Весенний боб возвращается в тренды — но одна деталь решит, подойдёт ли он вам

Весна каждый год подталкивает к переменам — даже если речь всего лишь о стрижке. Короткие волосы ощущаются легче, укладываются быстрее и часто дают тот самый эффект "обновления", которого не хватает после зимы. Боб снова становится главным кандидатом на сезон: он универсален, выглядит современно и легко подстраивается под характер. Об этом сообщает Cosmopolitan.

Почему боб так хорошо "работает" весной

Боб — это не одна конкретная стрижка, а целая линейка вариантов: от мягких волн до графичной линии по подбородок и почти пикси. Его ценят за баланс между аккуратностью и свободой: при желании можно сделать укладку гладкой и строгой, а можно оставить лёгкую небрежность, которая выглядит естественно. Ещё один плюс — практичность. Когда в расписании больше прогулок, встреч и поездок, сокращённое время на сборы внезапно становится важным аргументом.

Выбор конкретной версии боба обычно упирается в три вещи: плотность волос, привычный стиль и готовность поддерживать форму. Чем короче длина и чем ровнее срез, тем заметнее отросшие концы — зато такая геометрия выглядит особенно "собранно". Более волнистые и текстурные варианты прощают мелкие огрехи и легче отрастают, оставаясь живыми и подвижными.

Восемь идей "весеннего боба" по настроению