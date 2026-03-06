Хрупкое равновесие на грани распада: весеннее солнце выжигает остатки серотонина в крови

Весной организм переживает сложную сезонную адаптацию, сопровождающуюся ослаблением иммунитета, авитаминозом и гормональными сдвигами, что биохимически усиливает тревогу и депрессивные состояния. У людей с алкогольной зависимостью это повышает риск срывов и запоев, провоцируя эпизоды делирия из-за накопленного дефицита нейротрансмиттеров. Ранее врач-психиатр Степан Фимкин отмечал рост острых психозов весной. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Психиатр-нарколог Александр Панов, главный врач ООО "ПС Клиника", объяснил, что зимняя усталость усугубляет внутреннее напряжение, делая переход к весне испытанием для психоэмоционального баланса. Антропологически это связано с эволюционными ритмами, когда организм борется с нехваткой света и витаминов. Специалист подчеркивает необходимость своевременного вмешательства для предотвращения эскалации.

"Весной происходит сезонная перестройка организма, возможны общее ослабление, истощение, авитаминоз. Переход из зимы в весну у некоторых людей может сопровождаться тревожными или депрессивными состояниями. На этом фоне может усиливаться интерес к алкоголю, иногда появляются запои и увеличивается общее потребление спиртного. А уже на выходе из запоя у части пациентов могут возникать эпизоды алкогольного делирия, так называемой белой горячки", — отметил Александр Панов.

По словам Панова, вместо алкоголя стоит выбрать витаминотерапию, прогулки и легкие нагрузки, поддерживающие серотониновый баланс. При необходимости подключают медикаменты под контролем психиатра. Такой подход минимизирует риски и помогает гармонично перестроиться под весенние ритмы.