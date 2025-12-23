Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 18:34

Литры пота и ноль результата — безобидная привычка превращает усилия в пустую трату сил

Дробное питье воды во время спорта снизило риск дискомфорта – Vidal

Питьевая вода во время тренировки кажется очевидной необходимостью, но именно вокруг этого простого действия возникает больше всего споров. Одни опасаются тяжести в желудке, другие — обезвоживания и снижения выносливости. Баланс между пользой и возможным дискомфортом действительно важен. Об этом сообщает издание Vidal.

Почему вода критически важна при физической нагрузке

Человеческий организм примерно на 60% состоит из воды, и именно она отвечает за терморегуляцию, кровообращение, доставку кислорода к клеткам и выведение продуктов обмена. В обычный день человек теряет до 2-2,5 литра жидкости, а при занятиях спортом эти цифры заметно возрастают. Основной источник потерь — потоотделение, на которое приходится до 70-80% утраченной воды во время и после тренировки.

Научный обзор, опубликованный в журнале Vidal, подчёркивает, что вместе с потом организм теряет не только воду, но и минеральные вещества, необходимые для нормальной работы мышц и нервной системы. Объём потерь зависит от интенсивности нагрузки, температуры и влажности воздуха и может колебаться от 0,5 до 2,5 литра в час. В экстремальных условиях, например у триатлонистов в жару, суммарные потери жидкости за день могут достигать 15 литров. Вопросы баланса жидкости тесно связаны с тем, как питание и гидратация перед тренировкой влияют на выносливость и восстановление.

"Потоотделение также вызывает потерю минералов, необходимых для функционирования организма", — отмечается в обзоре Vidal.

Как пить воду и не навредить пищеварению

Главная ошибка — пытаться компенсировать дефицит жидкости залпом перед тренировкой. Большой объём воды может вызвать ощущение тяжести, вздутие и снизить комфорт во время занятий. Специалисты советуют распределять потребление равномерно: пить небольшими порциями в течение дня, по 150-200 мл каждые 30 минут.

Во время тренировки действует тот же принцип. Лучше делать несколько глотков в перерывах, чем выпивать стакан сразу. Важно и то, какой температуры вода: слишком холодная может спровоцировать спазм сосудов в области желудка и замедлить пищеварение.

"Рекомендуется пить во время тренировки каждые 20 минут от одного до двух стаканов воды", — говорится в рекомендациях IRBMS, где уточняется, что оптимальная температура напитка составляет от 8 до 13 °C.

Вода, изотоники и риск гипергидратации

Если тренировка длится менее часа, достаточно обычной питьевой, родниковой или минеральной воды. При более продолжительных нагрузках организм нуждается не только в жидкости, но и в восполнении углеводов и солей. В таких случаях допускается использование напитков с добавлением сахаров и натрия, но важно соблюдать меру и учитывать индивидуальные особенности организма.

"Для соревнований продолжительностью менее трёх часов следует выпивать от полулитра до полутора литров в час", — уточняется в обзоре Vidal.

При этом важно помнить о риске гипергидратации. Чрезмерное употребление воды за короткий промежуток времени может привести к снижению уровня натрия в крови — гипонатриемии. Это состояние сопровождается тошнотой, головной болью и слабостью, а в тяжёлых случаях — судорогами и потерей сознания. Хотя такие ситуации редки у здоровых людей, ориентироваться стоит не на крайности, а на умеренное питьё без ожидания сильной жажды, особенно во время длительных или интенсивных тренировок.

Восстановление водного баланса после тренировки

Регидратация после нагрузки не менее важна, чем во время неё. Она помогает вывести продукты обмена, снизить риск образования камней в почках и восстановить запасы мышечного гликогена. Специалисты рекомендуют продолжать пить в течение 2-4 часов после занятия, отдавая предпочтение воде с высоким содержанием бикарбонатов и употребляя её небольшими глотками.

Дополнительным источником жидкости и полезных веществ могут стать свежие фрукты, которые одновременно восполняют запасы углеводов, минералов и антиоксидантов. Такой подход логично дополняет общие принципы эффективного восстановления после нагрузки. Все рекомендации рассчитаны на здоровых людей, а при хронических заболеваниях стратегия регидратации должна подбираться индивидуально с врачом.

