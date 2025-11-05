Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лечение артроза колена без операций
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 12:24

Сделал разминку не так — и попал к врачу: ошибка, которую совершают все новички

Самбист Гольцов: 40% спортивных травм у любителей связаны с коленными суставами

Регулярные тренировки без правильной подготовки часто приводят к травмам — особенно среди тех, кто занимается спортом непрофессионально. Как показало исследование и подтвердил спортсмен-самбист общества спортивных единоборств "Отечество" Денис Гольцов, почти 40% всех обращений за медицинской помощью среди любителей спорта связаны с повреждениями коленного сустава.

Основные типы спортивных травм

"Не бывает безопасных резких движений: чаще всего травмы возникают при неправильных приземлениях или поворотах корпуса", — отметил Денис Гольцов.

Вид травмы Доля от общего числа случаев Причины
Повреждения коленного сустава 40% Резкие повороты, неправильное приземление
Травмы голеностопа 25% Неровная поверхность, слабая фиксация стопы
Повреждения плеча и локтя 20% Перегрузка, броски, ошибки техники
Стрессовые переломы до 15% Повторяющиеся нагрузки без восстановления

Почему колени и голеностоп страдают чаще всего

Коленные и голеностопные суставы принимают на себя основную нагрузку во время бега, прыжков, приседаний и других динамичных движений. Особенно подвержены риску люди, которые начинают тренироваться резко, без подготовки или с неправильной техникой. Ситуацию усугубляют неподходящая обувь и недостаточная разминка.

Что такое стрессовые переломы

"Особую проблему представляют стрессовые переломы — микротрещины в костях, возникающие при длительном повторении однотипных движений без достаточного восстановления", — предупредил Гольцов.

Такие травмы часто встречаются у бегунов-любителей: по статистике, от 20 до 80% спортсменов-любителей ежегодно сталкиваются с повреждениями, связанными с перегрузками. Основные причины — резкое увеличение километража, отсутствие силовой подготовки и нарушения техники.

Профилактика травм: шаг за шагом

  1. Принцип постепенности - увеличивать нагрузку не более чем на 10% в неделю.

  2. Разминка и заминка - обязательные этапы тренировки (по 10 минут каждая).

  3. Правильная экипировка - при беге использовать обувь с амортизирующей подошвой, менять её каждые 600-800 км.

  4. Контроль техники - выполнять упражнения под руководством тренера или по проверенным видео.

  5. Умеренные веса - избегать чрезмерных нагрузок, особенно при работе в зале.

Этап тренировки Время Цель
Разминка 10-15 минут Разогрев мышц и суставов
Основная часть 30-60 минут Основная нагрузка
Заминка 10 минут Восстановление пульса и снятие напряжения

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Резкое увеличение нагрузки Перетренированность, микротравмы Повышать объем постепенно, по 10% в неделю
Пропуск разминки Растяжения, надрывы Разминка минимум 10 минут
Неподходящая обувь Боль в стопах, коленях Обувь с амортизацией, замена каждые 800 км
Игнорирование боли Хронические воспаления Отдых и консультация врача

А что если боль уже появилась?

Если появляются боли в коленях или мышцах, важно остановить тренировки и дать телу восстановиться. Продолжение занятий "через боль" нередко приводит к затяжным воспалениям и даже операциям. Оптимально сделать перерыв, проконсультироваться со специалистом и включить в план лёгкие восстановительные активности: плавание, йогу, растяжку.

Плюсы и минусы интенсивных нагрузок

Плюсы Минусы
Улучшение выносливости и силы Повышенный риск травм
Быстрые результаты в форме Возможное переутомление
Повышение тонуса организма Необходимость частого восстановления

Восстановление и сон

Ключевое значение имеет режим восстановления. Сон продолжительностью не менее 7-8 часов, 1-2 дня отдыха в неделю и чередование видов активности помогают избежать микроповреждений и сохранить мотивацию. Гольцов подчеркнул, что игнорирование болевых сигналов - главная ошибка спортсменов-любителей.

