Пицца
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 11:16

Весенняя пицца на противне покоряет с первого кусочка — секрет хрустящего низа раскрывается не сразу

Иногда идеальный ужин для буднего вечера — это не сложное блюдо, а продуманная пицца с яркими сезонными акцентами. Весенняя версия на противне сочетает хрустящую корочку и нежную начинку с зелёными овощами. Она выглядит эффектно, но готовится без лишней суеты. Об этом сообщает Southern Living.

Основа с характером и правильная температура

Эта пицца выпекается на противне и напоминает по текстуре фокаччу: края получаются золотистыми и хрустящими, а середина остаётся мягкой. Важно заранее достать тесто из холодильника и дать ему полностью нагреться до комнатной температуры — на это может уйти до двух часов. Такой шаг облегчает растягивание и помогает добиться воздушной структуры.

Духовку разогревают до 260 °C. Противень размером примерно 38×25 сантиметров щедро смазывают оливковым маслом. Тесто аккуратно растягивают руками в прямоугольник около 35×23 сантиметров, затем переносят в форму и дают отдохнуть 15 минут. После этого кончиками пальцев делают характерные углубления, распределяя его по всей поверхности.

Сливочная база и весенние овощи

Начинка начинается с белого слоя: рикотту смешивают с мелко нарезанным базиликом, лимонной цедрой, чёрным перцем, тёртым чесноком и частью соли. Такая смесь придаёт пицце свежесть и лёгкую цитрусовую ноту. Отдельно спаржу и зелёный горошек перемешивают с небольшим количеством масла и соли.

Рикоттовую массу распределяют по тесту, оставляя бортик около 1,3 сантиметра по краям. Сверху добавляют тёртую моцареллу, затем выкладывают спаржу и горошек. Ломтики прошутто размещают поверх, при необходимости разрывая их на более мелкие кусочки.

Пиццу выпекают 12-15 минут до насыщенного золотистого оттенка, поворачивая противень для равномерного подрумянивания. Секрет особенно хрустящего низа — сразу после духовки переложить пиццу на решётку для остывания, чтобы пар не смягчил корочку.

Финальные штрихи и подача

Готовую пиццу украшают стружкой пармезана, свежими листьями базилика и щепоткой хлопьев красного перца. Контраст солоноватого прошутто, нежной рикотты и слегка хрустящих овощей создаёт сбалансированный вкус. Лимонная цедра добавляет лёгкость, а зелёные акценты подчёркивают сезонность блюда.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

