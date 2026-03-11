Лужи манят, беды следуют: весенние прогулки сеют инфекции среди домашних любимцев

Весной здоровье питомцев испытывает серьезные испытания: возрастает частота заболеваний, включая хронические, из-за повышенной влажности, увеличения физической активности и частых контактов между животными. Владельцы часто провоцируют проблемы, не осознавая рисков, связанных с резкими изменениями режима. После зимнего затишья питомцы выходят на прогулки в новые погодные условия, что усиливает нагрузку на организм. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Ветеринар подчеркивает, что с приходом весны меняется режим активности: животные больше двигаются и контактируют друг с другом. Увеличение влажности и внешних факторов во время прогулок влияет на самочувствие питомцев, требуя повышенного внимания от хозяев. Резкий переход от малоподвижности к интенсивным нагрузкам может привести к перегрузке.

"Весной появляется больше влаги, животные начинают больше двигаться и чаще контактируют друг с другом. В переходный период от зимы к лету количество болезней действительно может увеличиваться, в том числе и хронических. Это связано не только с погодными условиями, но и с изменением активности питомцев. Когда животные начинают чаще взаимодействовать между собой, риск различных заболеваний становится выше. Поэтому владельцам стоит внимательнее следить за состоянием животных", — сказал Евгений Цыпленков.

Специалист рекомендует увеличивать продолжительность и интенсивность прогулок постепенно, чтобы избежать переутомления и переохлаждения. По словам Цыпленкова, резкие многокилометровые пробеги после зимы провоцируют проблемы с лапами, суставами и простуду на сырой местности. Основное правило — не перегружать организм, адаптируя нагрузку плавно. Любые изменения в поведении питомца сигнализируют о возможных проблемах, и при их появлении стоит немедленно обратиться к ветеринару.