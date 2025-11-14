Теннис, стретчинг и танцы: почему эти услуги привлекают больше денег и внимания
Согласно данным платформы для автоматизации бизнес-процессов YCLIENTS, в первой половине 2025 года выручка предпринимателей, работающих в сфере спортивных услуг, показала значительный рост. Теннисные корты и услуги стретчинга продемонстрировали наибольший прирост, увеличив выручку на 82% и 68% соответственно. Эти показатели в несколько раз обогнали доходы фитнес-клубов, которые выросли лишь на 21,47%.
Лидеры роста в спортивной индустрии
Общая выручка спортивного направления в целом выросла на 21,1%, при этом отдельные категории показали гораздо более впечатляющие результаты. Наибольший рост выручки наблюдается в следующих областях:
-
Теннис - +82,23%
-
Стретчинг - +67,93%
-
Школы танцев - +58,79%
-
Игровые виды спорта - +50,71%
-
Фитнес-клубы - +21,47%
-
Студии йоги - +15,72%
-
Спортивные школы и секции - +13,72%
Такой рост обусловлен повышением интереса к спортивным занятиям, а также изменением в поведении потребителей, которые все чаще выбирают разнообразные фитнес-услуги для поддержания здоровья и физической формы.
Средний чек и изменение цен
Средний чек в спортивной индустрии увеличился на 7,52%, что также отражает растущий спрос на занятия. Однако в некоторых категориях прирост значительно выше. Например, теннис и сквош продемонстрировали прирост стоимости среднего чека на 31,75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Прирост стоимости среднего чека:
|Услуга
|Прирост среднего чека
|Теннис и сквош
|+31,75%
|Общая индустрия
|+7,52%
Этот рост может быть обусловлен не только увеличением стоимости отдельных услуг, но и повышением качества предлагаемых тренировок и доступности новых форматов, таких как индивидуальные тренировки и специализированные курсы.
Платежное поведение клиентов
Заметные изменения наблюдаются в платежном поведении клиентов. Всё больше россиян предпочитают оплачивать тренировки безналичным способом. Доля безналичных платежей увеличилась в среднем на 12,63%, что свидетельствует о росте популярности электронных способов оплаты.
Кроме того, количество предоплат значительно увеличилось, с 38,6% ростом. Это показывает, что клиенты становятся более организованными и заинтересованы в заранее оплаченных занятиях, что также помогает бизнесам планировать и прогнозировать доходы.
Платежные предпочтения:
|Показатель
|Изменение
|Доля безналичных платежей
|+12,63%
|Количество предоплат
|+38,6%
Заключение
Рынок спортивных услуг в России продолжает активно расти, и по мере увеличения интереса к физической активности наблюдается значительное улучшение финансовых показателей. Особенно успешными оказались теннис и стретчинг, которые показали рост выручки в несколько раз выше среднего. С учетом изменений в платежном поведении, перехода к безналичным расчетам и увеличения доли предоплат, индустрия продолжит развиваться и привлекать новые инвестиции и клиентов.
