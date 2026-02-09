Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Массаж для релаксации
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 11:59

Не растяжка и не заминка: скрытый инструмент делает движения свободнее и тренировки легче

Спортивный массаж давно перестал быть нишевой процедурой для профессионалов и всё чаще рассматривается как полноценный инструмент работы с телом. Он помогает легче переносить нагрузки, быстрее возвращаться к тренировкам и точнее чувствовать пределы собственных возможностей. При этом эффект выходит за рамки восстановления и затрагивает качество движений и общее самочувствие. Об этом сообщает Shape.

Почему спортивный массаж стал частью тренировочного процесса

Регулярные занятия спортом — будь то бег, силовые упражнения или интервальные тренировки — неизбежно создают накопленное напряжение в мышцах. Даже хорошо выстроенная программа не защищает от микроповреждений и перегрузок. Спортивный массаж используется как способ компенсировать этот стресс и поддерживать тело в рабочем состоянии между тренировками.

"Атлеты используют спортивный массаж для уменьшения мышечной боли и ускорения восстановления. Кроме того, регулярный массаж — это отличный способ перейти на новый уровень осознания тела", — комментирует лицензированный терапевт-массажист Бет Миньяно.

По её словам, умение распознавать сигналы усталости позволяет вовремя менять нагрузку, корректировать технику и снижать риск травм, не выпадая из тренировочного ритма.

Фасция как скрытый фактор подвижности

В отличие от расслабляющих процедур, спортивный массаж часто работает с глубокими слоями тканей и направлен на миофасциальное освобождение. Фасция — это плотная оболочка, которая окружает мышцы и поддерживает их форму. При длительном сидении, повторяющихся движениях и высоком уровне стресса она может терять эластичность, ограничивая движение.

"Думайте о фасции как об "обёртке" ваших мышц, которая обеспечивает им структурную поддержку", — говорит лицензированный терапевт-массажист Нина Шери Франклин.

Снятие такого напряжения похоже по эффекту на миофасциальный релиз: мышца возвращается к естественной длине и начинает работать свободнее, без ощущения скованности.

Кровообращение и уменьшение боли

После интенсивной нагрузки организм запускает воспалительный ответ, чтобы восстановить повреждённые волокна. Этот процесс сопровождается болезненностью и снижением работоспособности на следующий день. Исследование University of Illinois в Чикаго показало, что 30-минутный массаж нижней части тела после тренировки улучшает кровоток на срок до 48 часов.

"Кровеносные сосуды, которые функционируют надлежащим образом, способны гибко реагировать на потребности тканей", — объясняет Шери Франклин.

Улучшенный приток крови помогает быстрее доставлять кислород и питательные вещества, а также снижает выраженность синдрома отсроченной мышечной болезненности.

Выносливость и свобода движения

Учёные из McMaster University зафиксировали, что даже один сеанс массажа усиливает сигналы в митохондриях — структурах, отвечающих за выработку энергии в клетках. Это временно повышает энергетический потенциал мышц и может отражаться на выносливости.

"Когда меняется механическое воздействие на мышцу, меняется и экспрессия генов, связанных с энергетическим обменом", — говорит Марк Тарнопольский.

Освобождение фасции также расширяет диапазон движений, что особенно заметно при беге, силовой работе и восстановлении после нагрузки. В этом смысле массаж дополняет такие элементы тренировочного процесса, как заминка после тренировки, помогая телу адаптироваться без лишнего напряжения.

В итоге спортивный массаж становится не разовой процедурой, а частью системного подхода к тренировкам. Он помогает двигаться свободнее, тренироваться осознаннее и поддерживать стабильный прогресс без перегрузок.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.

