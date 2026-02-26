Жирорастворимая ловушка: три главных витамина, которые превращаются в токсины при передозировке

Весной домашние животные на натуральном питании сталкиваются с дефицитом витаминов, аналогичным человеческому гиповитаминозу. Тип рациона определяет необходимость добавок: промышленные корма уже сбалансированы по биохимическим нормам, а свежие продукты требуют корректировки. Ветеринары рекомендуют учитывать сезонные факторы для поддержания здоровья питомцев. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Ключевой фактор — вид кормления: сухие и влажные корма из магазинов содержат все вещества в оптимальных пропорциях. При натуральном рационе весной возникает риск дефицита, когда требуется витаминно-минеральная подкормка. Специалисты подчеркивают важность профессионального подбора комплексов, чтобы избежать вреда.

"Если у животного концентрированный тип питания, то есть сухой или влажный корм из магазина, то рацион уже сбалансирован и не требует добавок. При натуральном типе питания весной, как и у людей, у животных наблюдается некоторый дефицит витаминов, так называемый весенний гиповитаминоз. В этом случае можно добавлять витаминно-минеральные подкормки", — пояснил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам Шелякова, переизбыток витаминов опаснее дефицита, особенно жирорастворимых A, D, E, способных вызвать отравление. Комплексы назначают курсами дважды в год: весной для восполнения и осенью для адаптации к темноте. Соблюдение дозировки предотвращает риски для организма питомца.