Эмма Стоун
Эмма Стоун
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 4.0
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 10:04

Весенний боб возвращается в тренды — но одна деталь решит, подойдёт ли он вам

Весна каждый год подталкивает к переменам — даже если речь всего лишь о стрижке. Короткие волосы ощущаются легче, укладываются быстрее и часто дают тот самый эффект "обновления", которого не хватает после зимы. Боб снова становится главным кандидатом на сезон: он универсален, выглядит современно и легко подстраивается под характер. Об этом сообщает Cosmopolitan.

Почему боб так хорошо "работает" весной

Боб — это не одна конкретная стрижка, а целая линейка вариантов: от мягких волн до графичной линии по подбородок и почти пикси. Его ценят за баланс между аккуратностью и свободой: при желании можно сделать укладку гладкой и строгой, а можно оставить лёгкую небрежность, которая выглядит естественно. Ещё один плюс — практичность. Когда в расписании больше прогулок, встреч и поездок, сокращённое время на сборы внезапно становится важным аргументом.

Выбор конкретной версии боба обычно упирается в три вещи: плотность волос, привычный стиль и готовность поддерживать форму. Чем короче длина и чем ровнее срез, тем заметнее отросшие концы — зато такая геометрия выглядит особенно "собранно". Более волнистые и текстурные варианты прощают мелкие огрехи и легче отрастают, оставаясь живыми и подвижными.

Восемь идей "весеннего боба" по настроению

  1. Волнистый каштановый боб в духе Эммы Стоун — мягкие локоны и лёгкая текстура создают расслабленный, но продуманный образ.
  2. Гладкий тёмный боб, как у Селены Гомес, — вариант для тех, кто не хочет уходить в блонд и любит контраст в сочетании с пастелью и яркими цветами.
  3. Золотистый боб с объёмом, как у Сидни Суини, — длина чуть короче спереди визуально "поднимает" форму и делает стрижку более динамичной.
  4. Цветочные аксессуары, как у Зары Тиндалл, — маленькая деталь, которая мгновенно добавляет сезонности и помогает аккуратно убрать отросшую чёлку.
  5. Тупые концы и чёткая линия, как у Мод Апатоу, — графичный вариант "под календарь", когда хочется стиля без лишних усилий.
  6. Суперкороткие кудри, вдохновлённые образом Джесси Бакли, — смелый ход на грани пикси, который делает акцент на фактуре волос.
  7. Лоб с "взлетающей" чёлкой, как у Роуз Бирн, — компромисс для тех, кто не готов резко укорачивать длину, но хочет обновить форму.
  8. Полное осветление на длине до подбородка — идея для тех, кто давно думал о блонде: короткие волосы проще поддерживать визуально "живыми".
Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

