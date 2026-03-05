Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:03

Сухая кожа как следствие прихода весны: как избежать неприятных последствий переохлаждения

Весна в России часто обманчива: солнце манит теплом, но резкие порывы ветра и влажный воздух быстро возвращают к реальности. Многие спешат скинуть теплые свитера, оставляя окна открытыми, и через пару дней жалуются на сухость кожи, высыпания или тусклый цвет лица. Это не просто простуда — переохлаждение запускает цепочку, где внешняя красота отражает внутренний дисбаланс.

Как редактор, наблюдавший за десятками подобных сезонов, замечаю: те, кто игнорирует такие нюансы, тратят весну на аптеки и салоны, вместо того чтобы инвестировать в простые ритуалы. Ведь кожа — зеркало организма, и смена погоды проверяет ее на прочность первыми.

"Переохлаждение снижает температуру тела, нарушая обмен веществ и ослабляя защитные барьеры кожи. Даже легкий озноб провоцирует воспаления, от акне до преждевременных морщин, а в комбинации с вирусами приводит к осложнениям вроде гайморита или бронхита, которые сказываются на цвете лица."

врач-терапевт, врач общей практики Алексей Поляков

Почему переохлаждение портит кожу

Ветер и сырость маскируют потепление, заставляя организм тратить ресурсы на терморегуляцию вместо восстановления кожи. Липидный барьер истончается, пропуская раздражители, — и вот уже появляются покраснения или тусклость. Эксперты отмечают: даже краткий озноб подавляет иммунитет, открывая дверь для ОРВИ, которые провоцируют воспаления на лице.

Сергей Чудаков, соруководитель направления "Превентивная медицина" НТИ Healthnet, подчеркивает: длительное переохлаждение вызывает стресс, ведущий к отитам, тонзиллиту и даже проблемам с суставами. Для кожи это значит потерю эластичности — лучше не рисковать легкой курткой в +5°C.

Одежда и гигиена: барьер от инфекций

Одевайтесь слоями: базовый слой из натуральных тканей впитывает влагу, средний сохраняет тепло, внешний — непромокаемый. Шарф, шапка, перчатки обязательны, особенно при влажности выше 80%. Мойте руки с мылом, избегайте лица немытыми ладонями, проветривайте комнаты, но не на ночь — свежий воздух днем, увлажнитель вечером.

В транспорте — маска, меньше толпы. Это не паранойя, а защита барьера кожи от патогенов, которые при слабом иммунитете вызывают высыпания.

"Цельные продукты вроде рыбы, овощей и ягод насыщают витаминами, укрепляя кожу изнутри. Полуфабрикаты с фосфатами разрушают барьер, провоцируя воспаления, — отдайте предпочтение свежему."

врач-диетолог, специалист по питанию и коррекции рациона Екатерина Мельникова

Питание для сияющей кожи

Укрепляйте иммунитет цельными продуктами: мясо, яйца, ягоды богаты нутриентами для барьера кожи. Избегайте сахара и консермов — они ослабляют защиту. Сон 7-8 часов в прохладе, активность на свежем воздухе, жидкость комнатной температуры — база для весеннего сияния. Весенний авитаминоз лечится тарелкой, а не пилюлями.

Биохакеры советуют: контроль сахара и проветривание снижают риски лучше кремов. Витамины B6 и D из батата и рыбы — щит от токсинов.

Проверено экспертом: врач-терапевт Алексей Поляков, врач-диетолог Екатерина Мельникова

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Можно ли проветривать ночью? Нет, если ниже +5°C — риск переохлаждения.
  • Какие продукты для иммунитета? Рыба, овощи, ягоды — цельные, без добавок.
  • Маска в транспорте обязательна? Да, в сезон ОРВИ.
  • Сколько жидкости пить? 2 литра комнатной температуры в день.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

