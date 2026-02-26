Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака ест корм
Собака ест корм
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 14:13

Жирорастворимая ловушка: три главных витамина, которые превращаются в токсины при передозировке

Весной домашние животные на натуральном питании сталкиваются с дефицитом витаминов, аналогичным человеческому гиповитаминозу. Тип рациона определяет необходимость добавок: промышленные корма уже сбалансированы по биохимическим нормам, а свежие продукты требуют корректировки. Ветеринары рекомендуют учитывать сезонные факторы для поддержания здоровья питомцев. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Ключевой фактор — вид кормления: сухие и влажные корма из магазинов содержат все вещества в оптимальных пропорциях. При натуральном рационе весной возникает риск дефицита, когда требуется витаминно-минеральная подкормка. Специалисты подчеркивают важность профессионального подбора комплексов, чтобы избежать вреда.

"Если у животного концентрированный тип питания, то есть сухой или влажный корм из магазина, то рацион уже сбалансирован и не требует добавок. При натуральном типе питания весной, как и у людей, у животных наблюдается некоторый дефицит витаминов, так называемый весенний гиповитаминоз. В этом случае можно добавлять витаминно-минеральные подкормки", — пояснил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам Шелякова, переизбыток витаминов опаснее дефицита, особенно жирорастворимых A, D, E, способных вызвать отравление. Комплексы назначают курсами дважды в год: весной для восполнения и осенью для адаптации к темноте. Соблюдение дозировки предотвращает риски для организма питомца.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Голос больше не нужен: этот беззвучный инструмент заменяет крики и возвращает собаку из леса вчера в 11:36

Крики ко мне часто только пугают питомца. Узнайте, как заменить эмоциональный голос на "стерильный" свисток и добиться мгновенного возврата даже в глухом лесу.

Читать полностью » Клещи вышли из спячки: когда защитные меры для собак становятся особенно актуальными в этом сезоне вчера в 9:01

Весна приносит не только радость, но и угрозу для собак: клещи начинают активизироваться раньше! Узнайте, как защитить вашего питомца.

Читать полностью » Тишина станет вашим другом: зная три простые техники, управление лайом собаки возможно всем вчера в 7:07

Разобраться в том, почему собаки лают, и как приучить питомца к тишине — возможно проще, чем кажется.

Читать полностью » Запах еды притягивает — но что делать, если кот вдруг отказывается от пищи без видимых причин вчера в 5:42

Отказ от еды у кота может быть сигналом о болезни или просто капризом. Узнайте, как реагировать на это поведение.

Читать полностью » Когда любовь говорит без слов: как собака показывает привязанность через мелочи вчера в 3:46

Собака — это не просто питомец, а верный друг, который показывает свою любовь жестами и взглядами.

Читать полностью » Как маленькая собака видит большой мир: страх и поведение в условиях гиперопеки вчера в 1:50

Почему маленькие собаки ведут себя так, как ведут? Причины их страха сидят в нашем поведении и привычках.

Читать полностью » Утро с агрессией: как двухразовый режим питания нарушает здоровье домашних хищников 24.02.2026 в 18:10

Правильное питание кошек — это не просто привычка, а необходимость для их здоровья и счастья. Узнайте, как избежать ошибок.

Читать полностью » Кошка кусает во время ласки — но причина кроется в сигнале, который вы пропустили 24.02.2026 в 15:03

Понимание поведения вашей кошки может кардинально изменить ваши отношения с ней и снизить недоразумения.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Когда каждая секунда имеет значение: удивительные факты о времени мочеиспускания у животных
Авто и мото
Проблемы с китайскими авто: подводные камни и важные детали, которые надо проверять перед покупкой
Еда
Крышка скажет все без слов: простой тест покажет, пережили ли зиму домашние заготовки
Красота и здоровье
Дорого и бесполезно: кому на самом деле нужно сдавать генетические тесты
Туризм
Досмотр электроники — обязательное условие: правила провоза багажа, которые изменят ваши путешествия
Туризм
Мегаполисы выселяют душу: аутентичная Испания теперь прячется в тишине средневековых каменных деревень
Спорт и фитнес
Висцеральный жир вместо рельефа: игнорирование фаз метаболизма превращает спорт в самообман
Наука
Солнце в бутылке: особая жидкость годами хранит тепло внутри молекул без потерь и утечек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet