиливающиеся штормы. Особое внимание уделяется тому, как такие явления, как "плавающие мушки" перед глазами, при определённых условиях могут требовать срочного вмешательства, что аналогично внезапной смене погодных условий.

"Исследование Чжи-Бо Ли подчеркивает важность изучения не самых очевидных погодных явлений. Климатические изменения не ограничиваются лишь рекордными температурами или масштабными затоплениями. Мелкие, но системные сдвиги в активности штормов, особенно в переходные сезоны, могут иметь далеко идущие последствия для экосистем, сельского хозяйства и урбанизированных территорий. Необходимо продолжать исследования, затрагивая все климатические аспекты, в том числе и те, что кажутся менее драматичными, как, например, оптические иллюзии на Луне, которые тоже требуют научного объяснения". Эксперт в области астрономии Алексей Морозов

Уроки для инфраструктуры: как приспособиться к меняющемуся климату

Понимание того, как меняется сезонный ритм штормов, имеет прямые последствия не только для метеорологов, но и для всех, кто принимает долгосрочные решения, касающиеся строительства, береговой линии или организации экстренных служб. "В целом мы наблюдаем явные изменения в характере штормов в Северном полушарии", — поясняет Ли. Его исследование заполняет пробел в знаниях о поведении штормов в периоды перехода между зимой и летом, выявляя значительные изменения, которые ранее оставались вне поля зрения.

Эти выводы имеют решающее значение для разработки более точных прогнозов погоды и планирования эффективных мер по адаптации к изменяющемуся климату. Сезонный ритм штормов, хоть и никогда не был идеально предсказуемым, подчинялся определённым закономерностям, к которым общества Северного полушария привыкали веками. Теперь эти закономерности меняются, и учёные только начинают их изучать, чтобы понять, как обезопасить себя от последствий. Это касается и таких, казалось бы, далеких от погоды тем, как палеонтологические находки, которые также рассказывают о климатических изменениях прошлого.

Весна, когда-то считавшаяся спокойным временем года, возможно, больше не заслуживает этого эпитета. Наблюдаемые изменения в интенсивности и продолжительности штормов требуют пересмотра подходов к планированию, строительству и обеспечению безопасности. Это также заставляет задуматься о том, как старые научные гипотезы могут быть пересмотрены в свете новых данных, подобно тому, как меняется наше понимание погодных циклов.

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