Новогодние подарки у елки
Новогодние подарки у елки
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 20:54

Пермяки меняют традиции: что оказалось в топе новогодних подарков в 2025 году

Жители Пермского края чаще выбирают спортивные товары для подарков — МегаФон

В 2025 году жители Пермского края начали чаще выбирать спортивные товары и одежду в качестве подарков на Новый год. Согласно данным аналитиков "МегаФона", количество просмотров сайтов спортивных магазинов осенью увеличилось на 21%. Это свидетельствует о растущем интересе к здоровому образу жизни и полезным привычкам, которые становятся актуальными для горожан в преддверии праздников.

Повышение интереса к спортивным товарам

Аналитики связывают рост интернет-трафика с увеличением числа людей, стремящихся войти в новый год с новыми целями и полезными привычками.

"Все больше жителей Прикамья планируют войти в новый год с полезными привычками, поэтому выбирают в подарок для себя и своих близких спортивные товары и одежду", — отметили специалисты.

Они добавили, что осенью 2025 года интернет-трафик на сайты профильных магазинов вырос на 21%, а продажи на торговых платформах увеличились на 20%.

Для исследования были использованы обезличенные данные пользователей и аналитика с маркетплейсов. Этот рост интереса к спортивным товарам показывает устойчивую тенденцию к здоровому образу жизни среди местных жителей.

Всплески покупок в течение года

В 2025 году наблюдались три основных всплеска посещаемости сайтов спортивных магазинов. Первый был в мае, когда жители Прикамья готовились к летнему сезону. Затем, с началом делового сезона в сентябре, интерес к спортивным товарам снова увеличился. Третий и самый значительный всплеск пришелся на предновогодний период, когда многие горожане заранее начали покупки подарков, в том числе во время распродаж, таких как "черная пятница".

Эти данные подтверждают, что спортивные товары и одежда стали не только частью повседневной жизни, но и важным элементом подарочной культуры в преддверии праздников.

