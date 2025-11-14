Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Скакалка
Скакалка
© unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 12:47

Теннис, стретчинг и танцы: почему эти услуги привлекают больше денег и внимания

Теннисные корты и стретчинг: самые быстрорастущие спортивные услуги в России

Согласно данным платформы для автоматизации бизнес-процессов YCLIENTS, в первой половине 2025 года выручка предпринимателей, работающих в сфере спортивных услуг, показала значительный рост. Теннисные корты и услуги стретчинга продемонстрировали наибольший прирост, увеличив выручку на 82% и 68% соответственно. Эти показатели в несколько раз обогнали доходы фитнес-клубов, которые выросли лишь на 21,47%.

Лидеры роста в спортивной индустрии

Общая выручка спортивного направления в целом выросла на 21,1%, при этом отдельные категории показали гораздо более впечатляющие результаты. Наибольший рост выручки наблюдается в следующих областях:

  • Теннис - +82,23%

  • Стретчинг - +67,93%

  • Школы танцев - +58,79%

  • Игровые виды спорта - +50,71%

  • Фитнес-клубы - +21,47%

  • Студии йоги - +15,72%

  • Спортивные школы и секции - +13,72%

Такой рост обусловлен повышением интереса к спортивным занятиям, а также изменением в поведении потребителей, которые все чаще выбирают разнообразные фитнес-услуги для поддержания здоровья и физической формы.

Средний чек и изменение цен

Средний чек в спортивной индустрии увеличился на 7,52%, что также отражает растущий спрос на занятия. Однако в некоторых категориях прирост значительно выше. Например, теннис и сквош продемонстрировали прирост стоимости среднего чека на 31,75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прирост стоимости среднего чека:

Услуга Прирост среднего чека
Теннис и сквош +31,75%
Общая индустрия +7,52%

Этот рост может быть обусловлен не только увеличением стоимости отдельных услуг, но и повышением качества предлагаемых тренировок и доступности новых форматов, таких как индивидуальные тренировки и специализированные курсы.

Платежное поведение клиентов

Заметные изменения наблюдаются в платежном поведении клиентов. Всё больше россиян предпочитают оплачивать тренировки безналичным способом. Доля безналичных платежей увеличилась в среднем на 12,63%, что свидетельствует о росте популярности электронных способов оплаты.

Кроме того, количество предоплат значительно увеличилось, с 38,6% ростом. Это показывает, что клиенты становятся более организованными и заинтересованы в заранее оплаченных занятиях, что также помогает бизнесам планировать и прогнозировать доходы.

Платежные предпочтения:

Показатель Изменение
Доля безналичных платежей +12,63%
Количество предоплат +38,6%

Заключение

Рынок спортивных услуг в России продолжает активно расти, и по мере увеличения интереса к физической активности наблюдается значительное улучшение финансовых показателей. Особенно успешными оказались теннис и стретчинг, которые показали рост выручки в несколько раз выше среднего. С учетом изменений в платежном поведении, перехода к безналичным расчетам и увеличения доли предоплат, индустрия продолжит развиваться и привлекать новые инвестиции и клиентов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ball Press ускоряет развитие силы мышц ног и рук — фитнес-тренеры сегодня в 4:50
Узнала о Ball Press случайно — теперь пропал живот и спина не болит

Всего одно упражнение, которое одновременно задействует верх и низ тела, помогает подтянуть мышцы и сэкономить время — узнай, как правильно его выполнять.

Читать полностью » Гибкость ног можно улучшить с помощью простых упражнений — тренер Сандрин Арсизе сегодня в 4:27
Улучшил походку за неделю: оказывается, всё, что нужно — растяжка

Развить гибкость ног — это реально, и для этого не нужно быть профессиональным спортсменом. Простые упражнения для улучшения гибкости помогут вам улучшить самочувствие.

Читать полностью » Езда на велосипеде снижает стресс и улучшает сон — считают психологи сегодня в 4:10
Всего неделя на велосипеде — и я будто заново родилась: результат поразил

Всё больше городов становятся дружелюбными к велосипедистам. Почему это важно и как начать ездить на работу на велосипеде без стресса.

Читать полностью » Упражнения с эспандером укрепляют бёдра и ягодицы — фитнес-тренеры сегодня в 3:50
Достала эспандер из шкафа — тело стало другим, а кожа подтянулась

Пять простых движений с фитнес-резинкой помогут подтянуть тело, улучшить тонус кожи и избавиться от проявлений целлюлита, не выходя из дома.

Читать полностью » Упражнения для спины улучшили осанку у 85% людей — обозреватель Горак сегодня в 3:37
Это упражнение вернуло мою осанку за неделю: ничего сложного — всего 5 минут в день

Простой план из 5 упражнений для улучшения состояния спины и бедер, который можно выполнять без оборудования в любое время.

Читать полностью » Регулярная проверка давления снижает риск проколов — отмечают механики сегодня в 3:10
Проколола шину по пути и за 5 минут починила сама — теперь всегда так делаю

Прокол шины может случиться в самый неподходящий момент. Разбираем, как быстро устранить неисправность и продолжить поездку без лишних хлопот.

Читать полностью » Танцевальная тренировка Pop-n-Rock укрепила пресс по мнению инструкторов Zumba сегодня в 2:50
Танцую по 10 минут в день — тело подтянулось, а настроение взлетело до небес

Танцевальная тренировка Pop-n-Rock превращает обычное занятие в энергичную мини-вечеринку и помогает ощутить удовольствие от движения, не перегружая тело.

Читать полностью » Тренировки без отказа повысили силу и продлили спортивную карьеру, сообщает NDmais сегодня в 2:15
Раньше тренировалась до изнеможения, теперь — оставляю 1 повторение в запасе: результат налицо

Фитнес-тренеры рассказали о советском подходе к тренировкам без отказа влияет на современные методы силовых тренировок и почему он оказался таким успешным.

Читать полностью »

Новости
СКФО
МЧС доставило 24 тонны детских смесей в Ставрополье из фонда Примакова
СФО
В Новосибирске в 2025 году обновили и построили 80 километров теплосетей
Еда
Имбирные пряники украшали глазурью в Викторианскую эпоху — повар
Спорт и фитнес
Врач Александр Аржаков: обезболивающие не помогут при мышечной боли после тренировки
Авто и мото
Не дайте своему китайскому автомобилю разрушиться: что важно проверять и менять
Садоводство
Крахмал из картофельного отвара усиливает рост корней растений — агрономы
Наука
Морские ежи обладают сложной нервной системой без централизованного мозга — Джек Ульрих-Лютер
Красота и здоровье
Лаванда улучшает сон и снижает стресс — советы ботаника Елены Королёвой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet