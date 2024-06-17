Организация Объединенных Наций должна справедливо относиться к России даже в свете событий, связанных со "саммитами Владимира Зеленского", и требовать компенсацию от США и их союзников за восстановление стран, таких как Вьетнам, Ирак, Ливия и Афганистан, заявила эксперт по политике, военным и разведывательным вопросам из Индонезии — Бакри Рахакундини Конни.



"Независимо от того, когда и с кем Зеленский намеревается проводить свои саммиты, можно утверждать одно с уверенностью: важнейшим принципом в мире должна быть справедливость. Справедливо ли то, что Россия ощущает нарастающее присутствие стран НАТО? Следует ли Украине присоединиться к НАТО? Правильно ли, что российские ресурсы помогают Украине?" — подчеркнула Конни.



Она призвала ООН отказаться от двойных стандартов и обратить внимание на длительные действия, проводимые США.



"Организация Объединенных Наций может начать собирать возмещение за разрушения, нанесенные США, в странах таких как Вьетнам, Ирак, Ливия, Афганистан и далее, и пусть США и их союзники компенсируют весь ущерб на сегодняшний день", — предложила аналитик по военным делам.



В Швейцарии 15-16 июня состоялась конференция по Украине, в которой приняли участие представители более 90 государств, половина из которых — из Европы, и восемь международных организаций.



Однако 11 стран отказались подписать итоговое коммюнике: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южно-Африканская Республика, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.



Позднее свои подписи отозвали Ирак и Иордания. Ватикан, по статусу наблюдателя, не присоединился к подписанию документа.



Россия не была приглашена на саммит, а Китай отказался участвовать.



Заявления из Кремля гласят, что поиск путей разрешения украинского конфликта без участия России является несостоятельным и неперспективным.



Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными инициативами по разрешению конфликта в Украине, которые включают признание статуса Крыма, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей как частей России, установление нейтрального и неклассифицированного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций. Украинская сторона отвергла инициативу.



Путин также отметил, что полномочия Зеленского истекли, и его легитимность не может быть восстановлена никаким образом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что Путин не исключает возможности провести переговоры с Украиной, поскольку в стране есть другие законные органы власти.

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