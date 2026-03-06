Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Грусть взгляд в сторону
Грусть взгляд в сторону
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 19:27

Хрупкое равновесие на грани распада: весеннее солнце выжигает остатки серотонина в крови

Весной организм переживает сложную сезонную адаптацию, сопровождающуюся ослаблением иммунитета, авитаминозом и гормональными сдвигами, что биохимически усиливает тревогу и депрессивные состояния. У людей с алкогольной зависимостью это повышает риск срывов и запоев, провоцируя эпизоды делирия из-за накопленного дефицита нейротрансмиттеров. Ранее врач-психиатр Степан Фимкин отмечал рост острых психозов весной. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Психиатр-нарколог Александр Панов, главный врач ООО "ПС Клиника", объяснил, что зимняя усталость усугубляет внутреннее напряжение, делая переход к весне испытанием для психоэмоционального баланса. Антропологически это связано с эволюционными ритмами, когда организм борется с нехваткой света и витаминов. Специалист подчеркивает необходимость своевременного вмешательства для предотвращения эскалации.

"Весной происходит сезонная перестройка организма, возможны общее ослабление, истощение, авитаминоз. Переход из зимы в весну у некоторых людей может сопровождаться тревожными или депрессивными состояниями. На этом фоне может усиливаться интерес к алкоголю, иногда появляются запои и увеличивается общее потребление спиртного. А уже на выходе из запоя у части пациентов могут возникать эпизоды алкогольного делирия, так называемой белой горячки", — отметил Александр Панов.

По словам Панова, вместо алкоголя стоит выбрать витаминотерапию, прогулки и легкие нагрузки, поддерживающие серотониновый баланс. При необходимости подключают медикаменты под контролем психиатра. Такой подход минимизирует риски и помогает гармонично перестроиться под весенние ритмы.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Весна пришла, силы исчезли: эти симптомы кричат о нехватке витаминов сегодня в 15:39

Терапевт Мария Беляева перечислила NewsInfo признаки нехватки витаминов в организме весной. 

Читать полностью » Слабость прячет катастрофу: асимметрия лица и странная речь выдают опасный сбой в сосудах мозга сегодня в 15:20

Обычное недомогание может оказаться предвестником серьезного сбоя в работе организма, когда счет идет на минуты и требуется мгновенная проверка пары симптомов.

Читать полностью » Идеальная челка для каждого лица: советы от ведущих стилистов нового сезона 2026 года сегодня в 15:06

Весна 2026 года принесет на подиумы новые эстетические решения и акценты, главными из которых станут стильные челки.

Читать полностью » Зеркало больше не пугает: простая смена плотного крема на флюид стирает годы с усталого лица сегодня в 14:34

Привычное тональное средство внезапно начало подчеркивать каждую пору и западать в складки, превращая утренний макияж в изнурительную борьбу за свежесть лица.

Читать полностью » Метаболизм берет выходной: тело начинает копить запасы из-за хитрой ловушки комфорта и лени сегодня в 14:17

Биологические изменения и привычный комфорт создают опасный союз, заставляя тело накапливать лишние килограммы даже при сохранении прежнего рациона питания.

Читать полностью » Несколько простых шагов — и весенние аллергии потеряли силу: как защитить кожу от вреда сегодня в 12:24

Весеннее пробуждение природы приносит не только радость, но и аллергию — важные подробности, о которых стоит знать в начале сезона.

Читать полностью » Самолётное кресло становится капканом для сосудов: неподвижность в воздухе выдаёт тайные болезни сегодня в 12:12

Привычный дискомфорт в нижних конечностях после долгого нахождения в кресле лайнера может оказаться предвестником серьезных сбоев в работе организма.

Читать полностью » Как спортивная обувь меняет стиль: новый взгляд на сочетание кроссовок и юбок в уличной моде 2026 года сегодня в 11:46

Сочетание кроссовок с юбками в 2026 году становится символом комфорта и стиля, меняя привычные правила моды.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Спортзал в кармане пиджака: микронагрузки за пять минут дают эффект полноценной часовой тренировки
Наука
Скелет заговорил спустя миллионы лет: цифровой двойник предка изменил карту древнего мира
Спорт и фитнес
Живот надулся, как парус: простые движения корпуса вытесняют лишние газы лучше любых таблеток
Недвижимость
Стены греют, а ламинат холодит: вязаный текстиль исправляет главную ошибку ремонта в новостройке
Спорт и фитнес
Гравитация больше не правит телом: спина обретает стальную выносливость в одной стихии
Наука
Тайное послание из ледяного плена: старый гравий под ледником Крари пугает своей точностью
Недвижимость
Рынок недвижимости живет в ритме деловых сезонов: активность покупателей подчиняется скрытым циклам
Недвижимость
Покрытие керамики хрупко как стекло: влага в порах провоцирует деградацию при каждом новом нагреве
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet