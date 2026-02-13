Заморозки после тепла атакуют рассаду: перепад температур запускает опасные процессы внутри клеток

Весенние заморозки способны нанести рассаде ущерб, который не виден сразу, но запускает разрушительные процессы на уровне клетки. Об этом рассказала научный сотрудник кафедры агрохимии и биохимии растений факультета почвоведения МГУ, доктор биологических наук Людмила Воронина в эфире Pravda.Ru.

Что происходит с клеткой при холодовом стрессе

Даже кратковременное понижение температуры отражается на базовых физиологических механизмах растения. По словам специалиста, холод нарушает обмен веществ и влияет на движение цитоплазмы, изменяя её физические свойства. Клеточная среда становится более вязкой, что затрудняет нормальное протекание процессов жизнедеятельности.

"При низких краткосрочных температурных стрессах нарушается обмен в растительной клетке и движение цитоплазмы. Растительная клетка становится более вязкой, может происходить замораживание влаги, образуются кристаллы, что становится более опасным для растительной клетки. При сильных заморозках происходит денатурация белка, что ведет к гибели клетки", — пояснила доктор биологических наук.

Образование кристаллов льда внутри тканей становится критическим фактором. Они повреждают клеточные структуры, а при более серьёзных заморозках запускается денатурация белков — процесс, фактически несовместимый с жизнью клетки.

Почему весенние перепады особенно опасны

Риск возрастает в период, когда растения уже вступили в фазу вегетации. Резкие температурные колебания усиливают стресс, поскольку обменные процессы активизированы, а ткани становятся более чувствительными к внешним воздействиям. В таких условиях любое дополнительное неблагоприятное влияние может усугубить повреждения.

Эксперт подчёркивает, что особое внимание следует уделять состоянию корневой системы. Поддержка корней позволяет снизить последствия холода и повысить шансы растения на восстановление после кратковременных заморозков.

Как помочь растениям пережить холода

Весной ключевым фактором остаётся правильный водный режим. Особенно это актуально для лёгких песчаных почв, где влага быстро уходит, а значит, растения быстрее испытывают дефицит воды. Своевременный полив помогает снизить выраженность негативных явлений.

"Растения весной должны быть обеспечены хорошо влагой, стоит не забывать о поливе, он всегда будет предупреждать негативные явления. Органические удобрения будут способствовать утеплению корневой системы растений и таким образом немножко ее укрывать, адаптировать. Но ни в коем случае нельзя перебарщивать с минеральными удобрениями", — отметила эксперт.

Органические удобрения выполняют не только питательную, но и защитную функцию, способствуя утеплению корней. При этом избыточное внесение минеральных подкормок может усилить стрессовую нагрузку. В экстремальных условиях допускается применение препаратов ауксинового ряда, которые повышают устойчивость и поддерживают иммунитет растений.