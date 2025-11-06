Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спорт
Спорт
© flickr.com by Jeff Drongowski from Los Angeles, CA, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 16:50

Одела новый топ для фитнеса — и сразу почувствовала разницу: жаль, раньше не знала об этом правиле

Исследование Орегонского университета подтвердило: превышение амплитуды более 5 сантиметров вызывает растяжение тканей груди

Любая женщина, занимающаяся спортом, знает, что даже лёгкая пробежка может обернуться испытанием для груди. Растягивание тканей вызывает не только дискомфорт, но и приводит к преждевременному обвисанию. По словам эксперта по спортивной физиологии ЛаДжин Лоусон, многолетние исследования показывают: "Чем меньше растягивается кожа, тем дольше грудь сохраняет форму".

Дело в том, что внутренние связки, удерживающие грудь, — так называемые связки Купера — при постоянной нагрузке теряют упругость. Даже женщинам с небольшим размером груди стоит задуматься о надёжной поддержке: минимизируя вертикальные колебания, мы предотвращаем микроповреждения тканей.

Как проверяют эффективность спортивных бюстгальтеров

В лаборатории Орегонского университета Лоусон изучила более 300 моделей бюстгальтеров. Добровольцы разных размеров — от А до DD — бегали на дорожке, а система отслеживала движение с помощью сенсоров. Результаты показали: без поддержки грудь B-размера движется на 4 см вверх-вниз, C-размера — на 5,8 см, D-размера — более чем на 11 см.

Хороший спортивный бюстгальтер, по данным исследований, должен уменьшать амплитуду колебаний до 2,5-3 см.

"Если грудь двигается меньше четырёх сантиметров — это уже отличная защита", — пояснила профессор Лоусон.

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящую модель

  1. Проверка на растяжение. Возьмите ткань чашки одной рукой, лямку — другой и потяните. Чем меньше тянется, тем лучше поддержка.

  2. Ширина лямок и пояса. Широкие лямки и плотный пояс равномерно распределяют нагрузку и уменьшают давление на плечи.

  3. Тип конструкции. Для маленькой груди подойдут модели с компрессией (эффект лёгкого прижатия), а для C-размера и выше — с индивидуальными чашками, которые обеспечивают разделение и поддержку.

  4. Тест на прыжок. Прыгните или наклонитесь в примерочной. Если грудь остаётся на месте и не выскальзывает сверху, значит, размер подобран правильно.

  5. Регулировки. Лямки и застёжка должны быть регулируемыми — это поможет адаптировать посадку под разные типы тренировок.

Ошибки и их последствия

  • Ошибка: выбирать бюстгальтер "на глаз", ориентируясь только на размер обычного белья.
    Последствие: недостаточная фиксация, растяжение тканей, боль в спине.
    Альтернатива: воспользоваться профессиональной услугой фита или брендами с биометрической подгонкой, такими как Shock Absorber или Nike Alpha.

  • Ошибка: покупать только компрессионные модели для всех видов спорта.
    Последствие: при интенсивных нагрузках грудь не защищена от смещения.
    Альтернатива: комбинированные бюстгальтеры с технологией encapsulation.

А что если заниматься йогой или пилатесом?

Даже при низкой интенсивности нагрузок важно обеспечить комфорт и стабильность. Для таких занятий подойдут лёгкие модели без косточек, но с мягкими чашками и широкими бретелями. При этом ткань должна быть дышащей — с добавлением лайкры или микрофибры, чтобы впитывать влагу и быстро сохнуть.

Плюсы и минусы различных моделей

Плюсы компрессионных моделей:

  • лёгкость и отсутствие швов;

  • подходят под обтягивающую одежду;

  • не ограничивают движение.

Минусы:

  • не обеспечивают индивидуальной поддержки для груди выше C-размера.

Плюсы чашечных (encapsulation):

  • точная фиксация каждой груди;

  • минимизация растяжения связок;

  • лучшее распределение веса.

Минусы:

  • более высокая цена;

  • сложнее подобрать идеальную посадку.

FAQ

Как выбрать размер спортивного бюстгальтера?
Измерьте обхват под грудью и саму грудь, а затем сравните с таблицей бренда. Не полагайтесь на привычный размер обычного белья.

Сколько стоит качественный спортивный бюстгальтер?
Хорошие модели начинаются от 4000 рублей, премиальные — от 8000 до 15000 рублей.

Что лучше: бюстгальтер с косточками или без?
Для интенсивных тренировок — без косточек, но с плотной фиксацией чашки. Металлические элементы могут натирать при активных движениях.

Мифы и правда

  • Миф: спортивный бюстгальтер нужен только женщинам с большой грудью.
    Правда: ткани и связки страдают у всех, вне зависимости от размера.
  • Миф: можно надеть два обычных бюстгальтера вместо одного спортивного.
    Правда: это не повышает поддержку, а лишь создаёт лишнее давление.
  • Миф: чем туже сидит бюстгальтер, тем лучше.
    Правда: чрезмерное сжатие мешает кровообращению и затрудняет дыхание.

3 интересных факта

  1. Первые спортивные бюстгальтеры появились в 1977 году и назывались Jogbra.

  2. В профессиональном спорте до 1990-х годов большинство женщин тренировались в обычном белье.

  3. Современные лабораторные модели проходят тесты с использованием 3D-сканирования и инфракрасных сенсоров.

Исторический контекст

Путь спортивного бюстгальтера начался с самодельных решений энтузиасток, которые скрепляли два эластичных топа. С тех пор технологии шагнули далеко вперёд: сегодня используются материалы, сохраняющие форму даже после сотен стирок, а некоторые модели проектируются с учётом биомеханики движения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Плавание снижает нагрузку на икроножную мышцу и помогает сохранить форму — мнение экспертов сегодня в 17:10
Раньше лечила травму неправильно: теперь просто хожу в бассейн — тело меняется на глазах

Травма ноги не повод отчаиваться: даже без пробежек можно поддерживать форму и сжигать калории, если знать, какие тренировки выбрать и как адаптировать рацион.

Читать полностью » Приседания с жимом и выпрыгивания из приседа: тренировки для сжигания жира сегодня в 10:17
Я рассказал, как быстро сбросить несколько килограммов перед праздниками — и не навредить здоровью

Хотите сбросить несколько килограммов и улучшить физическую форму перед праздниками? Узнайте, какие упражнения помогут вам достичь этой цели без вреда для здоровья.

Читать полностью » Упражнение Месть Ровера укрепляет пресс и мышцы бёдер — фитнес-тренер Лара Макглашан сегодня в 9:50
Делала одно простое упражнение перед сном — и тело подтянулось без спортзала: результат удивил

Простая домашняя тренировка без оборудования поможет подтянуть мышцы, улучшить осанку и вернуть энергию даже после тяжёлого дня.

Читать полностью » Комплекс упражнений с гантелями за 4 недели повышает тонус и выносливость сегодня в 9:10
Делала всего 6 упражнений по 20 минут в день — и тело подтянулось без спортзала

Эти упражнения помогут укрепить мышцы и улучшить осанку всего за 30 дней — без спортзала и сложного оборудования.

Читать полностью » Умеренные физические нагрузки повышают уровень энергии и снижают стресс — мнение врачей сегодня в 8:50
Раньше уставала от всего, теперь хватает энергии на день — секрет оказался в одной привычке

Когда жизнь превращается в нескончаемую гонку дел, даже короткая тренировка способна вернуть энергию, уверенность и желание улыбаться.

Читать полностью » Регулярная ходьба три раза в неделю помогает снизить вес и укрепить мышцы — тренер Дебби Рокер сегодня в 8:10
Ходила по 30 минут в день — и через неделю удивилась отражению в зеркале

Простая программа, которая возвращает энергию и подтянутое тело без изнурительных тренировок. Достаточно пары кроссовок и желания пройтись.

Читать полностью » Плиометрическая тренировка позволяет сжечь 100–200 калорий за короткое время — фитнес-эксперты сегодня в 7:50
Теперь только так тренируюсь: 10 минут плиометрики — и никакого чувства вины за ужин

Эта короткая, но интенсивная тренировка поможет быстро сжечь калории, укрепить мышцы и зарядить тело энергией — без оборудования и спортзала.

Читать полностью » Том Холланд рекомендовал чередовать ходьбу и лёгкий бег для развития выносливости сегодня в 7:10
Бегала, задыхаясь, пока не попробовала эту схему — теперь жду тренировок с удовольствием

Научитесь бегать без одышки за 4 недели — с простыми шагами, советами по дыханию и полезными ошибками, которых стоит избежать.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Маргарита Чхве: кошки могут быть очень социальными и нуждаются во внимании
Туризм
Летний сезон на курорте Роза Хутор оказался рекордным
Садоводство
Отсутствие урожая у жимолости связано с неправильной посадкой и поливом — Ольга Тарасова
Наука
Кандидат физических наук Уиссел: радиовсплески ANITA приходят под углом ниже горизонта
Красота и здоровье
Актриса Тори Спеллинг призналась, что годы страдала от экземы и нашла эффективное лечение
Спорт и фитнес
Поза воина помогает укрепить руки и корпус — заявила тренер Меган Скотт
Туризм
Исследователи архитектуры: церкви Каллосда, Чарода и Велемера — ключевые памятники романского стиля Венгрии
Наука
Доцент Моро: кратковременное голодание не снижает когнитивные функции у взрослых
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet