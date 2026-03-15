Время браться за веник — как весенние хлопоты спасают здоровье и продлевают жизнь вещей

Весна стучится в окно, а в квартире еще висит зимняя пыль — густая, как туман в ноябре. Знакомая на днях полезла в шкаф за курткой, и оттуда выкатились комки грязи с подошв, а на полках осела серая паутина. В жару такое дерьмо оживает: аллергены летают, плесень в углах расползается, а жир на плите превращается в камень. В апреле-мае, когда отопление вырубили и плюс за окном держится, самое время браться за дело — иначе ремонт подождет, а здоровье нет. Сосед снизу уже жалуется на потеки от твоих ковриков. Быстрая уборка с умом сэкономит нервы, силы и бабки на химчистку.

"Зимой в квартирах скапливается пыль с клещами и спорами плесени, которые вызывают аллергию и усталость. Начинайте уборку с верха вниз, чтобы грязь не оседала повторно. Всегда проверяйте сроки годности в ванной и на кухне — просрочка плодит бактерии. Пылесос и выбивалка для мебели обязательны, а соду с уксусом используйте вместо дорогой химии." Консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

Зачем затевать весеннюю уборку

За зиму в закрытых квартирах накапливается пыль, клещи, их отходы, споры плесени в сырых местах и шерсть с кожей от питомцев. Хорошая чистка поверхностей, ковров и проветривание снижает эти аллергены. Без нее весной чиханье и насморк гарантированы.

Грязь с жиром стирает мебель, текстиль и отделку как наждачка. Удаление всего скопленного продлевает срок службы вещей. Экономия на ремонте выходит солидной.

Плюс разбираешь зимний гардероб, выкидываешь хлам. Квартира дышит свободнее, места больше.

Что собрать для дела

Сначала осмотрите запасы: тряпки, губки, салфетки, мешки для мусора, резиновые перчатки, фартук. Добавьте чистящие порошки для плиты, духовки, кафеля, ванны, хрома, мебели, ковров, плюс средство для посуды, мыло, соду, стиральный порошок, таз, швабру, веник, половой тряпки, пылесос, выбивалку.

Без этого арсенала уборка растянется. Проверяйте наличие заранее, чтобы не бегать в магазин посреди дела. Копеечные средства вроде соды бьют химию по эффекту.

Все готово — вперед, без спешки.

Прихожая без зимнего хлама

Берите за правило: апрель-май, после отопления, когда тепло стабильно. Освежите шарфы, шапки, куртки — стирка, щетка или химчистка. Разберите вход: вещи на места, мусор в урну, ключи в органайзер. Мусор у двери чреват штрафами.

Пылесосом или водой коврики, при нужде — новые. Протрите домофон, роутер, продезинфицируйте. Обувь по сезону на виду, зиму — в шкаф.

Сверху вниз: пыль с потолка, потом пол. Грязь не вернется.

Так прихожая перестает быть свалкой.

Ванная без плесени и налета

Ревизия: просрочку, пустые банки, старые губки в мусор. Этикетки стерлись — выкидывайте косметику, лекарства. Аптечка тоже под проверку. Бактерии прячутся за блеском.

Зеркало мокрое? Чистите вытяжку: решетку открутите, пыль и жир уберите. Швы плитки от плесени — хлор или антисептик. Известковый налет смойте, слив прочистите гранулами или гелем, потом ополосните.

Стиралку: литр уксуса, стакан соды в барабан, цикл на 90 градусов. Уплотнитель щеткой с мылом, протрите насухо.

Кухня от жира и пыли

Вытяжка: фильтры в мыле с содой на 20 минут. Плиту — жидкостью или содовой кашицей, без абразива. Мыло хозяйственное растворите горячей водой. Чистка сантехники бережет здоровье.

Уксус с водой 1:1, сода сверху, пена через 30 минут — смойте. Шкафы: продукты на сроки, пустое вон, внутри-снаружи помыть и продезинфицировать. Мебель протрите.

Мебель и шторы как новые

Снимайте накидки, белье в стирку. Мебель выбейте, пылесосом пройдитесь, пыль с каркаса сотрите. Химию берите мягкую. Двухэтапная чистка стиралки спасает от запаха.

Пятна: сода, уксус, вода пульверизатором, через 20 минут губка. Тест на скрытом месте, не заливайте. Нашатырь с уксусом для застарелого, пена для бритья на светлое.

Шторы: стряхните пыль, в мешок для стирки. Хлопок, лен — до 40 градусов, отжим 400. Жаккард, софт — 30 без отжима. Тюль, органза, вискоза — 30 без оборотов. Ошибки стирки убивают ткань.

"Весной фокус на труднодоступных зонах: вытяжки, швы, уплотнители. Сода и уксус растворяют жир без вреда для поверхностей. Для мебели избегайте переувлажнения, всегда тестируйте. Шторы стирайте по типу ткани, иначе потеряют форму." Консультант по уборке и уходу за домом Татьяна Костина

FAQ

Как почистить стиральную машину?

Смешайте литр уксуса и стакан соды, залейте в барабан, запустите на 90 градусов. Уплотнитель щеткой с мылом, потом насухо.

Что с плесенью в ванной?

Обработайте швы хлором или антисептиком, прочистите слив гранулами.

Как отстирать шторы?

По ткани: хлопок до 40 с отжимом 400, тюль до 30 без.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

