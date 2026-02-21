Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Почва весной
© Pravda.Ru by Игорь Лыткин is licensed under Public domain
Иван Трухин Опубликована сегодня в 15:40

Земля тянет влагу из корней назад: фатальная ошибка весенней подкормки губит саженцы за сутки

Весенние работы в саду требуют от дачников не только усердия, но и глубокого понимания биохимических процессов, происходящих в почве и растениях. Избыточное стремление к интенсификации урожая через массовое применение агрохимии часто становится причиной физиологического стресса культур. Нарушение водно-солевого баланса и агрессивное воздействие на экосистему участка могут свести к минимуму все усилия по выращиванию ягод и овощей. Об этом сообщает MosTimes.

Особую опасность представляет бесконтрольное использование минеральных составов, которые при высокой концентрации превращают почвенный раствор в агрессивную среду. По словам Владимира Викулова, избыток солей буквально вытягивает влагу из тканей, провоцируя увядание и блокируя нормальное питание корней. Также эксперт предостерег от избыточных химических опрыскиваний без предварительного анализа состояния сада после зимнего периода.

"Если человек использует средства защиты растений во время цветения, то он просто уничтожает своих главных помощников, становится опылителей все меньше", — подчеркнул Владимир Викулов.

Рациональный подход к земледелию исключает и ненужные механические манипуляции, такие как повторная перекопка тяжелых субстратов. Специалист напомнил, что для подзолистых почв Подмосковья достаточно осенней обработки, а весной следует ограничиться лишь легкой культивацией и формированием гряд. Избегая дублирования операций и сохраняя популяцию насекомых-опылителей, садовод обеспечивает естественное развитие агроценоза и стабильное плодоношение. Подобная стратегия позволяет сохранить экологическую чистоту ранних культур, включая жимолость и садовую землянику.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

