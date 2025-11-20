Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Руины форта Святого Иоанна, Котор
Руины форта Святого Иоанна, Котор
© commons.wikimedia.org by Prioryman is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 13:18

Черногория в несезон поразила тишиной и красотой — турист открыл маршрут, о котором летом даже не мечтают

Серпантины к Котору открыли новые виды, зафиксировали автопутешественники

Когда туристические прилавки закрываются на замок, пляжные полотенца уходят в тень, а на побережье появляются первые весенние дожди, Черногория неожиданно открывает другую сторону своего характера. В несезон здесь почти нет шумных компаний, но остаётся уют старых городов, мягкий воздух, пустые дороги и насыщенная природа. Именно в этот период можно увидеть страну такой, какой она остаётся для местных жителей: спокойной, горной и необычайно красивой.

Весенняя поездка превращается в маршрут, в котором главное — не пляж, а впечатления. Этот путь ведёт к пещерам, старинным столицам, монастырям и национальным паркам. На фоне свежего воздуха и отсутствия толп даже самые известные локации воспринимаются по-новому. Так складывается короткий, но насыщенный автотрип для тех, кто хочет увидеть Черногорию без летнего шума. О своем приключении рассказала Раиса Ханукаева в канале на Дзен "Яндекс Путешествия".

Основные впечатления и логика маршрута

Несезон раскрывает преимущества, которых летом не заметить: прохлада делает подъёмы в горы комфортными, дождливые дни превращают пейзажи в драматичные панорамы, дороги становятся свободными. Автотур легко вместит сразу несколько направлений — от карстовых пещер и необычных городов до монастырей, укрывшихся в скалах, и птичьих заповедников.

Меняется и ритм: вместо суеты набережных — тихие прогулки по старым кварталам. Вместо очередей в музеях — ощущение, что времени для исследования города гораздо больше. Именно так рождается уникальная версия путешествия, где каждый поворот серпантина открывает ещё один слой страны.

Сравнение

Локация

Что даёт несезон

Особенности

Кому подойдёт

Lipa Cave

стабильная температура и свободные группы

2,5 км ходов, мягкая подсветка

любителям природы

Цетинье

нет толп, атмосферные улицы

музеи, монастырь, кафаны

поклонникам истории

Ловчен

прохладный подъём

461 ступенька, панорамы страны

тем, кто любит виды

Котор и побережье

меньше туристов

крепости, соборы, римская мозаика

тем, кто ценит архитектуру

Острог

доступ круглый год

монастырь в скале

паломникам и путешественникам

Скадарское озеро

спокойный бёрдвотчинг

пеликаны, водные прогулки

ценителям природы

Советы шаг за шагом

  1. Арендуйте автомобиль заранее: весной цены ниже, а выбор моделей больше.
  2. Начните маршрут с Липской пещеры: температура внутри стабильная и идеально подходит для первых часов поездки.
  3. Зайдите в Цетинье на прогулку по низким улочкам и в один из музеев, чтобы лучше понять историческую часть страны.
  4. Поднимитесь на Ловчен в утренние часы: солнце мягкое, а серпантины проще преодолевать при небольшом трафике.
  5. Спуститесь в Котор через знаменитые 13 "шпилек", делая остановки на смотровых точках.
  6. Исследуйте побережье: крепостные стены, соборы, музеи, римские мозаики — в несезон они работают без очередей.
  7. Поднимитесь к Острожскому монастырю пешком: так путь будет спокойнее и атмосфернее.
  8. Завершите маршрут прогулкой по Скадарскому озеру: выберите раннее время, чтобы застать птичьи колонии.
  9. Для перекусов выбирайте местные рынки: сезонные овощи, свежая выпечка и пршут здесь вкуснее и дешевле.
  10. В горах всегда держите под рукой куртку и дождевик: весной погода переменчива.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Полагаться только на пляжный отдых → разочарование при плохой погоде → выбрать несезонный маршрут с акцентом на природу и архитектуру.
  2. Ехать к Острогу без подготовки → стресс на серпантине → оставить машину ниже и пройти пешком.
  3. Приезжать в Котор без информации о парковках → высокая стоимость → оставлять авто на подъезде к городу и идти пешком через променад.
  4. Планировать Дурмитор на один день → потеря времени → выбрать Скадарское озеро или Ловчен для короткой поездки.
  5. Покупать продукты только в супермаркетах → скучный гастроопыт → идти на рынки за свежими сезонными фруктами и пршутом.

А что если…

А что если погода подведёт? В Черногории несезон не лишает путешествия смысла. Дожди делают каньоны выразительнее, пещеры — уютнее, а старые города — атмосфернее. В отличие от летнего ажиотажа, даже закрытые кафе не нарушают маршрут: альтернатив всегда достаточно. Можно изучать музеи, ехать в горы, искать малоизвестные виды, пробовать нестандартные блюда в тихих кафанах. Несезон — это не про отсутствие солнца, а про свободу выбора и отсутствие толп.

Плюсы и минусы

Несезон в Черногории

Плюсы

Минусы

Путешествие весной или осенью

меньше туристов, прохлада, свободные дороги, фото без толп

возможно дождливо, часть кафе закрыта

Автопоездка

гибкость маршрута, доступ в горы

серпантины требуют внимательности

Посещение пещер и монастырей

комфортная температура, нет очередей

ограниченное время экскурсий

Прогулки по побережью

приятный климат, спокойные улочки

море ещё холодное

FAQ

Как спланировать автотрип по Черногории в несезон?
Начать с расчёта времени на серпантины и горные дороги, затем добавить ключевые точки — Липскую пещеру, Цетинье, Ловчен, Котор, Острог и Скадарское озеро.

Что лучше выбрать для прогулки по побережью: Херцег-Нови, Будву или Котор?
Каждый город хорош по-своему. Для архитектуры — Котор, для набережной — Херцег-Нови, для древних соборов — Будва.

Мифы и правда

Миф: в несезон ехать в Черногорию не имеет смысла.
Правда: весной страна раскрывает природные и исторические локации гораздо ярче, чем летом.

Миф: можно посмотреть всё за один день.
Правда: серпантины и горные маршруты требуют времени, а локаций гораздо больше, чем кажется.

Миф: погода обязательно испортит планы.
Правда: дожди не мешают посещать пещеры, монастыри, музеи и даже побережье.

2 интересных факта

  1. Липская пещера светится иначе в дождливые дни — влажность подчёркивает текстуру камня.
  2. Венецианское влияние в архитектуре Котора, да и многих других городов морского побережья Черногории, является преобладающим.

Исторический контекст

  1. Цетинье закрепилось как королевская столица в XIX веке и долгое время оставалось культурным центром страны.
  2. Ловчен — не только вершина, но и символ черногорской независимости: там покоится Пётр II Петрович-Негош.
  3. Острожский монастырь стал важнейшим паломническим центром в XX веке и сегодня принимает гостей со всего православного мира.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лифт Санта-Жушта – инженерное чудо с видом на Лиссабон и его исторические районы сегодня в 4:34
Путеводитель по Лиссабону: 10 мест, которые нельзя пропустить в солнечной столице Португалии

Лиссабон — это город, который живёт историей и культурой. Узнайте, что обязательно стоит увидеть и чем заняться в этом солнечном уголке Европы.

Читать полностью » Эйфелева башня привлекла 7 млн туристов за последний год сегодня в 3:20
Прогулка по Сене – увидь Париж с воды, и ты влюбишься в него навсегда!

Париж — это не только город огней, но и место, где каждый уголок хранит свою уникальную историю. Узнайте, что обязательно стоит увидеть в этом удивительном городе.

Читать полностью » Итакаре стал популярным экотуристическим направлением на южном побережье Баии — туристы сегодня в 2:15
В Итакаре спрятаны скрытые пляжи и водопады, о которых вы не знали: начните своё путешествие здесь

Итакаре — это бразильский рай, где природа, экотуризм и пляжи сочетаются в уникальном месте для отдыха и приключений.

Читать полностью » Барселона вновь стала самым популярным туристическим направлением — eDreams ODIGEO сегодня в 1:14
Барселона снова на пьедестале: почему этот город стал королём туризма

Барселона продолжает удерживать лидерство в туризме, однако новые города становятся всё более популярными. Узнайте, как изменяются туристические предпочтения.

Читать полностью » Миланская транспортная система признана одной из лучших в Италии — эксперты сегодня в 0:24
Город открытий: что скрывает Милан от туристов и жителей

Путешественники рассказали, что делает жизнь в Милане уникальной и почему этот город привлекает людей со всего мира.

Читать полностью » Андорру прославили лыжи, пешие маршруты и культурные достопримечательности сегодня в 0:01
Термальные источники, горные вершины и уникальная культура: 5 причин поехать в Андорру прямо сейчас

Андорра — это место, где сочетаются активные приключения и глубокая история. Узнайте, какие маршруты и развлечения станут для вас незабываемыми!

Читать полностью » Армянская молодежь отличается яркой внешностью и стилем — блог Коновалова вчера в 23:26
В Армении попробовал лаваш — теперь понимаю, почему про него шутят даже местные

Российская путешественница делится неожиданными открытиями о жизни, традициях и людях Армении. Чем поразил Ереван — город хлеба и дружелюбия?

Читать полностью » Высокие цены и толпы туристов разочаровали в Дубае — блогер Лисейкина вчера в 22:26
Заплатила в Дубае в 10 раз больше — рассказываю, за что туристы реально переплачивают

Не все путешественники остаются в восторге от Дубая: город поражает внешней роскошью, но способен разочаровать ожиданиями. Почему так происходит?

Читать полностью »

Новости
Наука
Анализ редкого сигнала ставит под сомнение привычные модели космоса — Кристофер Берри
Садоводство
Дымовые шашки уничтожают плесень в больших помещениях, но требуют герметичности
Садоводство
Ноябрьская очистка коры снижает риск грибковых заболеваний — агрономы
Еда
Слоёный салат с курицей и грибами охлаждают перед подачей — повар
Еда
Шампиньоны с луком на сковороде получаются сочными — повар
Авто и мото
Kia Soul регулярно занимает первые места в мировых рейтингах надежности — TopSpeed
Садоводство
Подсушка среза предотвращает гниение черенка кактуса — агрономы
Дом
Советы по сдаче квартиры: как предусмотреть все риски для защиты имущества
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet