Сделал разминку не так — и попал к врачу: ошибка, которую совершают все новички
Регулярные тренировки без правильной подготовки часто приводят к травмам — особенно среди тех, кто занимается спортом непрофессионально. Как показало исследование и подтвердил спортсмен-самбист общества спортивных единоборств "Отечество" Денис Гольцов, почти 40% всех обращений за медицинской помощью среди любителей спорта связаны с повреждениями коленного сустава.
Основные типы спортивных травм
"Не бывает безопасных резких движений: чаще всего травмы возникают при неправильных приземлениях или поворотах корпуса", — отметил Денис Гольцов.
|Вид травмы
|Доля от общего числа случаев
|Причины
|Повреждения коленного сустава
|40%
|Резкие повороты, неправильное приземление
|Травмы голеностопа
|25%
|Неровная поверхность, слабая фиксация стопы
|Повреждения плеча и локтя
|20%
|Перегрузка, броски, ошибки техники
|Стрессовые переломы
|до 15%
|Повторяющиеся нагрузки без восстановления
Почему колени и голеностоп страдают чаще всего
Коленные и голеностопные суставы принимают на себя основную нагрузку во время бега, прыжков, приседаний и других динамичных движений. Особенно подвержены риску люди, которые начинают тренироваться резко, без подготовки или с неправильной техникой. Ситуацию усугубляют неподходящая обувь и недостаточная разминка.
Что такое стрессовые переломы
"Особую проблему представляют стрессовые переломы — микротрещины в костях, возникающие при длительном повторении однотипных движений без достаточного восстановления", — предупредил Гольцов.
Такие травмы часто встречаются у бегунов-любителей: по статистике, от 20 до 80% спортсменов-любителей ежегодно сталкиваются с повреждениями, связанными с перегрузками. Основные причины — резкое увеличение километража, отсутствие силовой подготовки и нарушения техники.
Профилактика травм: шаг за шагом
-
Принцип постепенности - увеличивать нагрузку не более чем на 10% в неделю.
-
Разминка и заминка - обязательные этапы тренировки (по 10 минут каждая).
-
Правильная экипировка - при беге использовать обувь с амортизирующей подошвой, менять её каждые 600-800 км.
-
Контроль техники - выполнять упражнения под руководством тренера или по проверенным видео.
-
Умеренные веса - избегать чрезмерных нагрузок, особенно при работе в зале.
|Этап тренировки
|Время
|Цель
|Разминка
|10-15 минут
|Разогрев мышц и суставов
|Основная часть
|30-60 минут
|Основная нагрузка
|Заминка
|10 минут
|Восстановление пульса и снятие напряжения
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Резкое увеличение нагрузки
|Перетренированность, микротравмы
|Повышать объем постепенно, по 10% в неделю
|Пропуск разминки
|Растяжения, надрывы
|Разминка минимум 10 минут
|Неподходящая обувь
|Боль в стопах, коленях
|Обувь с амортизацией, замена каждые 800 км
|Игнорирование боли
|Хронические воспаления
|Отдых и консультация врача
А что если боль уже появилась?
Если появляются боли в коленях или мышцах, важно остановить тренировки и дать телу восстановиться. Продолжение занятий "через боль" нередко приводит к затяжным воспалениям и даже операциям. Оптимально сделать перерыв, проконсультироваться со специалистом и включить в план лёгкие восстановительные активности: плавание, йогу, растяжку.
Плюсы и минусы интенсивных нагрузок
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение выносливости и силы
|Повышенный риск травм
|Быстрые результаты в форме
|Возможное переутомление
|Повышение тонуса организма
|Необходимость частого восстановления
Восстановление и сон
Ключевое значение имеет режим восстановления. Сон продолжительностью не менее 7-8 часов, 1-2 дня отдыха в неделю и чередование видов активности помогают избежать микроповреждений и сохранить мотивацию. Гольцов подчеркнул, что игнорирование болевых сигналов - главная ошибка спортсменов-любителей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru