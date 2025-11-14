Теннис, стретчинг и танцы: почему эти услуги привлекают больше денег и внимания

Согласно данным платформы для автоматизации бизнес-процессов YCLIENTS, в первой половине 2025 года выручка предпринимателей, работающих в сфере спортивных услуг, показала значительный рост. Теннисные корты и услуги стретчинга продемонстрировали наибольший прирост, увеличив выручку на 82% и 68% соответственно. Эти показатели в несколько раз обогнали доходы фитнес-клубов, которые выросли лишь на 21,47%.

Лидеры роста в спортивной индустрии

Общая выручка спортивного направления в целом выросла на 21,1%, при этом отдельные категории показали гораздо более впечатляющие результаты. Наибольший рост выручки наблюдается в следующих областях:

Теннис - +82,23%

Стретчинг - +67,93%

Школы танцев - +58,79%

Игровые виды спорта - +50,71%

Фитнес-клубы - +21,47%

Студии йоги - +15,72%

Спортивные школы и секции - +13,72%

Такой рост обусловлен повышением интереса к спортивным занятиям, а также изменением в поведении потребителей, которые все чаще выбирают разнообразные фитнес-услуги для поддержания здоровья и физической формы.

Средний чек и изменение цен

Средний чек в спортивной индустрии увеличился на 7,52%, что также отражает растущий спрос на занятия. Однако в некоторых категориях прирост значительно выше. Например, теннис и сквош продемонстрировали прирост стоимости среднего чека на 31,75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прирост стоимости среднего чека:

Услуга Прирост среднего чека Теннис и сквош +31,75% Общая индустрия +7,52%

Этот рост может быть обусловлен не только увеличением стоимости отдельных услуг, но и повышением качества предлагаемых тренировок и доступности новых форматов, таких как индивидуальные тренировки и специализированные курсы.

Платежное поведение клиентов

Заметные изменения наблюдаются в платежном поведении клиентов. Всё больше россиян предпочитают оплачивать тренировки безналичным способом. Доля безналичных платежей увеличилась в среднем на 12,63%, что свидетельствует о росте популярности электронных способов оплаты.

Кроме того, количество предоплат значительно увеличилось, с 38,6% ростом. Это показывает, что клиенты становятся более организованными и заинтересованы в заранее оплаченных занятиях, что также помогает бизнесам планировать и прогнозировать доходы.

Платежные предпочтения:

Показатель Изменение Доля безналичных платежей +12,63% Количество предоплат +38,6%

Заключение

Рынок спортивных услуг в России продолжает активно расти, и по мере увеличения интереса к физической активности наблюдается значительное улучшение финансовых показателей. Особенно успешными оказались теннис и стретчинг, которые показали рост выручки в несколько раз выше среднего. С учетом изменений в платежном поведении, перехода к безналичным расчетам и увеличения доли предоплат, индустрия продолжит развиваться и привлекать новые инвестиции и клиентов.