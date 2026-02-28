Лицо сереет, а силы тают: весенний упадок ресурсов скрывается в тарелке и лечится едой

Весной кожа часто тускнеет, а силы покидают организм из-за авитаминоза, вызванного дефицитом солнечного света и сменой сезонов. Биохимия подчеркивает роль витаминов в поддержке иммунитета и энергии: цитрусовые насыщают витамином C, жирная рыба восполняет витамин D, орехи и зелень обеспечивают витамины группы B и E. Разнообразный рацион помогает антропологически адаптированному человеку пережить межсезонье. Об этом сообщает MosTimes.

Диетолог Дарья Русакова, кандидат медицинских наук и член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, рекомендует включать в меню продукты с высоким содержанием витамина C, такие как киви, болгарский перец и квашеная капуста. По ее словам, зимой и ранней весной особенно актуален дефицит витамина D, который содержится в лососе, сардинах, яичных желтках, печени трески, сливочном масле и сметане. Специалист подчеркивает важность витаминов группы B и E из орехов, бобовых, растительных масел холодного отжима и зелени.

"Стоит включить в рацион разнообразные продукты, богатые витаминами, минералами. Это продукты, содержащие высокое количество витамина C. Цитрусовые, киви, болгарский перец, квашеная капуста", — рассказала Дарья Русакова.

Эксперт советует отдавать предпочтение щадящим методам приготовления пищи, чтобы сохранить витамины, разрушающиеся при нагреве, и правильно хранить продукты. Чем разнообразнее питание, тем эффективнее усваиваются нутриенты на биохимическом уровне. Такой подход минимизирует риски авитаминоза и поддерживает жизненный тонус.