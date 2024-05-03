Четвертьфинальный матч турнира серии "Мастерс" в Мадриде закончился не слишком радостно для российского теннисиста Даниила Медведева. В четверг, второго мая, ему пришлось сняться с соревнований из-за полученной травмы. В этом турнире спортсмен играл против чеха Иржи Легечки.
Точные подробности пока неизвестны, однако российский теннисист сумел отыграть первый сет. Правда, его проигрыш обозначил счет 4:6.
В процессе наш спортсмен был вынужден взять медицинский тайм-аут. Подробности пока неизвестны. Легечка же будет готовиться к полуфиналу, где соперником для него будет канадец Феликс Оже-Альяссим.
Источник фото: commons.wikimedia.org/Gamweb (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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